কেবাটাও ভাল খবৰ কঢ়িয়াই আনিছে আজি দিনটোৱে; কোন জাতক/জাতিকাৰ ভাগ্য ভাল- জানো আহক

কেবাটাও ভাল খবৰ কঢ়িয়াই আনিছে আজি দিনটোৱে; কোন জাতক/জাতিকাৰ ভাগ্য ভাল- জানো আহক
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি আজি আপুনি কি ক্ষেত্ৰত সাৱধান হ’ব লাগিব, সেই বিষয়ে প্ৰতিকাৰ দিব। গ্ৰহ-নক্ষত্ৰৰ পৰিৱৰ্তন অনুযায়ী দিনটো কেনে যাব, জানি লওক ইটিভি ভাৰত,অসমৰ ৰাশিফলত...
ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : January 27, 2026 at 5:25 AM IST
- মেষ ৰাশি : আজি আপোনাৰ কথাই আনক মানসিক আঘাত দিব পাৰে ৷ কিন্তু প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ বিয়াৰ সংযোগত সফল ৷
- বৃষ ৰাশি : কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল নাপাবও পাৰে ৷ আবেলি সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ আবেলি আপোনাৰ কার্য কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷
- মিথুন ৰাশি : কর্মত ব্যস্ত হৈ থাকিব ৷ কর্মৰ খাতিৰত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ এই যাত্রাৰ পৰা কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফলতা লাভ হʼব ৷
- কৰ্কট ৰাশি : দিনটো মধ্যমীয়া ৷ কৰ্ম জীৱনত অশান্তি হʼব পাৰে ৷
- সিংহ ৰাশি : মনৰ কথা শুনক ৷ জীৱনৰ বহুতো ক্ষেত্ৰত সফল হʼব । সঠিক আনন্দপূৰ্ণ মনোবৃত্তি বজাই ৰাখিব ।
- কন্যা ৰাশি : আজি আপোনাৰ কথাই আনক মানসিক আঘাত দিব পাৰে ৷ টকা-পইচা নিশ্চিত হʼব পাৰে ৷ ভাল হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷
- তুলা ৰাশি : ৰং-বিৰঙৰ সাজ-পোছাক পৰিধান কৰিব ৷ আনন্দ-স্ফূৰ্তিত থাকিব ৷ পৰিয়ালৰ লগত পার্টী হʼব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : চিন্তা-ভাৱনা নকৰাকৈ কৰা কর্মই আঘাত দিব পাৰে ৷ নিজৰ চিন্তাধাৰা সাল-সলনি কৰক ৷ ব্যৱসায়ৰ খাতিৰত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ প্ৰেম সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷
- ধনু ৰাশি : শান্ত বা মধুৰ বাক্যই শুনোতাসকলক উৎসাহিত কৰিব পাৰে । পৰিয়াল উপাসনাত কেতিয়াও বাধা আহিবলৈ নিদিব ৷ পৰিয়ালক ভালদৰে যত্ন লোৱাৰ বাবে প্ৰশংসা লাভ ৷ আবেলি কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ খৰচ বৃদ্ধি ৷
- মকৰ ৰাশি : আজি প্ৰায় ভাল ৷ কর্মত কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ শিক্ষার্থীৰ অধ্যয়ন ভাল হʼব ৷
- কুম্ভ ৰাশি : আজি ৰোমাঞ্চকৰ পাৰ্টী কৰিবলৈ মন হৈ পৰিব । শুভবাৰ্তা লাভ কৰিব । বহুতো ব্যক্তিৰ লগত সংযোগ হʼব । জীৱন ভাল বন্ধু লাভ ৷ প্ৰেম সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷
- মীন ৰাশি : বিয়া আৰু সংযোগত সফলতা লাভ হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ বিবাহিৰ বাবে ভাল দিন ৷ নতুন ব্যৱসায় বিচাৰ হʼব পাৰে ৷