কি ৰাশিয়ে আনিব ইতিবাচক ফলাফল, কাৰ বাবে সুখ-সন্তুষ্টিৰে ভৰা দিন, জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল…

কি ৰাশিয়ে আনিব ইতিবাচক ফলাফল, কাৰ বাবে সুখ-সন্তুষ্টিৰে ভৰা দিন, জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল…
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
ৰাশিফল… (ETV Bharat)
Published : October 26, 2025 at 4:01 AM IST
- মেষ ৰাশি : নতুন কাম বা যোজনা আৰম্ভ কৰিবৰ বাবে দিনটো ভাল । মধ্যাহ্নৰ পিছত, সফলতাৰ হাৰ বৃদ্ধি পাব । দিনটোৰ প্ৰথম ভাগত যথেষ্ট সমস্যা থাকিব পাৰে, কিন্তু ধৈৰ্য ধৰক, পিছৰ ভাগটো শান্ত আৰু সুখী হ’ব । পুৱাৰ সমস্যাৰ পৰা বিৰাম পাবৰ বাবে, ধ্যান বা যোগাসন কৰিব পাৰে; ই আপোনাক শান্ত কৰিব । জাংকফুড গ্ৰহণ নকৰিব ।
- বৃষ ৰাশি : কৰ্ম জীৱনত অশান্তি হʼব পাৰে ৷ বন্ধু-বৰ্গৰ লগত দিনটো ভালদৰে কটাব ৷ মানসিক চিন্তা হʼব পাৰে ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷
- মিথুন ৰাশি : পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷ ব্যস্ত কাৰ্যসূচীৰ মাজতো সময় উলিয়াই প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত মনোযোগ দিব ৷ সন্ধিয়া নিজৰ প্ৰেমৰ লগত কটাব ৷ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ বাহিৰা খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থাকক ৷ সফলতা লাভ ৷
- কৰ্কট ৰাশি : হতাশ নহ’ব, পুনৰ চেষ্টা কৰিব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল লাভ ৷ যিজনে ধৈৰ্যশীল হয় তেওঁ লাভৱান হ’ব ৷ নিজৰ ওপৰত ভাৰসা ৰাখক ৷ খং-ৰাগৰ বাবে সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ শান্ত হৈ কর্ম কৰক ৷
- সিংহ ৰাশি : শিল্পী প্ৰতিভাৰ গুণাগুণ ব্যৱহাৰ কৰিব ৷ নতুন বিষয় অধ্যয়ন কৰিবলৈ ইচ্ছা হʼব পাৰে ৷ দিনটো ভাল ৷ সফলতা লাভ ৷ সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ পৰিশ্ৰমৰ ভাল ফল লাভ ৷ গ্ৰহ স্থান ভাল ৷ প্ৰত্যাহ্বানৰ সম্মুখীন হ’ব পাৰে ৷
- কন্যা ৰাশি : ভৌতিক আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ বৃদ্ধি ৷ মা লক্ষ্মীৰ আশীৰ্বাদ বৰষিব ৷ অপ্ৰত্যাশিত আৰ্থিক লাভৰ সম্ভাৱনা । তথাপিও, গ্ৰহ, নতুন কাম আৰম্ভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা আহিব, এইবোৰ আপোনাৰ পক্ষত নাই ৷ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন লওক ৷
- তুলা ৰাশি : দিনটো প্ৰায় ভাল ৷ ভাগ্য ভাল ৷ লক্ষ্যত সফল ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : কাৰ্য কৰিবলৈ ভাগৰি পৰিব ৷ কঠোৰ কাৰ্য সহজতে কৰি সফলতা লাভ কৰিব ৷
- ধনু ৰাশি : এটা সাধাৰণ দিন ৷ দিনটোৰ প্ৰথমভাগত স্বাস্থ্য ঠিকে নাথাকিব পাৰে । ঘৰতো কোনো বিবাদ বা কাজিয়াৰ হ’ব পাৰে ৷ যদি কোনো চাৰ্জাৰি বা অপাৰেশ্যনৰ আছে, পৰাপক্ষত পিছোৱাই দিয়ক, তাৰ বাবে উপযুক্ত সময় নহয় । পৰিয়ালৰ লোকৰ লগত সময় কটাওক । পুৰণি বন্ধুক লগ পাব পাৰে ৷ অতীতৰ দিনবোৰ ৰোমন্থন কৰক ।
- মকৰ ৰাশি : দিনটো ফলপ্ৰসূ হ’ব । আৰ্থিক, পেচাদাৰী আৰু সামাজিক ক্ষেত্ৰত নাম আৰু খ্যাতি অৰ্জন কৰিব । দিনটোৰ পিছৰ ভাগত সাৱধানতা অবলম্বন কৰা উচিত । স্বাস্থ্যৰ বাবে সাধাৰণ দিন হ’ব । আইনী কামকাজত সতৰ্কতা লওক । দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
- কুম্ভ ৰাশি : প্ৰত্যাশিত আৰু অপ্ৰত্যাশিত আৰ্থিক লাভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । কৰ্মস্থলীত সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন কৰিব ৷ আপোনাৰ প্ৰচেষ্টাত জ্যেষ্ঠসকল সুখী আৰু সন্তুষ্ট হ’ব । দিনটোৰ ব্যস্ততাক আঁতৰাবৰ বাবে সাঁতুৰক বা ফুৰিবলৈ যাওক ।
- মীন ৰাশি : পুৱাৰ সময়খিনি পেচাদাৰ বা ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে লাভজনক নহ’বও পাৰে । কৰ্মস্থলীত জ্যেষ্ঠ বা প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ লগত তৰ্ক বা বিবাদ হ’ব পাৰে । কামৰ বাবে দীঘলীয়া ভ্ৰমণত যাব লগা হ’ব পাৰে । কৰ্মস্থলীৰ পৰিৱেশ উন্নত হ’ব ৷