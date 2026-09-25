জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে জানি লওক আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া ?

জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে জানি লওক আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া ?
ইটিভি ভাৰত অসমৰ সৈতে দিনটোৰ ৰাশিফল ৷ আপোনাৰ শুকুৰবাৰৰ দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ’ব, সেয়া ৰাশিফলৰ জৰিয়তে জানক ৷
Published : September 25, 2026 at 5:15 AM IST
মেষ ৰাশি: নতুন বন্ধুবৰ্গৰ বিচাৰ হ’ব পাৰে ৷ ভাল বন্ধু লাভ কৰিব ৷ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে কটোৱা সময় আনন্দপূৰ্ণ হ’ব ৷ মানসিক চিন্তাৰ উদ্ৰেকৰ সম্ভাৱনা ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হ’ব ৷
বৃষ ৰাশি: গণেশৰ কৃপাত এটা সুন্দৰ দিন ৷ নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আৰু পুৰণিবোৰৰ উন্নতি হ’ব ৷ এই সকলোবোৰ লাভজনক বিবেচিত হ’ব ৷ ব্যৱসায়ী আৰু চাকৰিয়ালসকলৰ বাবে ভাল দিন ৷ কাৰ্যালয়ত নেতৃত্বৰ সু-ব্যৱহাৰ আৰু সহকৰ্মীসকলৰ সহযোগিতাৰ ফলত উন্নতি হ’ব ৷ পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা ৷ ঘৰুৱা পৰিবেশত আপুনি কৰা সকলো কামতে আপোনাৰ পত্নী বা পতিৰ সহযোগিতা লাভ কৰিব ৷ কোনোবাই পঠিওৱা দামী উপহাৰ লাভ কৰিব পাৰে ৷
মিথুন ৰাশি: শান্ত বা মধুৰ বাক্যই শ্ৰোতাসকলক উৎসাহিত কৰিব পাৰে । আপোনাৰ পৰিয়াল উপাসনাত কেতিয়াও বাধা আহিবলৈ নিদিব ৷ পৰিয়ালক ভালদৰে যত্ন লোৱাৰ বাবে প্ৰশংসা কৰক । আবেলিলৈ কৰ্মজীৱন ভাল, বন্ধুত্বপূৰ্ণ হ’ব ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ দিনটোৰ শেষত খৰচ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা ৷
কৰ্কট ৰাশি: আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে নেতিবাচকতাৰে পৰিপূৰ্ণ এটা দিন । আজি আপোনাৰ উৎসাহ-উদ্দীপনাৰ অভাৱ থাকিব । বিষণ্ণতা আৰু নৈৰাশ্যক দূৰ কৰি ৰখাৰ বাবে আপুনি চেষ্টা কৰিব লাগিব । নিজৰ বিৰক্তিভাৱক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখক । অপ্ৰত্যাশিত ব্যয়ৰ বাবে সাজু থাকক । পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে সংঘাত এৰাই চলক । নতুন কোনো কাম হাতত লোৱাৰ বাবে দিনটো ভাল নহয় । নতুন যোগাযোগ আৰু চিনাকিৰ দ্বাৰা একো লাভ নহ’ব ৷ কৰ্মক্ষেত্ৰত সকলো প্ৰকাৰৰ কামত কূটকৌশল প্ৰয়োগ কৰাৰ চিন্তাৰ পৰা দূৰৈত ৰাখক ।
সিংহ ৰাশি: আজিৰ দিনটোত বিপদৰ আশংকা নাই ৷ আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল নাপাবও পাৰে ৷ আপুনি এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে, কাৰ্য-কর্ম প্ৰভাৱান্বিত হ’ব ৷ কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব ৷ কর্মজীৱন বিপদত পেলোৱাটো সমীচিন নহ’ব ৷ সকলো দিন একেদৰে নাযায় ৷ আপুনি যুক্তিসূত্ৰ আৰু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ আপোনাৰ খেলিমেলি হ’ব পাৰে ৷ কৰ্মত সুফল পাবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হ’ব ৷
কন্যা ৰাশি: আজি নিজৰ প্ৰতিভা, শিল্পীসুলভ গুণাগুণ ব্যৱহাৰ কৰিব ৷ নিজৰ ওপৰত আশ্বাস, ভৰসা ৰাখক ৷ লক্ষ্যত সফল ৷ আজি আপোনাৰ সঠিক মনোবৃত্তি আহৰণ কৰাৰ যোগেদি সফল হ’ব ৷ আপুনি সহজতে নিৰুৎসাহিত হৈ নপৰিব ৷ নিজৰ অর্জনৰ ওপৰত গৌৰৱবোধ কৰিব ৷
তুলা ৰাশি: সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ আজি আপুনি বহু ব্যক্তিক আঘাত কৰিব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক উন্নত হ’ব ৷ আজি আপোনাৰ জীৱন ভাল, বন্ধুত্বপূৰ্ণ হ’ব ৷ উপযুক্ত পথত চলিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷ লক্ষ্যত সফল হ’ব ৷
বৃশ্চিক ৰাশি: আজি কর্মত ব্যস্ত থাকিব ৷ যুক্তিসূত্ৰ আৰু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ কৰ্মজীৱন ভাল, বন্ধুত্বপূৰ্ণ হ’ব ৷ প্রমুখৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হ’ব ৷
ধনু ৰাশি: প্ৰেমত সফলতাৰ যোগ ৷ আজি নিজৰ নতুন ব্যৱসায়-বিধিত অধিক ব্যস্ত হ’ব পাৰে ৷ আপুনি যুক্তিসূত্ৰ আৰু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ কৰ্মত উন্নত ফল লাভ কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হ’ব ৷ হতাশ নহ’ব, পুনৰ চেষ্টা কৰিব ৷ যিজনে ধৈৰ্যশীল, তেওঁ লাভৱান হ’ব ৷
মকৰ ৰাশি: প্ৰতিচ্ছবিৰ দিন ৷ আজি আপোনাৰ চিন্তাধাৰাবোৰ উন্নত হ’ব ৷ ঈশ্বৰে তেওঁৰ প্ৰেমৰ প্ৰমাণ দিব ৷ কৰ্মজীৱনত পদোন্নতিৰ যোগ ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হ’ব ৷ আজিৰ দিনটোত আপুনি সফল হ’ব ৷
কুম্ভ ৰাশি: ৱাহ ! এইটো এটা সফল দিন ৷ মানসিক, শাৰীৰিক আৰু ধৰ্মীয়ভাবে নিজকে সজীৱ যেন অনুভৱ কৰিব ৷ বন্ধু আৰু পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে ফুৰিবলৈ যাব পাৰিব আৰু উপহাৰৰ আদান-প্ৰদান কৰিব পাৰিব ৷ নিশাৰ আহাৰত ভাবৰ আদান-প্ৰদান কৰিব পাৰিব ৷ এটা ভাল দিন উপভোগ কৰক ৷ নিজৰ ভিতৰত পবিত্ৰতা অনুভব কৰিব ৷
মীন ৰাশি: লোভ শৰীৰৰ বাবে ভাল নহয় ৷ ভৌতিক বস্তু লাভৰ বাবে পৰিৱেশ সুগম নহয় ৷ নতুন কামত পইচা সদ্যহতে নলগোৱাই ভাল ৷ শৰীৰ বৰ ভালেৰে নাযাব আৰু মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হ’ব পাৰে ৷ আপোনাৰ ঘনিষ্ঠজনৰ লগত মতৰ ভিন্নতা আহিব পাৰে ৷ ধৰ্মীয় কামত খৰচ হ’ব পাৰে ৷ আপুনি নভবাকৈ ই আপোনাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ৷