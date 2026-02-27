কাৰ ভাগ্য উদয় হ’ব, কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাৰ সফলতাৰ দুৱাৰ খোল খাব ? জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল...

কাৰ ভাগ্য উদয় হ’ব, কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাৰ সফলতাৰ দুৱাৰ খোল খাব ? জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল...
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি আজি আপুনি কি ক্ষেত্ৰত সাৱধান হ’ব লাগিব, সেই বিষয়ে প্ৰতিকাৰ দিব ।গ্ৰহ-নক্ষত্ৰৰ পৰিৱৰ্তন অনুযায়ী দিনটো কেনে যাব, জানি লওক ইটিভি ভাৰত,অসমৰ ৰাশিফলত...
ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : February 27, 2026 at 3:42 AM IST
- মেষ ৰাশি : দিনটো মধ্যমীয়া ৷ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ নতুন ব্যৱসায় কৰিলে সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ এলেহুৱা হৈ পৰিব পাৰে ৷
- বৃষ ৰাশি : কার্য কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ পৰিশ্ৰম কৰক, লক্ষ্যত উপনীত হ’ব ৷ বন্ধুৰ লগত পার্টী হʼব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত ৰাতিৰ খানা ভাল হʼব ৷
- মিথুন ৰাশি : দিনটো প্ৰায় ভাল ৷ সফল হʼব ৷ ভাগ্য ভাল ৷ লক্ষ্যত সফল ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ উপযুক্ত পথত চলিব ৷ কর্ম ব্যৱসায় বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব ৷
- কৰ্কট ৰাশি : দুৰ্বলতাবোৰ আওকাণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তাক লৈ বাদ-বিবাদ নকৰিব ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত । আনৰ পৰা পৰামৰ্শ নল’ব ৷ কর্মত শান্ত হৈ থাকি কৰিব ৷ খং-ৰাগৰ পৰা আঁতৰি থকাসকলে সফল হʼব ৷
- সিংহ ৰাশি : নিজৰ ওপৰত আশ্বাস ভাৰসা ৰাখক ৷ লক্ষ্যত সফল ৷ সঠিক মনোবৃত্তি আহৰণ কৰিব ৷ সহজতে নিৰুৎসাহিত হৈ নপৰিব ৷ নিজৰ অর্জনৰ ওপৰত গৌৰৱ কৰিব ৷
- কন্যা ৰাশি : নিজৰ শিল্পী প্ৰতিভাৰ গুণাগুণ ব্যৱহাৰ কৰিব ৷ আঁচৰিত নহ’ব ৷ কলাৰ প্ৰতি প্ৰেম হʼব ৷ ভাগ্য প্ৰায় ভাল ৷
- তুলা ৰাশি : নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কাৰ্য কৰিবলৈ ভাগৰি পৰিব ৷ ৰোগ হ’ব পাৰে ৷ সদায় যোগ-অনুশীলন কৰাটো ভাল ৷ নিজৰ ব্যৱসায়ত মনোযোগ দিব ৷ কর্মত ব্যস্ত থাকিব ৷ ব্যৱসায়ত সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : ব্যৱসায়ত বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷
- ধনু ৰাশি : প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ বিয়াৰ সংযোগত সফল ৷ বিবাহিতৰ জীৱন আনন্দময় ৷ ভাগ্য ভাল ৷
- মকৰ ৰাশি : নতুন দায়ীত্ব বহন কৰিব ৷ নতুন অধ্যয়নৰ কর্মত ব্যস্ত হৈ পৰিব ৷ কাৰ্য কৰিবলৈ ভাগৰি পৰিব ৷ নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷
- কুম্ভ ৰাশি : শিক্ষার্থীৰ অধ্যয়ন ভাল ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল পাব ৷ আবেলি কার্য কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ পৰিয়ালৰ পৰা সহায় পাব ৷
- মীন ৰাশি : কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব ৷ লক্ষ্যত সফল ৷ কৰ্মক ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব ৷ নতুন ব্যৱসায়ত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷