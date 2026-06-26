শুকুৰবাৰে কোন জাতক-জাতিকাৰ সৌভাগ্যৰ দুৱাৰ খোল খাব, ব্যৱসায়-চাকৰি-পৰিয়ালৰ গ্ৰহৰ অৱস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত জানো আহক...

শুকুৰবাৰে কোন জাতক-জাতিকাৰ সৌভাগ্যৰ দুৱাৰ খোল খাব, ব্যৱসায়-চাকৰি-পৰিয়ালৰ গ্ৰহৰ অৱস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত জানো আহক...
জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে জানি লওক শুকুৰবাৰৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া হ'ব ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
দৈনিক ৰাশিফল (ETV Bharat Assam)
Published : June 26, 2026 at 5:23 AM IST
- মেষ ৰাশি : ভাল লক্ষ্য সফল হʼব, মহিলাৰ ভাগ্য ভাল হʼব ৷ আজি বিপদাশঙ্কা নহয়, কিন্তু সতৰ্ক থকাটো ভাল ৷ আবেলি প্ৰায় ভাল হʼব ৷
- বৃষ ৰাশি : প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰ্ণ দিনটো ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে অতি লাভজনক হ’ব । ব্যৱসায়িক দিশত প্ৰতিদ্বন্দ্বীক হৰুৱাব । সহকৰ্মীৰ পৰা সহায় বিচাৰিব পাৰে, উপকৃত হ’ব ।
- মিথুন ৰাশি : কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজত আনন্দিত হওক ৷ প্ৰশংসা লাভ হʼব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ কর্মত জীৱন বিপদত পেলোৱা ভাল ফল পাব ৷
- কৰ্কট ৰাশি : কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল নাপাব পাৰে ৷ আবেলি কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷
- সিংহ ৰাশি : টকা-পইচা খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷ খৰচ সাৱধানে কৰিব ৷ নতুন কার্য-ব্যৱসায়ত নিশ্চিতি নহ’ব ৷ ভাগ্য ভাল প্ৰায় হʼব ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷
- কন্যা ৰাশি : আজি আপুনি মনে মনে থকাই উচিত; চকু আৰু কাণ খোলা ৰাখক কিন্তু মুখ বন্ধ ৷ দিনটো শান্তিৰে পাৰ হৈ যাব দিয়ক । স্বাস্থ্যৰ বাবেও এটা সাধাৰণ দিন । ঘৰত থকা আজৰি সময়ত, আপুনি পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু বৌদ্ধিক চৰ্চা কৰিব পাৰে । কষ্টোপাৰ্জিত ধনৰ বিনিয়োগৰ বাবে ভাল দিন ।
- তুলা ৰাশি : পুৱা খোজকাঢ়িবলৈ গ’লে অধিক আনন্দিত অনুভৱ কৰিব । নতুন পোছাক আৰু গহনা ক্ৰয় কৰি নিজকে সন্তুষ্ট কৰক ৷ একেসময়তে ব্যয়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক ৷ অপ্ৰয়োজনীয় বস্তুত ব্যয় কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
- বৃশ্চিক ৰাশি : কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ টকা-পইচা নিশ্চিত হʼব ৷ দৰমহা ভাল হʼব ৷ আপোনাক নতুন কৰ্মই লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা আমদানি ভাল হʼব ৷ অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব ৷
- ধনু ৰাশি : আয় বা লাভ বৃদ্ধি হৈ আৰ্থিকভাৱে উপকৃত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । অত্যাধিক ব্যয় নকৰিব । আপোনাৰ সোনকালে খং উঠা প্ৰবৃত্তিয়ে এটা ভাল সুযোগ নষ্ট কৰিব পাৰে । গাড়ী চলাওতে সতৰ্ক হওক আৰু কোনো ট্ৰেফিক নিয়ম ভংগ নকৰিব; দূৰ্ঘটনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
- মকৰ ৰাশি : ঈশ্বৰে তেওঁৰ প্ৰেমৰ প্ৰমাণ দিব ৷ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব আৰু বাহিৰা খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থকাটো ভাল হʼব ৷ আপোনাৰ নতুন শিক্ষা অধ্যয়ন কৰিবলৈ ইচ্ছা হʼব পাৰে ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল হʼব ৷
- কুম্ভ ৰাশি : পেচাদাৰী লোকসকলে দিনটোৰ আৰম্ভণিত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লগা হ’ব পাৰে । মধ্যাহ্নৰ পিছত কৰ্মস্থলীত পৰিবেশ আপোনাৰ পক্ষতে থাকিব আৰু অধিক শান্ত হ’ব । ঘৰতো একেই পৰিবেশ থাকিব; শান্তিপূৰ্ণ পৰিবেশে আপোনাক আনন্দিত আৰু উত্সাহিত কৰিব । প্ৰমোদ ভ্ৰমণ বা কামৰ বাবে দীঘলীয়া ভ্ৰমণ কৰিব লগা হ’ব পাৰে । ধৰ্মীয় স্থানৰ দৰ্শন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
- মীন ৰাশি : আজি আপুনি কর্ম-ব্যৱসায় বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ আপুনি নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে, কাৰ্য-কর্ম প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ বন্ধুৰ লগত আৰু প্ৰেমৰ সম্পর্ক লগত পার্টি হʼব পাৰে ৷