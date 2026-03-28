কেইবাটাও ৰাশিৰ বাবে আজি আনন্দময় দিন, ধনু ৰাশিৰ লোকে লাভ কৰিব নাম-সুনাম… জানক দিনটোৰ ৰাশিফল
আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া ? দিনটোত কি কৰিব, কি নকৰিব ? জানক দিনটোৰ ৰাশিফলৰ জৰিয়তে ৷
Published : March 28, 2026 at 5:01 AM IST
মেষ ৰাশি: দিনটো সক্ৰিয় অনুভৱ কৰিব ৷ সুখেৰে জীৱন-যাপন কৰিবলৈ কার্য-কৰ্মত মনোযোগ দিব ৷ সৌভাগ্যপূৰ্ণ দিন ৷ আপোনাৰ সম্পত্তিৰ, ঘৰৰ পৰা লাভ হ’ব ৷ কৰ্মজীৱনত ভাল ৷ বাহন আদি চলাওতে সাৱধানে, সুস্থিৰে চলাওক ৷
বৃষ ৰাশি: প্রিয় দিন ৷ নাম আৰু সুনাম লাভ ৷ ব্যৱসায় আৰু বন্ধুবৰ্গ, কার্য-ব্যৱসায়ত সফলতা লাভ ৷ দিনটোৰ শেষত প্ৰশংসা লাভ ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হ’ব ৷ বন্ধু-বৰ্গৰ সৈতে কটোৱা সময়ত আনন্দময় হ’ব ৷
মিথুন ৰাশি: কোনো ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্ণয় ল’বলৈ সক্ষম হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৷ দিনটো প্ৰায় সফল ৷ নিজৰ কর্মত মুকলি অনুভৱ কৰিব ৷ আনন্দময় দিন ৷ পৰিয়ালৰ সৈতে সু-সম্পর্ক স্থাপন ৷ দিনটো প্ৰায় ভাল, আনন্দৰে পাৰ হ’ব ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷
কৰ্কট ৰাশি: আজি আপুনি বহুত আবেগিক হৈ পৰিব পাৰে ৷ সফলতা লাভৰ যোগ ৷ আপুনি ধৈৰ্যশীল, সহনশীল বাবে দিনটো ভালদৰে পাৰ হ’ব ৷ মনোৰঞ্জনৰ বাবদ ব্যয় বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা ৷
সিংহ ৰাশি: আপোনাৰ সম্পত্তিৰ, ঘৰৰ পৰা লাভ হ’ব ৷ আজিৰ দিনটোত ব্যৱসায়ত হাত দিলে লক্ষ্যত সফল হোৱাৰ লগতে লাভান্বিত হ’ব ৷ ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ মনোৰঞ্জনত খৰচ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা ৷
কন্যা ৰাশি: ল’ৰা-ছোৱালীৰ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ ল’ৰা-ছোৱালীক সন্মান কৰিবলৈ শিকোৱাটো পিতৃ-মাতৃসকলৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্য ৷ পৰিয়াল অথবা প্ৰেমৰ সম্পর্কৰ সৈতে পাৰ্টি হ’ব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্কত শুভ ৷ সৰু যাত্রা বা মন্দিৰ ভ্রমণ হ’ব পাৰে ৷ আনন্দময় দিন ৷
তুলা ৰাশি: আনন্দময় দিন ৷ পৰিয়াল অথবা প্ৰেমাস্পদৰ সৈতে সু-সম্পৰ্ক স্থাপন ৷ নতুন ব্যৱসায় আৰু বন্ধুবৰ্গৰ বিচাৰ হ’ব পাৰে ৷ কার্য-ব্যৱসায়ত সফলতা লাভৰ যোগ ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্কত গুৰুত্ব দিয়ক ৷ সংযোগত সফলতা লাভ ৷ বিবাহিতসকলৰ বাবে এটা ভাল লগা দিন ৷ পৰিয়ালৰ সৈতে সৰুকৈ যাত্রা হ’ব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ সৈতে নিশাৰ আহাৰ গ্ৰহণ ৷ আনন্দময় দিন ৷
বৃশ্চিক ৰাশি: আনন্দময় দিন ৷ মনটোক অনাৱশ্যকীয় চিন্তাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখক ৷ দিনটো ভালেদৰে পাৰ হ’ব ৷ তথাপিও এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত নহ’ব ৷ এক ৰোমাঞ্চকৰ আৰু আনন্দপূৰ্ণ দিন লাভ কৰিব ৷ বিবাহিতসকলৰ বাবে এইটো দিন ভাল ৷ পৰিয়ালৰ সৈতে সৰু যাত্রা হ’ব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ সৈতে নিশাৰ আহাৰ গ্ৰহণ ৷
ধনু ৰাশি: প্রিয় দিন ৷ নাম আৰু সুনাম লাভ ৷ কৰ্মজীৱনত পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা ৷ নতুন কৰ্ম লক্ষ্য প্ৰদানৰ সুযোগ লাভ ৷ প্রমুখৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ ৷ নিজৰ 100% মনোযোগ দিব ৷ সফলতাৰে ভৰা এটা দিন ৷
মকৰ ৰাশি: নিজৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল পাব ৷ যি ধৈৰ্যশীল, তেওঁ লাভৱান হ’ব ৷ নিজৰ খং-ৰাগৰ কাৰণে কৰ্মজীৱনত প্ৰভাৱ পৰাৰ সম্ভাৱনা ৷ শান্ত হৈ থাকি কৰ্ম সম্পাদন কৰক ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হ’ব, লক্ষ্যত সফলতা লাভ ৷ কৰ্মত সুফল লাভ কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰক ৷ বন্ধু অথবা প্ৰেমৰ সম্পর্কৰ সৈতে পার্টি হ’ব পাৰে ৷ দিনটো প্ৰায় ভাল ৷
কুম্ভ ৰাশি: প্রতিযোগিতাত নামিব পাৰে, কিন্তু কর্ম প্রতিযোগিতাত বিফল হ’ব ৷ নিজৰ কর্মত মনোযোগ দিব ৷ জীৱনত সুখী হ’ব ৷ কৰ্মত সুফল লাভ কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰক ৷ সফলতা লাভৰ যোগ ৷
মীন ৰাশি: আপোনাৰ সম্পত্তিৰ, ঘৰৰ পৰা লাভ হ’ব ৷ আজিৰ দিনটোত ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হ’ব ৷ লাভৰ যোগ ৷ ভাগ্য সু-প্ৰসন্ন ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব ৷ মনোৰঞ্জনত ব্যয় বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা ৷