কাৰ ভাগ্য উদয় হ’ব, কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাৰ সফলতাৰ দুৱাৰ খোল খাব ? জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল...

কাৰ ভাগ্য উদয় হ’ব, কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাৰ সফলতাৰ দুৱাৰ খোল খাব ? জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল...
আজি আপুনি কি কি প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ? কেনেধৰণৰ সুযোগ আপোনাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে ? জানি লওক আপোনাৰ ৰাশিফল...
ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : January 28, 2026 at 12:33 AM IST
- মেষ ৰাশি : নিজৰ জীৱন যাপন কৰা প্ৰণালীক সৰল কৰিব । আজি মনৰ কথা ভাগ-বতৰা কৰিব ইচ্ছা নহʼব । প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল । বিয়াৰ সংযোগত সফলতা লাভ । বিবাহিতসকলৰ বাবে দিনটো শুভ ।
- বৃষ ৰাশি : নিজৰ সৌন্দৰ্যৰ কথাত মনোযোগ দিব । সৌন্দৰ্যতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ খৰচ হʼব । প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ।
- মিথুন ৰাশি : যুক্তিৰে সকলো কথা চিন্তা কৰিব । প্ৰেম সম্পর্কত মনোযোগ দিব । খং-ৰাগৰ বাবে সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ।কর্মত শান্ত হৈ থাকিব ।
- কৰ্কট ৰাশি : সৌভাগ্য উদয় হʼব । শিক্ষার্থীৰ অধ্যয়ন ভাল হʼব । মিশ্রিত কর্মত ভাল ফলাফল লাভ ।
- সিংহ ৰাশি : এক সক্ৰিয় দিন । মানসিক চিন্তা হʼব পাৰে । তথাপিও প্ৰায় ভাল হʼব । পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক প্ৰায় ভাল । নতুন কৰ্মই লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে । প্ৰশংসা লাভ । নিজৰ ব্যৱসায়ত ব্যস্ত থাকিব । প্ৰেমৰ সম্পর্কত মনোযোগ দিব ।
- কন্যা ৰাশি : কর্মত মনোযোগ দিব । ধন-সম্পত্তিৰ পৰা অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব । আপোনাৰ বিচাৰধাৰা আৰু আলোচনাৰ পৰা বহুত লাভ হʼব ।
- তুলা ৰাশি : বিবাহিতৰ বাবে দিনটো ভাল । প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল । পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে । পৰিয়ালৰ লগত ৰাতিৰ আহাৰ ভাল । আনন্দময় হʼব । ড্ৰাইভ আনন্দৰে আৰু সুস্থিৰে কৰিব ।
- বৃশ্চিক ৰাশি : নিজৰ ব্যৱসায়ত মনোযোগ দিব । ব্যৱসায়ত ধৈৰ্য নেহেৰুৱাব । কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ আনন্দিত ফল লাভ ।
- ধনু ৰাশি : আজি মানসিক চিন্তা হʼব পাৰে । কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল পলম পাব । সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ।
- মকৰ ৰাশি : নতুন সক্ৰিয় দিন । যুক্তিৰে সকলো কথা চিন্তা কৰিব । দিনটো খেলিমেলি হʼব পাৰে । কৰ্মক ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব ।
- কুম্ভ ৰাশি : উৎসৱস উদযাপন কৰিব । নতুন ব্যক্তিৰ লগত সংযোগ হʼব । পছন্দৰ কাৰ্যই মনত আনন্দিত দিব । কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব । এলেহুৱা আৰু নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে । সন্ধিয়াটো নিজৰ প্ৰেমৰ লগত কটাব । মানসিক আৰু শাৰীৰিক চিন্তা ভাল হʼব ।
- মীন ৰাশি : নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভ নকৰিব । কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ । কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব ।