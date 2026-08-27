কৰ্কট ৰাশিৰ লোকৰ বাবে অতিকৈ ব্যস্ত দিন, মীন ৰাশিৰ লোকৰ আৰ্থিক লাভালাভৰ যোগ... আৰু কি কি আছে দিনটোৰ ৰাশিফলত
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি আপুন আজিৰ দিনটোত কি কি কৰিব পাৰিব বা কি কি নকৰিব ?
Published : August 27, 2026 at 5:00 AM IST
মেষ ৰাশি: আপুনি নতুন দায়িত্ব পালন কৰিব ৷ নতুন অধ্যয়ন, কর্মত ব্যস্ত হৈ পৰিব আৰু কাম কৰি ভাগৰি পৰিব ৷ নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷
বৃষ ৰাশি: ব্যৱসায় বঢ়াবৰ বাবে পৰিকল্পনাত ব্যস্ত থাকিব পাৰে । উদ্ভাৱনী ধাৰণা আৰু উন্নত প্ৰযুক্তিয়ে আপোনাৰ ব্যৱসায়ক বিচৰা ধৰণে ফলাফল দিব ৷ তথাপিও সকলো ঠিকে ঠাকে যাবলৈ অলপ সময়ৰ প্ৰয়োজন হ’ব । ব্যৱসায়ৰ বাবে ভ্ৰমণ কৰিবলগা হ’ব পাৰে । কৰ্মস্থলীত আপোনাৰ জ্যেষ্ঠসকল আপোনাৰ কামৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱান্বিত হ’ব ৷ পদোন্নতিৰ আশা কৰিব পাৰে । পিতৃ তথা বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ পৰা উপকৃত হ’ব ।
মিথুন ৰাশি: সতৰ্ক হোৱা উচিত ৷ আজি আপুনি বহুতো ব্যক্তিক আঘাত কৰিব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হ’ব ৷ বিয়া আৰু সংযোগত সফলতা লাভ ৷ বিবাহিত জীৱন আনন্দৰ হ’ব ৷
কৰ্কট ৰাশি: ভোজ, সুস্বাদ্যু আহাৰ, উদযাপন, সুন্দৰ সজ্জা আৰু বহু-সাংস্কৃতিক বাৰ্তালাপে আপোনাক সম্পূৰ্ণ দিনটো ব্যস্ত কৰি ৰাখিব । আপুনি আনন্দ উপভোগ কৰিব আৰু নতুন ব্যৱসায়িক বন্ধনৰ চিন্তা কৰিব পাৰে । প্ৰথমে অপেক্ষা কৰক আৰু চাওক । লগতে এই ফলদায়ী সময়ৰ পৰা শ্ৰেষ্ঠত্ব লাভ কৰিবৰ বাবে, অংশীদাৰসকলৰ লগত সম্পৰ্কক উন্নত কৰিবৰ বাবে আৰু নিজৰ মূলধন সংৰক্ষিত কৰি ৰাখিবৰ বাবে নিজৰ ক্ৰোধক নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখক । আৰ্থিক আৰু পেছাদাৰী ক্ষেত্ৰত সকলো উন্নত হ’ব ৷ তথাপিও যত্নবান হওক । আপোনাৰ মনত ভ্ৰমণৰ বিবেচনা থাকিব পাৰে ।
সিংহ ৰাশি: আৰ্থিক সম্পদৰ আয়োজন কৰিবলৈ আৰু ব্যৱসায় বিস্তাৰৰ বাবে সঠিক দিন । ব্যৱসায়ীৰ বাবে আপোনাৰ টীম বিশেষভাৱে আপোনাৰ কনিষ্ঠ আৰু অধীনষ্ঠসকলে লাভ কৰোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । বিনিয়োগ আৰু ব্যাসৰ মাধ্যমেৰে আৰ্থিক লাভ কৰিব পাৰিব । আৰ্থিক সংকটত ই আপোনাক সহায় কৰিব । নিকটৱৰ্তী বন্ধুৰ লগত ফুৰিবলৈ যাওক, বজাৰ কৰক, খাওক আৰু আনন্দ কৰি উদযাপন কৰক ।
কন্যা ৰাশি: নতুন আৰু ষ্টাইলিচ পোছাক ক্ৰয় কৰিবলৈ আপুনি উত্সাহিত অনুভৱ কৰিব । শিল্পজাত বস্তু আৰু কলাকৃতি সৃষ্টিৰ বাবে প্ৰেৰণা পাব । ব্যৱসায়ী আৰু পেছাদাৰীসকলৰ বাবে দিনটো ফলদায়ক হ’ব । কৰ্মস্থলীত প্ৰতিদ্বন্দ্বীসকলতকৈ নিজকে শ্ৰেষ্ঠ বুলি প্ৰমাণ কৰি আপুনি সুখী হ’ব । এটা অতি সুন্দৰ দিন ।
তুলা ৰাশি: এটা সাধাৰণ দিন । পৰিপক্ক হওক আৰু পৰিয়ালৰ সৰু সৰু বিবাদসমূহ এৰাই চলক । মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক, অসুস্থ হৈ পৰিব পাৰে । সম্পত্তি বা মাটি আদিৰ দৰে আইনী বিষয়ত লেনদেন কৰোতে লক্ষ্য ৰাখিব আৰু সতৰ্ক হৈ চলক । গান শুনি বা গাই কোনো সৃষ্টিমূলক কামত জড়িত হ’ব পাৰে । শিক্ষাৰ্থীসকলে এটা ফলদায়ক সময় উপভোগ কৰিব ।
বৃশ্চিক ৰাশি: আপোনাৰ পৰিয়াল উপাসনাত কেতিয়াও বাধা আহিবলৈ নিদিব ৷ পৰিয়ালক ভালদৰে যত্ন লোৱাৰ বাবে প্ৰশংসা কৰক ৷ আবেলিলৈ কৰ্মজীৱনত ভাল, বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিব ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ দিনটোৰ শেষত খৰচ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা ৷
ধনু ৰাশি: যুক্তিসূত্ৰ আৰু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে আপুনি প্ৰায় সফল হ’ব ৷ আপোনাৰ কৰ্মজীৱনত অশান্তি হ’ব পাৰে ৷ আপোনাৰ চুবুৰীয়া লোকসকলে আৰাম কৰিব ৷ আপুনি কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷
মকৰ ৰাশি: নিজৰ জীৱন-যাপন কৰা প্ৰণালীক সৰল কৰিব ৷ আজি ভাগ-বতৰা কৰিবলৈ ইচ্ছা নহ’ব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হ’ব ৷ বিয়া আৰু সংযোগত সফলতা লাভ ৷ বিবাহিতসকলৰ বাবে এইটো দিন শুভ ৷
কুম্ভ ৰাশি: টকা-পইচাৰ খৰচ বৃদ্ধি হ’ব পাৰে ৷ অনৰ্থক খৰচ-পাতি হ’ব পাৰে ৷ তথাপিও দিনটোত বিপদৰ আশংকা নাই ৷ কার্য-ব্যৱসায়ত, পৰিয়ালৰ লগত আৰু প্ৰেমৰ সম্পর্কৰ লগত, বন্ধু-বৰ্গৰ লগত কটোৱা সময় ভাল হ’ব ৷
মীন ৰাশি: শ্বেয়াৰ আদিত কৰা নিবেশৰ পৰা আৰ্থিক লাভ পোৱাৰ সম্ভাৱনা । কামত অগ্ৰগতি লাভ কৰিব আৰু উপকৃত হ’ব । ঘৰুৱা পৰিৱেশ শান্ত আৰু উত্সাহজনক হৈ থাকিব । বন্ধুবৰ্গৰ লগত ফুৰিবলৈ যাওক । সন্ধিয়া বেলা উদ্বিগ্নতা হ’ব পাৰে ৷ অত্যাধিক ব্যয়ৰ সম্ভাৱনা আছে । ধৰ্মীয় কাৰ্য-কলাপ, ৰীতি-নীতি আদিতো ব্যয় হ’ব পাৰে । সতৰ্কতাৰে চলক ।