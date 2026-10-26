ভোলানাথৰ আশীৰ্বাদত সোমবাৰৰ দিনটোত কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাৰ ভাগ্য উদয় হ’ব, জানো আহক...

ভোলানাথৰ আশীৰ্বাদত সোমবাৰৰ দিনটোত কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাৰ ভাগ্য উদয় হ’ব, জানো আহক...
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি সোমবাৰৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা কিমান বেয়া ? ইটিভি ভাৰতৰ ৰাশিফলৰ জৰিয়তে জানো আহক দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ’ব...
২৬ অক্টোবৰৰ ৰাশিফল (RKC)
Published : October 26, 2026 at 5:29 AM IST
- মেষ ৰাশি : পুৰণি ইচ্ছা প্ৰতি আসক্ত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ পৰক বিচাৰ নকৰিব, তেহে আপোনাৰো বিচাৰ কৰা নহ’ব ।
- বৃষ ৰাশি : খং-ৰাগৰ বাবে সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ শান্ত হৈ থাকিব ৷ নতুনকৈ ব্যৱসায় নকৰিব ৷
- মিথুন ৰাশি : যিকোনো সৎকৰ্মত কোনো পলম নকৰাকৈ সফল পাব ৷ লক্ষ্যত উপনীত হ’বলৈ পৰিশ্ৰম কৰক ।
- কৰ্কট ৰাশি : নাৰীৰ বাবে সৌভাগ্যময় দিন ৷ সম্পত্তিৰ আৰু ঘৰৰ পৰা লাভৱান হʼব ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ কৰ্ম জীৱন ভাল ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল ৷ লাভৱান হʼব ৷
- সিংহ ৰাশি : সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ দিনটো আনন্দময় হ’ব ৷ প্ৰত্যাহ্বানৰ সম্মুখীন হʼব ৷ গ্ৰহ-নক্ষত্ৰবোৰ ভাল ৷ মহিমা ভাগ্য ভাল ৷ কর্ম ব্যৱসায়ত ভাল ৷ লক্ষ্য সফল ৷
- কন্যা ৰাশি : দিনটো ভয়, নিৰাপত্তাহীন আৰু অনিশ্চয়তাৰ অনুভৱ হʼব ৷ জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷
- তুলা ৰাশি : নিজৰ সৌন্দৰ্যৰ ওপৰত মনোযোগ দিব ৷ সৌন্দৰ্যতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ কিছু ধন খৰচ হʼব ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : সৰু-সুৰা দুৰ্বলতাবোৰ আওকাণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তাক লৈ বাদ-বিবাদ নকৰিব ৷ খং-ৰাগৰ ওপৰত নিয়ন্ত্রণ ৰাখিব ৷ পৰচৰ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷ সন্ধিয়াটো প্ৰায় ভাল ৷ কার্য কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷
- ধনু ৰাশি : ব্যৱসায়ত ভাল ৷ লক্ষ্যত সফল ৷ উচিত সময়ত কাৰ্য কৰক ৷
- মকৰ ৰাশি : নিজৰ ওপৰত আশ্বাস ভাৰসা ৰাখক ৷ লক্ষ্যত সফল ৷ সহজতে নিৰুৎসাহিত হৈ নপৰিব ৷ নিজৰ অর্জনৰ ওপৰত গৌৰৱ কৰিব ৷
- কুম্ভ ৰাশি : বন্ধুৰ লগত পার্টী হ’ব পাৰে ৷ ভাগ্য ভাল ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফল ৷
- মীন ৰাশি : গ্ৰহৰ স্থান প্ৰায় ভাল ৷ খৰচ বৃদ্ধি ৷