২৮ অক্টোৰৰ ৰাশিফল : কোন ৰাশিৰ বাবে পদোন্নতিৰ যোগ, কোন ৰাশিৰ লোকৰ ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি বুধবাৰৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা কিমান বেয়া ? ইটিভি ভাৰতৰ ৰাশিফলৰ জৰিয়তে জানো আহক দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ’ব...
২৮ অক্টোবৰৰ ৰাশিফল (RKC)
Published : October 28, 2026 at 5:36 AM IST
- মেষ ৰাশি : নিজৰ কর্মত মুক্তি অনুভৱ কৰিব ৷ ভাল দিন ৷ আনন্দময় হʼব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷
- বৃষ ৰাশি : নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনত মনোযোগ দিব ৷ খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ খং-ৰাগে সম্পর্কত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ৷ শান্ত হৈ থাকিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্কই ব্যক্তিগত জীৱনত প্ৰভাৱ পেলাব ৷
- মিথুন ৰাশি : কিছু সময়ৰ অকলে আৰু নিজানত থাকিব ৷ শান্ত বা মধুৰ বাক্যই শুনোতাসকলক উৎসাহিত কৰিব ৷ ধ্যান বা যোগ কৰাটো ভাল ৷ প্ৰেমত শুভ ৷
- কৰ্কট ৰাশি : দিনটো ভাল ৷ চিন্তাধাৰাবোৰ ভাল হʼব ৷ ঈশ্বৰে প্ৰমাণ দিব ৷ জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ প্ৰেমত শুভ ৷
- সিংহ ৰাশি : নিজৰ ব্যৱসায় কর্মত মনোযোগ দিব ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ভাল ফল লাভ ৷ পছন্দৰ কার্য-ব্যৱসায়ত যোগদান দিব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব ৷
- কন্যা ৰাশি : নিজৰ ওপৰত আশ্বাস ভাৰসা ৰাখক ৷ লক্ষ্যত সফল ৷ সঠিক মনোবৃত্তি আহৰণ কৰাৰ যোগেদি সফল হʼব ৷ নিজৰ অর্জনৰ ওপৰত গৌৰৱ কৰিব ৷ চিন্তাধাৰাবোৰ ভাল হʼব ৷
- তুলা ৰাশি : কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব ৷ লক্ষ্যত সফল ৷ কৰ্ম ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব ৷ সফল হʼব ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ নতুন ব্যৱসায় কৰিব পাৰে ৷ ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : খনন কৰি কোনো বহুমূলীয়া ৰত্নমণি পাব পাৰে ৷ নিয়ম নীতি অনুসৰি সেয়া গ্ৰহণ কৰিব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল লাভ ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ৰ নথিপত্র সুস্থিৰে পঢ়ি চহী কৰিব ৷
- ধনু ৰাশি : বিপদৰ আশংকা আছে ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সতৰ্ক থকাটো ভাল ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷
- মকৰ ৰাশি : দিনটোৰ আৰম্ভণি ভাল ৷ নিজৰ কর্মত মনোযোগ দিব ৷ সফল হʼব ৷
- কুম্ভ ৰাশি : কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ভাল ফল লাভ ! কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজতো আনন্দিত হ’ব ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ জীৱন ভাল বন্ধু লাভ ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷ কর্মত জীৱন ভাল ৷
- মীন ৰাশি : কৰ্ম জীৱনত অশান্তি হʼব পাৰে ৷ হতাশা নহ’ব, পুনৰ চেষ্টা কৰিব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল লাভ ৷ যিজনে ধৈৰ্যশীল হয় তেওঁ লাভৱান হ’ব ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷