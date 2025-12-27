কাৰ হ’ব খৰচ বৃদ্ধি, প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক কেনে হ’ব, কৰ্ম-ব্যৱসায়ত কোন হ’ব সফল, জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল...

কাৰ হ’ব খৰচ বৃদ্ধি, প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক কেনে হ’ব, কৰ্ম-ব্যৱসায়ত কোন হ’ব সফল, জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল...
জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে জানি লওক আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া হ'ব ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : December 27, 2025 at 5:12 AM IST
- মেষ ৰাশি : শান্ত হৈ কর্ম কৰিব ৷ খং-ৰাগৰ বাবে সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ সন্ধিয়া পৰিয়ালৰ লগত থাকিব ৷ নিজৰ ব্যৱসায়ত মনোযোগ দিব ৷ সন্ধিয়াটো আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷
- বৃষ ৰাশি : গণেশৰ কৃপাত এটা ভাল দিন ৷ শক্তিশালি মন আৰু ধনৰ দিশ সবল ৷ ব্যৱসায়ত নতুন কাম আৰু চাকৰিত পদ্দোন্নতিৰ যোগ আছে ৷ ব্যবসায়ত প্ৰচুৰ ধন লগাব লগাত পৰিব ৷ কামৰ ফল লাভ কৰিব ৷ পৰিয়ালৰ লগত ৰাতিৰ আহাৰ ভাল হ’ব ৷ সৰু ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে ৷
- মিথুন ৰাশি : জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ উপযুক্ত পথত চলিব ৷ লক্ষ্যত সফল ৷ সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷
- কৰ্কট ৰাশি : খং-ৰাগৰ কাৰণে কার্য জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ হানিকাৰক আলোচনা নকৰিব ৷ নিজৰ প্ৰতিভা ব্যৱহাৰ কৰিব ৷
- সিংহ ৰাশি : প্ৰত্যাহ্বানৰ সম্মুখীন হʼব ৷ জীৱনত সফল ৷ লক্ষ্যত উপনীত হ’বলৈ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব ৷ নিজৰ অর্জনৰ ওপৰত গৌৰৱ কৰিব ৷
- কন্যা ৰাশি : সামাজিক জীৱনত জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধি ৷ কষ্টৰ ফল লাভ কৰিব ৷ পৰিয়াল আৰু কামৰ মাজত সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি চলিব ৷ বজাৰ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে ৷ দামি গহনা কিনিব পাৰে বা গড়ী কিনাৰ কথাও ভাবক ৷ প্ৰিয়জনৰ লগত সৰু বাদবিবাদ হ’ব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ৰ সহযোগীৰ লগত সম্বন্ধ উন্নত ৷
- তুলা ৰাশি : নিজৰ কর্মত মুক্তি অনুভৱ কৰিব ৷ আনন্দময় লাভ ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷ বজাৰ কৰিবলৈ যাব পাৰে ৷ লʼৰা-ছোৱালীৰ মন ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : আজি প্ৰায় ভাল হʼব ৷ কর্মত কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷
- ধনু ৰাশি : আজি আপুনি যুগল স্থিতি সম্মুখীন হʼব ৷ দুঃচিন্তা হʼব পাৰে ৷ মানসিক অশান্তি হতাশা হʼব পাৰে ৷ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷
- মকৰ ৰাশি : আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷ আনন্দময় দিন হʼব ৷ কিন্তু কিছু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ অন্যথা দিন বিপদত পৰিব ৷ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ ভোজন-পানত মনোযোগ কৰা উচিত ।
- কুম্ভ ৰাশি : নতুন বিষয় অধ্যয়ন কৰিবলৈ ইচ্ছা হʼব পাৰে ৷ দিনটো ভাল ৷ সফলতা লাভ ৷ পৰিশ্ৰমৰ ফল লাভ ৷ গ্ৰহৰ স্থান ভাল ৷
- মীন ৰাশি : আজি মানসিক আৰু আৱেগীক চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিব ৷ নিজৰ আত্মসন্মান বঢ়াবলৈ বন্ধুৰ আগত মনৰ দুঃশ্চিন্তা প্ৰকাশ নকৰিব ৷ প্ৰেমত প্ৰায় ভাল ৷