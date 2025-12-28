দেওবাৰে এই ৰাশিৰ ভাগ্য সূৰ্যৰ দৰে জিলিকি উঠিব, তালিকাত কোন আছে, জানো আহক...
জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে জানি লওক আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া হ'ব ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : December 28, 2025 at 5:05 AM IST
- মেষ ৰাশি : কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল নাপাবও পাৰে ৷ সন্ধিয়া সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ সন্ধিয়ালৈ মনৰ আশাৰ পূৰ হ’ব ৷ আনন্দ লাভ ৷
- বৃষ ৰাশি : যুক্তিৰে সকলো কথা চিন্তা কৰিব ৷ নিজৰ আত্মসন্মান বঢ়াবলৈ বন্ধুৰ আগত মনৰ দুঃচিন্তা প্ৰকাশ নকৰিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷
- মিথুন ৰাশি : নিজৰ জীৱন বিকশিত কৰা দিন ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল ৷ ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ ৷ ব্যৱসায়ত খৰচ বৃদ্ধি ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷
- ককৰ্ট ৰাশি : দিনটো প্ৰায় ভাল ৷ সফলতা লাভ ৷ দিনটো পৰিয়ালৰ লগত কটাব ৷ প্ৰেমত শুভ ৷ নাম আৰু সুনাম হʼব ৷
- সিংহ ৰাশি : খৰচ বৃদ্ধি ৷ খৰচ সাৱধানে কৰিব ৷ নতুন কার্য-ব্যৱসায়ত শুভ ৷ ভাগ্য ভাল ৷
- কন্যা ৰাশি : মনটো পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ যথেষ্ট চেষ্টা কৰিব ৷ বিচাৰধাৰা আৰু আলোচনাৰ বহুত লাভ হʼব ৷ সময়ত কার্য সম্পাদন কৰিব পাৰিব ৷ ধৈৰ্যশীল হৈ কার্য কৰিলে লাভৱান হ’ব ৷
- তুলা ৰাশি : কঠোৰ কাৰ্য সহজতে কৰি সফল লাভ কৰিব ৷ বহুতো ব্যক্তিৰ লগত সংযোগ হʼব ৷ পছন্দৰ কাৰ্যই সহায় কৰিব ৷ দুৰ্বলতাবোৰ আওকাণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তাক লৈ বাদ-বিবাদ নকৰিব ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ বাহিৰা খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থকাটো ভাল ৷ আজি ৰোমাঞ্চকৰ মন হৈ পৰিব । নতুন ব্যৱসায় কৰিব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ পৰিয়ালৰ লগত ৰাতিৰ খানা ভাল হʼব ৷
- ধনু ৰাশি : দিনটো মধ্যমীয়া ৷ সকলোবোৰ গতানুগতিক ৷ হাতত যি আছে তাতে সন্তুষ্ট থাকক ৷ আইনী কাগজত বিশেষকে সম্পত্তিৰ বিষয়ৰ কাগজত চহী কৰোতে বিশেষ সাৱধান হ’ব ৷ বেয়া বুদ্ধি মনলৈ নানিব ৷ সৰু সুৰা অসুখ হ’ব পাৰে ৷ পিতৃ মাতৃৰ শৰীৰক লৈ চিন্তা হ’ব পাৰে ৷
- মকৰ ৰাশি : কর্মত প্ৰবল হেঁচা আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব । তথাপিও আপুনি প্ৰায় সফল হʼব ৷
- কুম্ভ ৰাশি : কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ নিজৰ ব্যৱসায় কৰ্মত মনোযোগ দিব ৷ তথাপিও কিছু সময়ত খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷
- মীন ৰাশি : নিজৰ ব্যৱসায় কর্মত মনোযোগ দিব ৷ যুক্তিৰে সকলো কথা চিন্তা কৰিব ৷ খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷