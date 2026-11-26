আজি ২৬ নৱেম্বৰ : ৰাশিফল অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ?
ইটিভি ভাৰত অসমৰ সৈতে দিনটোৰ ৰাশিফল ৷ আপোনাৰ বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ’ব, সেয়া ৰাশিফলৰ জৰিয়তে জানক ৷
২৬ নৱেম্বৰৰ ৰাশিফল (RKC)
Published : November 26, 2026 at 5:00 AM IST
- মেষ ৰাশি : আজি আপোনাৰ ভাল সুযোগ ৷ আপোনাৰ আজি ভাগ্য ভাল ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব, ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ হʼব ৷ নতুন ব্যৱসায় বিচাৰ হʼব পাৰে ৷ আপুনি প্ৰায় সফল হʼব ৷
- বৃষ ৰাশি : কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ টকা-পইচাৰ নিশ্চিতি হʼব ৷ আপোনাক নতুন কৰ্মই লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা আমদানি ভাল হʼব ৷ অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব ৷ দৰমহা ভাল হʼব ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷
- মিথুন ৰাশি : আপোনাৰ খং-ৰাগৰ কাৰণে জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ হানিকাৰক আলোচনাই পৰচৰ্চ্চালৈ পৰিণত হ’ব পাৰে ৷ আজি বিপৰীত লিঙ্গৰ ব্যক্তিৰ সৈতে সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ কর্মত শান্ত হৈ থাকিব ৷
- কৰ্কট ৰাশি : কাষৰীয়া লোকসকলে আপোনাক ভাল পাব ৷ টকা-পইচা নিশ্চিত হʼব পাৰে ৷ নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত। সন্ধিয়া আপুনি আপোনাৰ নিজৰ প্ৰেমৰ লগত কটাব ৷
- সিংহ ৰাশি : দিন ভাল ৷ আপোনাৰ আজি ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷
- কন্যা ৰাশি : আজি দিনটো আপোনাৰ টকা-পইচা খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷ খৰচ সাৱধানে কৰিব ৷ পইচা জমা কৰক ৷ আপোনাৰ নতুন অধ্যয়ন কৰিবলৈ ইচ্ছা হʼব পাৰে ৷ গ্ৰহ-নক্ষত্ৰবোৰ ঈশ্বৰৰ মহিমাত ভাল ৷ কর্ম ব্যৱসায়ত ভাল লক্ষ্য সফল হʼব ৷
- তুলা ৰাশি : চৰকাৰী নথিপত্র সুস্থিৰে পঢ়ি চহী কৰিব ৷ আপুনি এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব ৷ নতুন ব্যৱসায় বিচাৰ হʼব পাৰে ৷ আজি আপোনাৰ চিন্তাধাৰাবোৰ ভাল হʼব ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : আজি বহুতো ব্যক্তি লগত সংযোগ হʼব ৷ আজি আপুনি নতুন ব্যৱসায় বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ আপুনি কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ হʼব ৷
- ধনু ৰাশি : আপুনি আজি আৱেগিক চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিব ৷ পৰিয়ালৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্ক হʼব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ বিয়া আৰু সংযোগত সফল হʼব ৷
- মকৰ ৰাশি : কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজত আনন্দিত হʼব ৷ সত্যৰ ভাল সফলৰ বাবে পৰিশ্ৰম কৰাৰ প্ৰয়োজন ৷ আজি আপোনাৰ চিন্তাধাৰাবোৰ ভাল হʼব ৷ প্ৰশংসিত ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷
- কুম্ভ ৰাশি : কার্য্য জীৱনৰ কাৰণে মানসিক চিন্তা হʼব পাৰে ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷ শুভবাৰ্তা লাভ কৰিব । আপুনি আজি প্ৰায় সফল হʼব ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব, লক্ষ্য সফল হʼব ৷
- মীন ৰাশি : আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ আজিৰ দিনটো আপোনাৰ আনন্দ লাগিব ৷ গ্ৰহ-নক্ষত্ৰবোৰ ঈশ্বৰৰ মহিমাত ভাল ৷ কর্ম ব্যৱসায়ত ভাল লক্ষ্য সফল হʼব ৷ দিনটো পৰিয়ালৰ লগত প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷