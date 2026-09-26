কেনেদৰে পাৰ হ’ব শনিবাৰৰ দিনটো ? জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা কিমান বেয়া ? ইটিভি ভাৰতৰ ৰাশিফলৰ জৰিয়তে দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ’ব জানি লওক ৷
Published : September 26, 2026 at 4:46 AM IST
মেষ ৰাশি: দিনটো ভাল ৷ সফলতা লাভ কৰিব ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়, লক্ষ্যত সফলতা ৷ নিজৰ বিচাৰধাৰা আৰু আলোচনাৰ পৰা বহুত লাভ হ’ব ৷ বিঘিনিবোৰ আঁতৰিব ৷ নিজৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফলত সুখৰ ফল লাভ কৰিব ৷
বৃষ ৰাশি: আজিৰ দিনটোত আপুনি ভাল বন্ধু লাভ কৰিব ৷ জীৱনটো ভাল, বন্ধুত্বপূৰ্ণ হ’ব ৷ একাধিক ব্যক্তিৰ সৈতে সংযোগ ঘটিব ৷ আপোনাৰ পছন্দৰ কাৰ্যই সহায় কৰিব ৷ সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হ’ব ৷ বন্ধু-বৰ্গৰ সৈতে কটোৱা সময়ত সুখৰ হ’ব ৷
মিথুন ৰাশি: ধাৰ্মিক উৎসৱসমূহৰ উদযাপনত অংশ লোৱাৰ সম্ভাৱনা ৷ নতুন বস্তু বা ব্যৱসায়ত হাত দিব পাৰে ৷ যাত্রা বা ভ্রমণ হ’ব পাৰে ৷ আনন্দময় হ’ব ৷
কৰ্কট ৰাশি: আপুনি আপোনাৰ নিজৰ ব্যৱসায়ত মনোযোগ দিব ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফলতা লাভ ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হ’ব ৷ ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভৰ যোগ ৷ কৰ্মবিধিত অধিক পৰিমাণে ব্যস্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৷ টকা-পইচা অনিশ্চিত ৷ খৰচ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হ’ব ৷ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে কটোৱা সময় সুখৰ হ’ব ৷
সিংহ ৰাশি: কৰ্মজীৱনত অশান্তিৰ সম্ভাৱনা ৷ দুৰ্বলতাবোৰ আওকাণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তাক লৈ বাদ-বিবাদ নকৰিব ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত । আনৰ পৰা পৰামৰ্শ নল’ব ৷ শান্ত হৈ থাকি কর্ম কৰক ৷ খং-ৰাগৰ পৰা আঁতৰি থকাসকলে সফল হ’ব ৷
কন্যা ৰাশি: আজি আপুনি আপুনি নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কাম কৰিবলৈ গৈ ভাগৰি পৰিব ৷ আপোনাৰ শান্ত বা মধুৰ বাক্যই শ্ৰোতাসকলক উৎসাহিত কৰিব ৷ আজি ধ্যান বা যোগ কৰাৰ প্রয়োজন ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক উন্নত হʼব ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সতৰ্কতা ৰাখক ৷ ব্যৱসায়ত সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷
তুলা ৰাশি: কৰ্ম সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নিজৰ শক্তি ব্যৱহাৰ কৰক ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হ’ব ৷ জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাটো ভাল হ’ব ৷ ব্যক্তিগত জীৱনত সুখী হোৱাটো নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব ।
বৃশ্চিক ৰাশি: কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ভাল ফল ! আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজত আনন্দিত হওক ৷ প্রমুখৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ ৷ জীৱনটো ভাল, বন্ধুত্বপূৰ্ণ হ’ব ৷ পৰিয়ালৰ সৈতে সু-সম্পৰ্ক স্থাপন ৷ কৰ্মজীৱনত বিপদত পৰিলেও ভাল ফলেই পাব ৷
ধনু ৰাশি: কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজতো আনন্দিত হ’ব ৷ সত্যত থাকি সুফল পাবলৈ পৰিশ্ৰম কৰাৰ প্ৰয়োজন ৷ আজি আপোনাৰ চিন্তাধাৰাবোৰ ভাল হ’ব ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হ’ব ৷ ব্যস্ত কাৰ্যসূচীৰ মাজেৰে সময় উলিয়াই প্ৰেমত মনোযোগ দিব ৷ টকা-পইচাৰ খৰচ বৃদ্ধি হ’ব পাৰে ৷ সাৱধানে টকা-পইচা খৰচ কৰক ৷ পইচা জমা কৰক ৷
মকৰ ৰাশি: সঠিক মনোবৃত্তি আহৰণ কৰাৰ যোগেদি সফল হʼব ৷ সহজতে আপুনি নিৰুৎসাহিত হৈ নপৰিব ৷ নিজৰ অর্জনৰ ওপৰত গৌৰৱ কৰিব ৷
কুম্ভ ৰাশি: আজি ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাটো ভাল হ’ব ৷ প্রমুখৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ ৷ কৰ্মজীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ আজিৰ দিনটো আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হ’ব ৷ লাভৰ যোগ ৷
মীন ৰাশি: আজি আবেগিক চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিব ৷ পৰিয়ালৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্ক হ’ব পাৰে ৷ নিজৰ খং-ৰাগৰ কাৰণে জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ শান্ত হৈ থাকক ৷ জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাটো ভাল হ’ব ৷