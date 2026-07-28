জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আজিৰ দিনটো… জানক দিনটোৰ ৰাশিফল
জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে জানি লওক আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া হ'ব ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
দিনটোৰ ৰাশিফল (ETV Bharat Assam)
Published : July 28, 2026 at 3:55 AM IST
- মেষ ৰাশি : কৰ্মক্ষেত্ৰ আৰু ঘৰৰ পৰিবেশে আপোনাক উদ্বেগত পেলাব ৷ নিজৰ খঙৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখক, নহ’লে ইয়াৰ ফল আপুনি পিচত ভুগিব লাগিব আৰু আপোনাৰ হাতত থকা কামত ব্যাঘাত জন্মাব ৷
- বৃষ ৰাশি : ঈশ্বৰে তেওঁৰ প্ৰেমৰ প্ৰমাণ দিব ৷ প্ৰতিচ্ছবিৰ দিন ৷ আজি আপোনাৰ চিন্তাধাৰাবোৰ ভাল হʼব ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷
- মিথুন ৰাশি : আজি বিপৰীত লিংগৰ ব্যক্তিৰ সৈতে সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ বিপৰীত লিংগৰ ব্যক্তিৰ সৈতে জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ সংযোগত সফল হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্কত আজি ভাগ্য প্ৰায় ভাল ৷
- কৰ্কট ৰাশি : আপুনি আজি আনক মানসিক আঘাত দিব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ বিবাহ সংযোগত আজি সফল হʼব ৷ আপোনাৰ আজি প্ৰায় ভাল হʼব ৷ খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷
- সিংহ ৰাশি : আপুনি নিজৰ প্ৰতিভা, শিল্পী গুণাগুণ ব্যৱহাৰ কৰিব ৷ ধাৰ্মিক উৎসৱসমূহৰ উৎযাপন হʼব পাৰে ৷ নতুন বস্তু বা ব্যৱসায় আপুনি উদ্ঘাটন কৰিব ৷ যাত্রা বা ভ্রমণ হʼব পাৰে ৷
- কন্যা ৰাশি : কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সতৰ্ক থকাটো ভাল ৷ নিৰুৎসাহিত পৰচৰ্চ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷ লক্ষ্য সফল নহ’ব পাৰে ৷ আপুনি আপোনাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্ণয় ল’বলৈ সক্ষম নহ’ব পাৰে ৷ দিনটো প্ৰায় সফল হʼব ৷
- তুলা ৰাশি : আপোনাৰ আজি প্ৰায় ভাল হʼব ৷ খং-ৰাগৰ ওপৰত নিয়ন্ত্রণ ৰাখি প্ৰেমৰ সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷ যাত্রা বা ভ্রমণ হʼব পাৰে, আনন্দময় হʼব ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : আজি বিয়া আৰু সংযোগত সফলতা লাভ হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ বিবাহিৰ বাবে ভাল দিন ৷ নতুন ব্যৱসায় বিচাৰ হʼব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷
- ধনু ৰাশি : স্বাস্থ্যৰ যতন লওঁক । পৰিকল্পিত কাম হাতত ল’লে সফল হ’ব । আৰ্থিক লাভৰ যোগ আছে । তীৰ্থযাত্ৰা হ’ব পাৰে । কোনো আত্মীয়ৰ ঘৰত কোনো শুভ অনুষ্ঠানত যোগ দিব পাৰে ।
- মকৰ ৰাশি : ধাৰ্মিক আৰু ভাল কামত দিন ভাল হʼব ৷ খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷ ৷চৰকাৰ নথিপত্র সুস্থিৰে পঢ়ি চহী কৰিব ৷ মানসিক আৰু শাৰীৰিক হতাশা হʼব পাৰে ৷
- কুম্ভ ৰাশি : আজি আপুনি বহুত আৱেগিক হৈ পৰিব পাৰে ৷ জীৱনত ভাল সফলতা লাভ হʼব ৷ আপুনি ধৈৰ্য্যশীল, সহনশীল হয় ৷ দিন প্ৰায় ভাল হʼব ৷
- মীন ৰাশি : আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে সুখদায়ক আৰু প্ৰতিশ্ৰুতিপূৰ্ণ । ঊৰ্ধ্বতনসকলৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ কৰিব । আপুনি ব্যৱসায়ীয়ে হওঁক বা চাকৰিয়ালেই হওঁক, ইতিবাচক ফল পাব । পিতৃ আৰু বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ দ্বাৰা উপকৃত আৰু লাভবান হ’ব । ঘৰত এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ থাকিব।