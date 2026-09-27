জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে জানি লওক আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া ?

জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে জানি লওক আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া ?
ইটিভি ভাৰত অসমৰ সৈতে দিনটোৰ ৰাশিফল ৷ আপোনাৰ দেওবাৰৰ দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ’ব, সেয়া ৰাশিফলৰ জৰিয়তে জানক ৷
দিনটোৰ ৰাশিফল (ETV Bharat Assam)
Published : September 27, 2026 at 7:17 AM IST
- মেষ ৰাশি : আপুনি যুক্তিসূত্ৰ আৰু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ ভাল লক্ষ্য সফল হʼব, কিন্তু বন্ধুৰ লগত যুদ্ধত জড়িত হৈ পৰিব পাৰে ৷ ভালপোৱা প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷
- বৃষ ৰাশি : আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ভাল ফল পাব ৷ বন্ধুৰ লগত আৰু প্ৰেমৰ সম্পর্কৰ লগত পার্টী হʼব পাৰে ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷ খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷ আজি আপুনি নিজৰ জীৱন যাপন কৰা প্ৰণালীক সৰল কৰিব ৷
- মিথুন ৰাশি : আজি আপুনি সঠিক মনোবৃত্তি আহৰণ কৰাৰ যোগেদি সফল হʼব ৷ সহজতে আপুনি নিৰুৎসাহিত হৈ নপৰিব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব, ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ হʼব ৷
- কৰ্কট ৰাশি : দিনটোৰ বেছি সময় প্ৰাৰ্থনা আৰু মন্দিৰ ভ্ৰমণতে যাব ৷ সঁচা মিছাৰ তৰ্ক-বিতৰ্কই আপোনাক ব্যস্ত ৰাখিব ৷ এনে ধৰ্মমূলক যাত্ৰাই আপোনালৈ সুফল কঢ়িয়াই আনিব ৷ আপোনাৰ পৰিয়ালেও আপোনাক লগ দিব আৰু একেলগে সময় কটাব পাৰিব ৷
- সিংহ ৰাশি : আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব । আপুনি আজি ইভেণ্ট হেণ্ডেলাৰ হʼব ৷ কর্মত দূৰ যাত্রা হʼব পাৰে ৷ এই যাত্রা কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফল হʼব ৷
- কন্যা ৰাশি : আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ভাল হʼব, প্ৰায় সফল হʼব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ আপোনাক নতুন কৰ্মই লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ নিজৰ ব্যৱসায় কৰ্মত মনোযোগ দিব ৷
- তুলা ৰাশি : হানিকাৰক আলোচনাই পৰচৰ্চ্চালৈ পৰিণত হ’ব পাৰে ৷ নিন্দা আৰু নিৰুৎসাহিত,পৰচৰ্চ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷ পৰৰ বিচাৰ নকৰিব, তেহে আপোনাৰো বিচাৰ কৰা নহ’ব । সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷ বন্ধু-বৰ্গৰ লগত আনন্দময় হʼব ৷ কর্ম শান্ত হৈ থাকি কৰিব, খং-ৰাগৰ পৰা আঁতৰি থকাসকল সফল হʼব ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : আপোনাৰ আজি প্ৰায় ভাল হʼব ৷ কর্মত কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজত আনন্দিত হ’ব ৷ আপোনাৰ আজি ৰুচিৰ পৰিণাম দেখিবলৈ পাব ৷ প্রমুখৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ হʼব ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷
- ধনু ৰাশি : আজি আপুনি যুগল স্থিতি সম্মুখীন হʼব ৷ দুঃচিন্তাৰ কাৰণ হʼব পাৰে ৷ মানসিক অশান্তি, হতাশা হʼব পাৰে ৷ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷
- মকৰ ৰাশি : গ্ৰহৰ প্ৰভাৱত এটা সুন্দৰ দিন ৷ আপোনাৰ চকু দেৰিকে পৰা বিষয়ত চমকপ্ৰদ ফল লাভ কৰিব ৷ আপোনাৰ মনত উদয় হোৱা ধাৰণাক কামত লগোৱাৰ উচিত সময় ৷ ভাতৃ-ভগ্নীৰ পৰা সহযোগ লাভ কৰিব আৰু আপোনাৰ বাবে এইয়া আৰ্শীবাদস্বৰূপ হৈ পৰিব ৷ ধনৰ আগমণৰ বাট মুকলি হ’ব ৷ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে সহজ দিন ৷
- কুম্ভ ৰাশি : অদৰকাৰী আলোচনাত ভাগ লোৱাৰ পৰা আতৰত থাকক ৷ এই আলোচনাবোৰে হঠাৎ ভয়ংকৰ ৰূপ লয় আৰু কাজিয়া হ’ব পৰে ৷ পৰিয়ালৰ মাজত থকা শান্তিত ব্যাঘাত জন্মিব পাৰে ৷ ধৰ্মৰ কামত সময় আৰু টকা খৰছ কৰি আপুনি অলপ চিন্তামুক্ত হ’ব পাৰিব ৷ খাদ্যভাসৰ ওপৰত চকু ৰাখি নিজকে স্বাস্থ্যবান কৰি ৰাখিব পাৰিব ৷
- মীন ৰাশি : টকা-পইচা খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷ টকা-পইচা খৰচ সাৱধানে কৰিব ৷ পইচা জমা কৰক ৷ নতুন কার্য-ব্যৱসায়ত নিশ্চিতি নহ’ব ৷ ভাগ্য ভাল হʼব ৷