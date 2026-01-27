কেবাটাও ভাল খবৰ কঢ়িয়াই আনিছে আজি দিনটোৱে; কোন জাতক/জাতিকাৰ ভাগ্য ভাল- জানো আহক

ETV Bharat / state

কেবাটাও ভাল খবৰ কঢ়িয়াই আনিছে আজি দিনটোৱে; কোন জাতক/জাতিকাৰ ভাগ্য ভাল- জানো আহক

বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি আজি আপুনি কি ক্ষেত্ৰত সাৱধান হ’ব লাগিব, সেই বিষয়ে প্ৰতিকাৰ দিব। গ্ৰহ-নক্ষত্ৰৰ পৰিৱৰ্তন অনুযায়ী দিনটো কেনে যাব, জানি লওক ইটিভি ভাৰত,অসমৰ ৰাশিফলত...

Daily Horoscope for 27th January 2026
ৰাশিফল (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 27, 2026

  1. মেষ ৰাশি : আজি আপোনাৰ কথাই আনক মানসিক আঘাত দিব পাৰে ৷ কিন্তু প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ বিয়াৰ সংযোগত সফল ৷
  2. বৃষ ৰাশি : কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল নাপাবও পাৰে ৷ আবেলি সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ আবেলি আপোনাৰ কার্য কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷
  3. মিথুন ৰাশি : কর্মত ব্যস্ত হৈ থাকিব ৷ কর্মৰ খাতিৰত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ এই যাত্রাৰ পৰা কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফলতা লাভ হʼব ৷
  4. কৰ্কট ৰাশি : দিনটো মধ্যমীয়া ৷ কৰ্ম জীৱনত অশান্তি হʼব পাৰে ৷
  5. সিংহ ৰাশি : মনৰ কথা শুনক ৷ জীৱনৰ বহুতো ক্ষেত্ৰত সফল হʼব । সঠিক আনন্দপূৰ্ণ মনোবৃত্তি বজাই ৰাখিব ।
  6. কন্যা ৰাশি : আজি আপোনাৰ কথাই আনক মানসিক আঘাত দিব পাৰে ৷ টকা-পইচা নিশ্চিত হʼব পাৰে ৷ ভাল হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷
  7. তুলা ৰাশি : ৰং-বিৰঙৰ সাজ-পোছাক পৰিধান কৰিব ৷ আনন্দ-স্ফূৰ্তিত থাকিব ৷ পৰিয়ালৰ লগত পার্টী হʼব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷
  8. বৃশ্চিক ৰাশি : চিন্তা-ভাৱনা নকৰাকৈ কৰা কর্মই আঘাত দিব পাৰে ৷ নিজৰ চিন্তাধাৰা সাল-সলনি কৰক ৷ ব্যৱসায়ৰ খাতিৰত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ প্ৰেম সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷
  9. ধনু ৰাশি : শান্ত বা মধুৰ বাক্যই শুনোতাসকলক উৎসাহিত কৰিব পাৰে । পৰিয়াল উপাসনাত কেতিয়াও বাধা আহিবলৈ নিদিব ৷ পৰিয়ালক ভালদৰে যত্ন লোৱাৰ বাবে প্ৰশংসা লাভ ৷ আবেলি কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ খৰচ বৃদ্ধি ৷
  10. মকৰ ৰাশি : আজি প্ৰায় ভাল ৷ কর্মত কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ শিক্ষার্থীৰ অধ্যয়ন ভাল হʼব ৷
  11. কুম্ভ ৰাশি : আজি ৰোমাঞ্চকৰ পাৰ্টী কৰিবলৈ মন হৈ পৰিব । শুভবাৰ্তা লাভ কৰিব । বহুতো ব্যক্তিৰ লগত সংযোগ হʼব । জীৱন ভাল বন্ধু লাভ ৷ প্ৰেম সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷
  12. মীন ৰাশি : বিয়া আৰু সংযোগত সফলতা লাভ হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ বিবাহিৰ বাবে ভাল দিন ৷ নতুন ব্যৱসায় বিচাৰ হʼব পাৰে ৷

DAILY HOROSCOPE IN ASSAMESE
DAILY ASTROLOGY
ZODIAC SIGNS
12 ASTROLOGICAL SIGN
DAILY HOROSCOPE FOR 27TH JAN 2026

