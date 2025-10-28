কি ৰাশিয়ে আনিব ইতিবাচক ফলাফল, কাৰ বাবে হ’ব সুখ-সন্তুষ্টিৰে ভৰা দিন, জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল…

কি ৰাশিয়ে আনিব ইতিবাচক ফলাফল, কাৰ বাবে হ’ব সুখ-সন্তুষ্টিৰে ভৰা দিন, জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল…
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
Published : October 28, 2025 at 5:30 AM IST
মেষ ৰাশি : এলেহুৱা আৰু নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ ইয়াৰ প্ৰভাৱ কার্যত পৰিব ৷ কামত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব ৷ খং-ৰাগৰ প্ৰভাৱ সম্পর্কত পৰিব ৷ শান্ত হৈ কর্ম কৰিব ৷
বৃষ ৰাশি : ৰোগ-পীড়া হ’ব পাৰে ৷ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ মানসিক আৰু শাৰীৰিক হতাশা হʼব পাৰে ৷ বাহিৰা খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থাকক ৷ যাত্রা বাতিল কৰক ৷ দুর্ঘটনা হʼব পাৰে ৷
মিথুন ৰাশি : মেনেজাৰ আৰু প্রশাসকে অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ ইফালে-সিফালে আজি আপুনি অআমন্ত্রিত পৰামর্শ পাব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷
কৰ্কট ৰাশি : কৰ্ম জীৱনত অশান্তি হʼব পাৰে ৷ পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ লগত অধিক জড়িত হʼব পাৰে ৷
সিংহ ৰাশি : স্বাস্থ্য ভাল ৷ দিনটো আনন্দময় ৷ বন্ধু-বৰ্গৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷ লক্ষ্যত সফল ৷
কন্যা ৰাশি : দিনটো কঠিন হʼব পাৰে ৷ শান্ত হৈ থাকি কর্ম কৰিব ৷ এলেহুৱা আৰু নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ ইয়াৰ প্ৰভাৱ কর্মত পৰিব ৷ মানসিক আৰু শাৰীৰিক হতাশা হʼব পাৰে ৷ মাতৃৰ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷
তুলা ৰাশি : ভাই-ভণ্টীৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷ প্ৰেমত শুভ ৷ ব্যৱসায় ডাঙৰ কৰিব পাৰে, লাভ হʼব ৷ ভাগ্য ভাল ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷
বৃশ্চিক ৰাশি : নিজৰ সৌন্দৰ্যৰ কথাত মনোযোগ দিব ৷ সৌন্দৰ্যতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ খৰচ হʼব ৷ সাজ-পোছাক কিনিব ৷ বজাৰ কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত সীমিত পৰিমাণে টকা নিব ৷
ধনু ৰাশি : ব্যক্তিগত জীৱনত সুখী হোৱাটো নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে । বন্ধুৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷ পার্টী হʼব পাৰে ৷ নিজৰ ব্যৱসায়ত মনোযোগ দিব ৷ সন্ধিয়া আপুনি আপোনাৰ নিজৰ প্ৰেমৰ লগত কটাব ৷ মানসিক আৰু শাৰীৰিক চিন্তা ভাল ৷
মকৰ ৰাশি : দিনটো মধ্যমীয়া ৷ অপ্ৰয়োজনীয় ব্যয়ৰ উপৰত নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখক । সাৱধানে কথা ক’ৱ ৷ শান্ত আৰু বিনম্ৰ হৈ থকাৰ চেষ্টা কৰক । এনেকুৱা কৰিলে সংসাৰত সুখ আৰু শান্তি বৰ্তি থাকিব । অহেতুক হতাশাত ভুগি নাথাকিব । ধৰ্মীয় কাৰণত কিছু খৰচ হ’ব পাৰে ।
কুম্ভ ৰাশি : পুত্ৰীৰ সফলতাৰ বাবে দিনটো আনন্দৰে পাৰ হ’ব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি ৷ নতুন কৰ্ম লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা আমদানি ভাল হʼব ৷ অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব ৷
মীন ৰাশি : দিনটো আনন্দময় হʼব ৷ ভাগ্য ভাল ৷ কার্যত মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব ৷ লক্ষ্যত সফল ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ ব্যৱসায়ত সফল ৷ জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাটো ভাল হʼব ৷