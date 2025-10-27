বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে আপুনি বাৰু জানেনে কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ?
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
Published : October 27, 2025 at 4:05 AM IST
- মেষ ৰাশি : খং-ৰাগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰক ৷ সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ শান্ত কর্ম কৰিব ৷ এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ হতাশা হʼব পাৰে ৷ ধাৰ্মিক আৰু ভাল কামৰ বাবে দিনটো ভাল ৷ মন্দিৰ ভ্রমণ কৰিব পাৰে ৷
- বৃষ ৰাশি : লʼৰা-ছোৱালীৰ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ ল’ৰা-ছোৱালীক সন্মান কৰিবলৈ শিকোৱাটো পিতৃ-মাতৃৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্য ৷ বন্ধুৰ লগত পার্টী হʼব পাৰে ৷ অধ্যয়নত ভাল ।
- মিথুন ৰাশি : ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব ৷ ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ ৷ কৰ্ম বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফলতা লাভ ৷
- কৰ্কট ৰাশি : আপোনাৰ কথাই আজি আনক মানসিক আঘাট দিব পাৰে ৷ কিন্তু প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ বিয়াৰ সংযোগত সফলতা লাভ ৷ পিতা-মাতা আৰু লʼৰা-ছোৱালীৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্ক হʼব পাৰে ৷ খৰচ বৃদ্ধি ৷
- সিংহ ৰাশি : সক্ৰিয় অনুভৱ কৰিব ৷ দিনটো প্ৰায় ভাল ৷ বহুতো ব্যক্তি লগত সংযোগ স্থাপন হʼব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল লাভ ৷ যিজনে ধৈৰ্যশীল হয় তেওঁ লাভৱান হ’ব ৷
- কন্যা ৰাশি : দিনটো বিপদৰ আশংকা নাই ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সতৰ্ক থকাটো ভাল ৷ পৰচৰ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷
- তুলা ৰাশি : সঠিক আনন্দপূৰ্ণ মনোবৃত্তি বজাই ৰাখিব । আজি প্ৰায় ভাল হʼব ৷ নিজৰ আত্মসন্মান বঢ়াবলৈ প্ৰেমাভিনয় কৰাটো উচিত নহয় ৷ খং-ৰাগৰ ওপৰত নিয়ন্ত্রণ ৰাখক ৷ ভ্রমণৰ যোগ ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : আজি গোটেই দিন আপোনাৰ লাভ বন্ধ হৈ থাকিব । অনাৱশ্যক ব্যয় নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব । পৰিয়ালৰ মাজত কাজিয়া বা বিবাদ সৃষ্টি কৰিব পৰা পৰিস্থিতিৰ পৰা দূৰত থাকক । পৰিয়ালৰ লোকৰ মাজত ভুল ধাৰণাবোৰ ভাঙি দিয়ক । শাৰীৰিক সমস্যাই আপোনাক বিষণ্ণ কৰি ৰাখিব । নেতিবাচক চিন্তা এৰাই চলক আৰু অনৈতিক কাৰ্যকলাপৰ পৰা দূৰত থাকক ৷
- ধনু ৰাশি : সৰু যাত্রা বা মন্দিৰ ভ্রমণ হʼব পাৰে ৷ নাম আৰু সুনাম হʼব ৷ ব্যৱসায়ত সফল ৷
- মকৰ ৰাশি : প্ৰতিটো পদক্ষেপত সাৱধানে খোজ পেলাওঁক । কৰ্মক্ষেত্ৰত ভাল ৷ আয়তকৈ ব্যয় অধিক হ’ব । ধৰ্মীয় আৰু সামাজিক কৰ্মত ব্যস্ত হৈ থাকিব ৷ যাৰ ফলত ব্যয় বৃদ্ধি হ’ব পাৰে । স্বাস্থ্যক লৈ দুচিন্তাত ভুগিব পাৰে । সন্তান বা আত্মীয়ৰ সৈতে কাজিয়া হ’ব পাৰে ৷ দুৰ্ঘটনাত পৰিব পাৰে, সাৱধানে থাকক ।
- কুম্ভ ৰাশি : নতুন কাম হাতত লোৱাৰ বাবে আজিৰ দিনটো শুভ । কৰ্মক্ষেত্ৰত (চাকৰি আৰু ব্যৱসায়ত) লাভবান ৷ কোনো বান্ধৱীয়ে আপোনাক নতুন কামৰ দায়িত্ব দিব পাৰে । ধনদেৱীৰ কৃপা লাভ কৰিব । সামাজিক খ্যাতি ইতিবাচকভাৱে বৃদ্ধি পাব । সন্তানৰ সৈতে সম্পৰ্ক ভালেই থাকিব । পত্নী আৰু পুত্ৰৰ পৰা সুসংবাদ পোৱাৰ সম্ভাৱনা । বিবাহ প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে দিনটো ভাল । সুখদায়ক ভ্ৰমণ হ’ব পাৰে ।
- মীন ৰাশি : অতি সাৱধানেৰে কর্ম পালন কৰাৰ উচিত ৷ পুৰণি অসম্পূৰ্ণ কাৰ্যক সম্পন্ন কৰাত সহায়ক হʼব ৷ সৎকৰ্মক বেছি ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব ৷