কেনেদৰে পাৰ হ’ব বুধবাৰৰ দিনটো ? জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল
আজিৰ দিনটো আপোনাৰ কেনে যাব ? জানিবলৈ চাওক আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল ৷
দিনটোৰ ৰাশিফল (ETV Bharat Assam)
Published : August 25, 2026 at 8:17 PM IST
- মেষ ৰাশি : ব্যৱসায়-বাণিজ্যত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱ পৰিব ৷ নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে, কাৰ্য-কর্ম প্ৰভাৱ পৰিব ৷ যোগ-অনুশীলন কৰা ইচ্ছা হʼব পাৰে ৷
- বৃষ ৰাশি : নতুন বিষয় অধ্যয়ন কৰিবলৈ সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজতো আনন্দিত হ'ব ৷ সত্যৰে ভাল সফলতাৰ বাবে পৰিশ্ৰম কৰাৰ প্ৰয়োজন ৷ নিজৰ প্ৰতিভা, শিল্পী গুণাগুণ ব্যৱহাৰ কৰিব ৷ গান গোৱা, কবিতা আবৃত্তি, নৃত্য কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আপুনি প্ৰায় সফল হʼব পাৰে ৷
- মিথুন ৰাশি : মনত বাহ লোৱা বেয়া ভাববোৰ আঁতৰাই পেলাওক, কাৰণ যদি সেই কাম নকৰে আপুনি অতি বেছি বিপদত পৰিব ৷ নতুন কাম আৰম্ভ কৰাৰ কথা ভাবিছে যদি অলপ দিন ৰৈ দিয়ক ৷ খঙক নিয়ন্ত্ৰণ কৰক ৷ খৰচৰ মাত্ৰা কমাওক অন্যথা জেপ খালি হ'ব ৷ ধ্যান আৰু যোগ অভ্যাসে আপোনাৰ মনক শান্ত ৰখাত সহায় কৰিব ৷
- কৰ্কট ৰাশি : বিবাহিতসকলৰ বাবে দিনটো ভাল ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্ৰা হʼব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত ৰাতিৰ আহাৰ ভাল হʼব ৷ পৰিয়ালৰ লগত যাত্ৰা আনন্দৰে সুস্থিৰে কৰিব ৷
- সিংহ ৰাশি : নিজৰ কর্মত মুক্তি অনুভৱ কৰিব ৷ ভাল দিন ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ বজাৰ কৰিবলৈ যোৱাৰ প্ৰিয় দিন হʼব ৷ লʼৰা-ছোৱালীৰ মন ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷
- কন্যা ৰাশি : আলোচনাৰ পৰা পৰা পক্ষত আঁতৰি থাকক, কাৰণ আপোনাৰ অলপ টান কথাই সমগ্ৰ পৰিৱেশ নষ্ট কৰিব ৷ হঠাতে খৰচ বৃদ্ধি হ'ব ৷ বন্ধু আৰু প্ৰিয়জনৰ লগত কথা পাতক আৰু তেওঁলোকৰ লগত বাহিৰত ফুৰিবলৈ যাওক ৷ ভাল খাদ্য গ্ৰহণ কৰক নহ'লে পেটৰ বিষত ভুগিব পাৰে ৷
- তুলা ৰাশি : বিপৰীত লিংগ ব্যক্তিৰ সৈতে সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ বিপৰীত লিংগৰ ব্যক্তিৰ সৈতে জীৱনত ভাল বন্ধুত্ব হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ ভাগ্য প্ৰায় ভাল ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : দিনটো মধ্যমীয়া ৷ টকা-পইচাৰ ক্ষেত্ৰত কুশলতা বৃদ্ধি হ'ব আৰু ধৰ্মীয় ক্ষেত্ৰত টকা খৰচ হ'ব ৷ সকলোৰে ব্যৱহাৰ সলনিৰ ওপৰত চকু দিয়ক, কাৰণ তেওঁলোকে আপোনাৰ বিপক্ষে ষড়যন্ত্ৰ কৰিব পাৰে ৷ আপোনাৰ চাৰিওফালে অলপ বেয়া সময় চলি থকা যেন অনুভৱ হ'ব ৷
- ধনু ৰাশি: দিনটোত মধ্যমীয়া । সফলতাত বাধা । অপ্ৰত্যাশিত ব্যয় ৷ ঘৰতো পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ সৈতে মতবিৰোধ হ’ব ।
- মকৰ ৰাশি: সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল ৷ ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ ৷ সফলতা অনুসন্ধানৰ চিন্তা কৰিব ৷ কঠিন পৰিস্থিতিত সঠিক, আশাপূৰ্ণ আৰু আনন্দপূৰ্ণ মনোবৃত্তি বজাই ৰাখিছে । নিজৰ কর্মত মনোযোগ দিব, জীৱনত সুখী হ’ব ৷
- কুম্ভ ৰাশি : লক্ষ্মী গোঁসানী আজি আপোনাৰ ওপৰত সুপ্ৰসন্ন ৷ সামাজিক অৱস্থাৰ উন্নতি ৷ গ্ৰহৰ প্ৰভাৱত ব্যবসায়ত উন্নতি ৷ মহিলা বন্ধুৰ লগত সম্পৰ্ক উন্নত ৷ নতুন সম্পৰ্ক হ’ব ৷ ভ্ৰমণত যোৱাৰ যোগ ৷ বিবাহ প্ৰাৰ্থীসকলৰ বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ আহিব আৰু বৈবহিক সম্বন্ধৰ উন্নতি হ’ব ৷
- মীন ৰাশি : কাৰ্যক্ষেত্ৰ আৰু পাৰিবাৰিক বিষয়ত এটা ভাগ্যশালী দিন বুলিব পাৰি ৷ সু-সম্পৰ্ক বজাই ৰাখিব ৷ ধাৰে দিয়া টকা ঘূৰাই পাব ৷ পিতৃৰ শুভকামনাৰ ফলত সমাজত আপোনাৰ স্থান উন্নত হ’ব ৷ স্বাস্থ্য ভাল ৷