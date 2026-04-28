কাৰ ভাগ্য উদয় হ’ব, কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাৰ সফলতাৰ দুৱাৰ খোল খাব ? জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল

কাৰ ভাগ্য উদয় হ’ব, কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাৰ সফলতাৰ দুৱাৰ খোল খাব ? জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল
জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে জানি লওক আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া হ'ব ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
Published : April 28, 2026 at 5:00 AM IST
মেষ ৰাশি : শুভবাৰ্তা লাভ কৰিব । আজিৰ দিনটোত আপুনি প্ৰায় সফল হʼব । বহু ব্যক্তিৰ লগত সংযোগ হʼব । আপোনাৰ জীৱন অতি বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব । অৱশ্যে আপোনাৰ প্ৰেম সম্পর্কত মনোযোগ দিব । মুৰব্বী ব্যক্তিৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ কৰিব । নিজৰ ক্ষেত্ৰত 100% মনোযোগ দিলে ভাল সফল হʼব ।
বৃষ ৰাশি : পেছাদাৰী কৰ্মত অধিক মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব । লক্ষ্যত সফল হʼব । নতুন কৰ্ম লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে । যদি ব্যৱসায় কৰে তেন্তে লক্ষ্যত সফল হʼব । ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ হʼব । কৰ্ম বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে । আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল লাভ কৰিব । ধৈৰ্যশীল লোক লাভৱান হ’ব ।
মিথুন ৰাশি : আজিৰ দিনটোত আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ ভাবনা-চিন্তাৰ সাগৰত ডুব যাব ৷ যাৰ ফলত মনত দ্বিধাবোধৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু মনোযোগিতাৰ অভাৱে দেখা দিব ৷ মগজুত বেছি জোৰ দিয়া কাম কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰাই ভাল ৷ কৰো লগত তৰ্ক-বিতৰ্কত লিপ্ত নহ'ব । বিশেষকে মাতৃ আৰু আৰু মহিলা বন্ধুসকলৰ লগত সু-সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি চলিব ৷ ভ্ৰমণৰ যোগ আছে, কিন্তু এসপ্তাহৰ বাবে ভ্ৰমণ বাতিল কৰক । পানীৰ পৰা অলপ সাৱধানে থকাটো ভাল ৷
ককৰ্ট ৰাশি : টকা-পইচাৰ খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে । ধনৰ খৰচ সাৱধানে কৰিব । ধন জমা কৰক । সঞ্চিত ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন লাভ কৰিব । বজাৰ কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত সীমিত পৰিমাণে টকা নিবলৈ সংকল্প গ্ৰহণ কৰা উচিত । কাম-কাজ বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ।
সিংহ ৰাশি : আজিৰ দিনটোত আপুনি এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে । কাম-কাজ প্ৰভাৱান্বিত হʼব । কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল আপুনি নাপাবও পাৰে । আবেলি সৰুকৈ যাত্রা হʼব পাৰে । আবেলি আপোনাৰ কাম-কাজ বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে । জীৱনটো অতি বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব । প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব । পৰিয়ালৰ বাবে সহায় প্ৰায় ভাল হʼব ।
কন্যা ৰাশি : আপুনি আজি নিজৰ নম্ৰ ব্যৱহাৰ আৰু মিঠা মাতেৰে সকলোকে মুগ্ধ কৰিব । ইয়ে আপোনাক বিভিন্ন ফালৰ পৰা উপকৃত কৰিব । বৌদ্ধিকভাৱে আপোনাৰ উন্নতি হ’ব । আপোনাৰ চিন্তাধাৰা সলনি হ’ব । আপোনাৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক স্বাস্থ্য ভালে থাকিব । আপোনাৰ বাবে কিছু সু-সংবাদে অপেক্ষা কৰি আছে । আজি আপুনি পৰিয়ালত সুখী হৈ থাকিব ।
তুলা ৰাশি : আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল লাভ কৰিব । সকলো দিন একেদৰে নাযায় । আপুনি যুক্তিসূত্ৰ আৰু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব । আপোনাৰ খেলিমেলি হʼব পাৰে । কৰ্মক ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হʼব ।
বৃশ্চিক ৰাশি : আজি আপুনি প্ৰায় সফল হʼব । মুৰব্বীৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ কৰিব । কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ কৰিব । কৰ্ম জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব । আপোনাক নতুন কৰ্ম লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে । পদোন্নতি হʼব পাৰে ।
ধনু ৰাশি : নতুন গ্রাহক লাভ কৰিব । হতাশ নহ'ব, পুনৰ চেষ্টা কৰিব । আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল পাব । ধৈৰ্যশীল লোক লাভৱান হ’ব । আপোনাৰ খং-ৰাগৰ কাৰণে কৰ্মজীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে । কর্মত শান্ত হৈ থাকি কাম কৰিব ।
মকৰ ৰাশি : আজি আপুনি নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনত মনোযোগ দিব । আপোনাৰ খেলিমেলি হʼব পাৰে । আপোনাৰ খং-ৰাগৰ বাবে সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে । শান্ত হৈ থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে । প্ৰেমৰ সম্পর্কই ব্যক্তিগত জীৱনত প্ৰভাৱ পেলাব । আপোনাৰ পৰিয়ালৰ উপাসনাত কেতিয়াও বাধা আহিবলৈ নিদিব । আপোনাৰ ভালদৰে যত্ন লোৱাৰ বাবে পৰিয়ালক প্ৰশংসা কৰক । আবেলি কৰ্মজীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ।
কুম্ভ ৰাশি : কর্মত শান্ত হৈ থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে । আপোনাৰ সহকৰ্মীয়ে কাৰ্যভাৰ সম্পূৰ্ণ নকৰিব । কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব, লক্ষ্য সফল হʼব । কৰ্মক ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হʼব ।
মীন ৰাশি : দিনটো পৰিয়ালৰ লগত প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব । আত্মগুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিব, এই সাৰ্বভৌমত্বক প্ৰতিষ্ঠা কৰক । প্রিয় দিন হʼব । প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব । নিজৰ ওপৰত আশ্বাস, ভাৰসা, নিশ্চয়তাৰে লক্ষ্যত সফল হ'ব । কর্ম ক্ষেত্ৰত প্রতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰে । কর্ম প্রতিযোগিতাত কিন্তু বিফল হʼব । আজি আপুনি কঠোৰ কাৰ্য সহজতে সফল কৰিব ।