কোনে পাব কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল, কাৰ আছে খৰচ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা ? জানো আহক আজিৰ ৰাশিফলত...
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? এই দিনটোত কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ? পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফলত...
Published : May 27, 2026 at 5:01 AM IST
মেষ ৰাশি: কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ সুফল লাভ কৰিব ৷ বন্ধু অথবা প্ৰেমৰ সম্পর্কৰ সৈতে পার্টী হ’ব পাৰে ৷ দিনটো প্ৰায় ভাল ৷ খৰচ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা ৷ নিজৰ জীৱন-যাপন কৰা প্ৰণালীক সৰল কৰিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্কৰ ক্ষেত্ৰত শুভ ৷
বৃষ ৰাশি: সাধাৰণতে কৌশলতাৰ বাবে আপোনাক কোনেও মনত নাৰাখে ৷ কিন্তু গণেশৰ কৃপাত আপোনাৰ কৰ্ম-কুশলতাৰ বাবে আপুনি জিলিকি উঠাৰ দিন আহিছে ৷ আপোনাৰ মিঠা মাত আৰু ব্যৱহাৰেই আপোনাৰ চাৰিওকাষে থকা লোকসকলক প্ৰভাৱিত কৰাৰ বাবে যথেষ্ট ৷ এইকেইদিনতে হ’বলগীয়া ব্যৱসায় সংক্ৰান্তীয় মিটিং বা চাকৰিৰ বাবে পৰীক্ষা আদিত আপুনি সফল হ’ব ৷ আপুনি বিচৰা মানুহৰ লগত মিত্ৰতা সূদৃঢ় হ’ব ৷ নিজৰ সূখানুভুতি কামত লগাব পাৰিব ৷ যদিও কামৰ ফল পোৱাত অলপ পলম হ’ব পাৰে, কিন্তু কষ্ট অথলে নাযায় ৷ ধন গোটোৱাৰ সুন্দৰ সময় ৷
মিথুন ৰাশি: অধিক গুৰুত্ব আৰু আবেগিকৰূপে চোৱা-চিতা নকৰিব ৷ ছোৱালীৰ সৈতে তৰ্ক-বিতৰ্ক হ’ব পাৰে ৷ তৰ্ক কৰাতকৈ ইয়াৰ পৰা আঁতৰি থাকিব ৷
কৰ্কট ৰাশি: আজি টকা-পইচা অনিশ্চিত ৷ খৰচ বৃদ্ধি হ’ব পাৰে ৷ কর্মৰ প্ৰবল হেঁচা আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব । তথাপিও আপুনি প্ৰায় সফল হ’ব ৷ প্রতিযোগিতাৰ সন্মুখীন হ’লেও বিফল হ’ব ৷ মনোযোগ দিব ৷
সিংহ ৰাশি: যুক্তিসূত্ৰ আৰু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ লক্ষ্যত সফল হ’ব ৷ কিন্তু বন্ধুৰ সৈতে কাজিয়াত লিপ্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৷ ভালপোৱা অথবা প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হ’ব ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হ’ব, লক্ষ্য সফল হ’ব ৷ কৰ্মক ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হ’ব ৷
কন্যা ৰাশি: নিবিচৰাকৈয়ে পৰামর্শ পাব, কিন্তু ভাল পৰামর্শই হ’ব ৷ আপুনি পৰামর্শ মতে নিজৰ কর্মত মনোযোগ দিব, প্ৰায় সফল হ’ব ৷ নিজৰ মতে চলিলে সফল হ’ব ৷ পৰিয়ালৰ লগত আপোনাৰ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হ’ব ৷
তুলা ৰাশি: আপোনাৰ বাবে এক কঠিন দিন হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৷ খেলিমেলি হ’ব পাৰে ৷ এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে, কাৰ্য-কর্ম প্ৰভাৱান্বিত হ’ব ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হ’ব, ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভৰ যোগ ৷ কৰ্মবিধিত অধিক ব্যস্ত হ’ব পাৰে ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফলতা লাভ ৷
বৃশ্চিক ৰাশি: কৰ্ম-ব্যৱসায়ত খেলিমেলি হ’ব পাৰে ৷ আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল নাপাবও পাৰে ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হ’ব, লক্ষ্যত সফল হ’ব ৷ কৰ্মক ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হ’ব ৷ টকা-পইচাৰ নিশ্চিতি ৷
ধনু ৰাশি: নিজৰ কর্মত মুকলি মুকলি অনুভৱ কৰিব ৷ যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে ভাল দিন ৷ আনন্দময় হ’ব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল হ’ব ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল, আনন্দময় দিন হ’ব ৷ বজাৰ কৰিবলৈ যোৱাৰ বাবে প্রিয় দিন ৷ ল’ৰা-ছোৱালীৰ মন ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷
মকৰ ৰাশি: বিবাহিতৰ বাবে এইটো দিন ভাল ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হ’ব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হ’ব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত নিশাৰ আহাৰ ভাল হ’ব ৷ আনন্দময় হ’ব ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল, আনন্দময় দিন হ’ব ৷ বিয়া আৰু সংযোগত সফলতা লাভ ৷
কুম্ভ ৰাশি: আপোনাৰ খং-ৰাগৰ বাবে সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ কর্মত শান্ত হৈ থাকক ৷ আপোনাৰ সহকৰ্মীয়ে কাৰ্যভাৰ সম্পূৰ্ণ নকৰিব ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হ’ব ৷ লক্ষ্যত সফলতা লাভ ৷ কৰ্ম ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হ’ব ৷
মীন ৰাশি: কাৰ্য-কর্ম প্ৰভাৱান্বিত হ’ব ৷ নিৰ্দেশনাৰ ওপৰত ভৰসা ৰাখি নিৰ্ণয় ল’ব নহ’লে খেলিমেলিৰ সম্ভাৱনা ৷ সদায় সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ কৰ্মজীৱনত ভাল পদোন্নতি হ’ব পাৰে ৷ নতুন কৰ্ম লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ প্রমুখৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ ৷