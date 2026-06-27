শনি ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ কোনে লাভ কৰিব ? জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল...
কোন কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাৰ ভাগ্যৰ দুৱাৰ খোল খাব, জানো আহক ই টিভি ভাৰতৰ শনিবাৰৰ ৰাশিফলত...
শনিবাৰৰ ৰাশিফল (RKC)
Published : June 27, 2026 at 3:35 AM IST
- মেষ ৰাশি : দিনটো প্ৰায় সফল ৷ মনৰ ধাৰণাবোৰ ভাল ৷ স্থিতি সফল ৷ মানসিক চিন্তা হʼব পাৰে ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷
- বৃষ ৰাশি : নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত । আনৰ পৰা পৰামৰ্শ নল’ব ৷ কর্মত শান্ত হৈ থাকিব ৷ খং-ৰাগৰ পৰা আঁতৰি থাকক ৷ শান্ত বা মধুৰ বাক্যই শুনোতাসকলক উৎসাহিত কৰিব পাৰে । আপোনাৰ পৰিয়াল উপাসনাত কেতিয়াও বাধা আহিবলৈ নিদিব ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ আবেলি কৰ্ম জীৱন ভাল ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ খৰচ বৃদ্ধি ৷
- মিথুন ৰাশি : নতুন দায়ীত্ব বহন কৰিব ৷ নতুন অধ্যয়নৰ কর্মত ব্যস্ত হৈ পৰিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷
- কৰ্কট ৰাশি : আজি সকলো সহজভাৱে ল’বলৈ চাওঁক ৷ শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ অনুভৱ কৰিব ৷ হজমী শক্তি হ্ৰাস হ’ব ৷ মানসিকভাৱেও কিছু অশান্তি পাব ৷ খৰচ বাঢ়িব ৷ ভ্ৰমণৰ চিন্তা মনৰ পৰা আঁতৰাই দিয়ক ৷
- সিংহ ৰাশি : ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাটো ভাল ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ কৰ্ম জীৱনত পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ দৰমহা ভাল ৷
- কন্যা ৰাশি : নতুন ব্যৱসায় কৰাত অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ এলেহুৱা হৈ পৰিব পাৰে ৷ গা ধোৱা লগতে মালিচ কৰক, সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত ।
- তুলা ৰাশি : দিনটো ভাল ৷ জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ বহুতো ব্যক্তিৰ লগত সংযোগ হʼব ৷ সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : যুক্তিৰে সকলো কথা চিন্তা কৰক ৷ পৰিয়াল উপাসনাত কেতিয়াও বাধা আহিবলৈ নিদিব ৷ আবেলি কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ খৰচ বৃদ্ধি ৷
- ধনু ৰাশি : পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ লগত উচ্চ স্তৰত তৰ্ক বিতৰ্ক নকৰিব ৷ অলপ সময় নিৰলে থাকক ৷ নিজৰ ভুলখিনি বিশ্লেষণ কৰক ৷ গাড়ী সাৱধানে চলাব, ট্ৰেফিক নিয়ম মানিব ৷ ভ্ৰমণৰ সিদ্ধান্ত সদ্যহতে বাতিল কৰক ৷
- মকৰ ৰাশি : দিনটো প্ৰায় ভাল ৷ কর্মত কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ শিক্ষার্থীৰ অধ্যয়ন ভাল ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ বিয়াৰ সংযোগত সফলতা লাভ ৷ বিবাহিত জীৱন আনন্দময় ৷
- কুম্ভ ৰাশি : খৰচ বৃদ্ধি ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷ প্ৰেমত শুভ ৷
- মীন ৰাশি : নিজৰ ব্যক্তিগত পৰামৰ্শক মানি চলক ৷ নিজৰ প্ৰতিভা ব্যৱহাৰ কাৰৰ উচিত সময় ৷ নতুন কাপোৰ কিনিবলৈ বজাৰলৈ যাব পাৰে ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱ পৰিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷