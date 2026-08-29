আজি শনিবাৰ : জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আজিৰ দিনটো ?
আজিৰ দিনটোত কি কৰিব পাৰিব আৰু কি কাম কৰা অনুচিত, সেয়া দিনটোৰ ৰাশিফলৰ জৰিয়তে জানি লওক ৷
Published : August 29, 2026 at 5:30 AM IST
মেষ ৰাশি: প্ৰতিচ্ছবিৰ দিন ৷ আজি আপোনাৰ চিন্তাধাৰাবোৰ ভাল হʼব ৷ জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ কৰ্মক্ষেত্ৰত প্ৰশংসা লাভ ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷ ঈশ্বৰে তেওঁৰ প্ৰেমৰ প্ৰমাণ দিব ৷
বৃষ ৰাশি: চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোত ভাগ্য সুপ্ৰসন্ন থাকিব । নতুন কামে সফল পৰিণতি লাভ কৰিব । ঊৰ্ধ্বতনসকলে আপোনাৰ প্ৰতি অনুকূল থাকিব, যাৰ ফলত তেওঁলোকে আপোনাৰ পদোন্নতিৰ ব্যৱস্থাও কৰিব পাৰে । সাংসাৰিক সুখ নিশ্চিত । অসমাপ্ত কোনো কাম সন্তোষজনকভাৱে সমাপ্ত হ’ব । কৰ্মক্ষেত্ৰত অনুকূল পৰিৱেশ নিশ্চিত ।
মিথুন ৰাশি: যাত্রা বা ভ্রমণ হʼব পাৰে, আনন্দময় হʼব ৷ নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত । আনৰ পৰা পৰামৰ্শ নল’ব ৷ শান্ত হৈ থাকি কৰ্ম কৰিব ৷ আপুনি নিজৰ মতে চলিলে সফল হʼব ৷
কৰ্কট ৰাশি: আপোনাৰ কেইবামাহো ধৰি ভাগ্য ভাল নাছিল, সেইবাবে ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হৈছিল ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজত থাকিও সুখৰ সপোন দেখিব ৷ আপোনাৰ এতিয়া আনন্দৰ দিন ৷ আপুনি প্ৰায় সফল হʼব ৷
সিংহ ৰাশি: স্বামী-স্ত্ৰীৰ মাজত তিক্ততাই দেখা দিব পাৰে, যাৰ ফলত ক্ষোভৰ সৃষ্টি হ’ব । আপোনাৰ জীৱনসংগী বা জীৱনসংগিনী অসুস্থ হ’ব পাৰে । সহকাৰী আৰু ব্যৱসায়ৰ অংশীদাৰসকলৰ সৈতে কথা পতাৰ সময়ত শান্ত হৈ আৰু ধৈৰ্য ধৰি থাকক । অহেতুক আৰু অকৃতজ্ঞ কথা-বতৰাত লিপ্ত হৈ নপৰিব । মামলা-মোকৰ্দমাৰ পৰা প্ৰত্যাশিত ফল নাপাবও পাৰে । ৰাজহুৱা বা সামাজিক স্বীকৃতি পোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই ।
কন্যা ৰাশি: বৃত্তিধাৰী আৰু ব্যৱসায়ীসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো বৰ ভাল । আজি আপুনি নিজৰ প্ৰতিযোগী, অংশীদাৰ আৰু সহকৰ্মীসকলতকৈ আগবাঢ়ি থাকিব । সহকৰ্মীসকলে আপোনাক সহায়-সহযোগিতা কৰিব । সংসাৰত বহুত আনন্দ আৰু পৰিতৃপ্তি পাব । স্বাস্থ্য বেয়া হ’ব পাৰে । লাভৰ প্ৰবল যোগ আছে । বেমাৰত ভুগি থকাসকল সুস্থ হৈ উঠিব পাৰে ।
তুলা ৰাশি: সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ সতৰ্ক হোৱা উচিত ৷ আজি আপুনি বহুতো ব্যক্তিক আঘাত কৰিব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ আজি আপোনাৰ জীৱন ভাল, বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ উপযুক্ত পথত চলিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে, লক্ষ্যত সফল হʼব ৷
বৃশ্চিক ৰাশি: আপোনাৰ আজি সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ জীৱনত পৰিৱৰ্তনশীল অৱস্থাৰ সম্মুখীন হʼব পাৰে ৷ নতুন পৰিৱৰ্তনত আনন্দিত নহ’লে পুৰণিক লৈয়ে সুখী থাকক ৷ মানসিক আৰু শাৰীৰিক হতাশা ৷ সৰু যাত্রা বা ভ্রমণ আনন্দময় হʼব ৷
ধনু ৰাশি: নিবিচৰাকৈয়ে আজি পৰামর্শ পাব ৷ খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ কৰ্মজীৱনত অশান্তি হʼব পাৰে ৷ আপুনি প্ৰায় সফল হʼব ৷ সকলো দিন একেদৰে নাযায় ৷ আপুনি যুক্তিসূত্ৰ আৰু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ আপোনাৰ খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ কৰ্ম ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হʼব ৷
মকৰ ৰাশি: আজিৰ দিনটো বৰ ভাল নহয় । প্ৰাৰ্থনা আৰু ধ্যান কৰিলে ভাল হ’ব । পৰিয়ালৰ লোকসকলৰ মাজত থকা ভুল বুজাবুজি আৰু বেয়া মনোভাৱে আপোনাক অস্থিৰ আৰু অসুখী কৰি ৰাখিব । অনাৱশ্যক ব্যয়ে আপোনাৰ সমস্যা অধিক বৃদ্ধি কৰিব । স্বাস্থ্যক লৈ বিশেষকৈ সতৰ্ক হওঁক । পঢ়ুৱৈসকলে পঢ়া-শুনাত মনোযোগ দিবলৈ আগ্ৰহী নহ’ব । স্বামী-স্ত্ৰীৰ মনোভাৱ সুখদায়ক নহ’ব । বিনিয়োগ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
কুম্ভ ৰাশি: আৰ্থিকভাৱে আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে অত্যন্ত ভাল । সংসাৰত আন্তৰিকতা আৰু উৎসাহ বৰ্তি থাকিব । বন্ধু আৰু সতীৰ্থসকলৰ সৈতে আনন্দদায়ক মুহূৰ্ত উপভোগ কৰাৰ প্ৰবল সম্ভাৱনা আছে । সৰু-সুৰাকৈ আনন্দদায়ক ভ্ৰমণৰ সম্ভাৱনাক নুই কৰিব নোৱাৰি । আপোনাৰ চিন্তাধাৰাত নেতিবাচকতাৰ চিন লক্ষ্য কৰিব পৰা যায় । প্ৰাৰ্থনা আৰু ধ্যানৰ দ্বাৰা এইবোৰ দূৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰক ।
মীন ৰাশি: বিবাহিতৰ বাবে এইটো দিন ভাল ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত নিশাৰ আহাৰ ভাল হʼব ৷ আনন্দময় হʼব ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল, আনন্দময় দিন ৷