একাধিক ৰাশিৰ বাবে শুভ আজিৰ দিনটো… কোনে কৰিব পাৰিব বিদেশ ভ্ৰমণ… জানক দিনটোৰ ৰাশিফলত
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
দিনটোৰ ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : November 26, 2025 at 5:20 AM IST
- মেষ ৰাশি : ব্যৱসায় বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱনত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব ৷ যোগ-অনুশীলন কৰা ইচ্ছা হʼব পাৰে ৷
- বৃষ ৰাশি : নতুন বিষয় অধ্যয়নৰ বাবে সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজতো আনন্দিত হৈ থাকিব ৷ সত্য পথত থাকিলে ভাল ফলা-ফল পাব ৷ নিজৰ শিল্পী প্ৰতিভাৰ গুণাগুণ ব্যৱহাৰ কৰিব ৷
- মিথুন ৰাশি : মনত বাহ লোৱা বেয়া ভাববোৰ আঁতৰাই পেলাওক ৷ নতুন কাম আৰম্ভ নকৰিব ৷ খৰচৰ মাত্ৰা কমাওক ৷
- কৰ্কট ৰাশি : বিবাহিতৰ বাবে এইটো দিন ভাল ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত ৰাতিৰ খানা ভাল হʼব ৷ ড্ৰাইভ আনন্দৰে সুস্থিৰে কৰিব ৷
- সিংহ ৰাশি : নিজৰ কর্মত মুক্তি অনুভৱ কৰিব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷ বজাৰ কৰিবলৈ যোৱাৰ বাবে প্রিয় দিন হʼব ৷
- কন্যা ৰাশি : আলোচনাৰ পৰা পৰাপক্ষত আঁতৰি থাকক ৷ হঠাৎ খৰচ বৃদ্ধি ৷ বন্ধু আৰু প্ৰিয়জনৰ লগত কথা পাতক আৰু তেওঁলোকৰ লগত বাহিৰত ফুৰিবলৈ যাওক ৷ ভাল খাদ্য গ্ৰহণ কৰক ৷
- তুলা ৰাশি : বিপৰীত লিংগৰ ব্যক্তিৰ সৈতে সম্পর্ক ভাল ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ বিবাহৰ সংযোগত সফলতা লাভ ৷ ভাগ্য প্ৰায় ভাল ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : দিনটো মধ্যমীয়া ৷ টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত কুশলতা বৃদ্ধি ৷ ধৰ্মীয় ক্ষেত্ৰত টকা খৰচ হ’ব ৷
- ধনু ৰাশি : দিনটো মধ্যমীয়া ৷ বিভ্ৰান্তিয়ে স্বাস্থ্যৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে ৷ নিজৰ মনটোক বিশ্ৰাম দিয়ক ৷ অত্যধিক কামৰ হেঁচা আৰু অপ্ৰত্যাশিত ব্যয়ৰ কাৰণে আপোনাৰ মন বিমোৰত পৰি থাকিব । মতবিৰোধ হ’ব পাৰে ।
- মকৰ ৰাশি : নতুন বিষয় অধ্যয়নৰ বাবে সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব ৷ ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ ৷ নিজৰ কর্মত মনোযোগ দিব ৷ জীৱনত সুখী হ’ব ৷
- কুম্ভ ৰাশি : লক্ষ্মী আইৰ কৃপা আজি আপোনাৰ ওপৰত আছে ৷ সামাজিক অৱস্থাৰ উন্নতি ৷ গ্ৰহৰ প্ৰভাৱত ব্যবসায়ত উন্নতি হ’ব ৷ মহিলা বন্ধুৰ লগত সম্পৰ্ক উন্নত ৷ নতুন সম্পৰ্ক গঢ়িব পাৰে আৰু দুয়ো ভ্ৰমণত যোৱাৰ যোগ আছে ৷
- মীন ৰাশি : কাৰ্যক্ষেত্ৰ আৰু পাৰিবাৰিক বিষয়ত এটা ভাগ্যশালী দিন ৷ সকলোৰে লগতে সু-সম্পৰ্ক বজাই ৰাখিব পাৰিব ৷ লক্ষ্মীদেৱীৰ কৃপা বৰষিব ৷ ব্যৱসায়ত উন্নতি ৷ ধাৰে দিয়া টকা ঘূৰাই পাব ৷