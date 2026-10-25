কোজাগৰী লক্ষ্মী পূজা : ৰাশিফল অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ?
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি দেওবাৰে কোজাগৰী লক্ষ্মী পূজাৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা কিমান বেয়া ? ইটিভি ভাৰতৰ ৰাশিফলৰ জৰিয়তে জানো আহক দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ’ব...
কোজাগৰী লক্ষ্মী পূজাৰ দিনটোৰ ৰাশিফল (RKC)
Published : October 25, 2026 at 5:51 AM IST
- মেষ ৰাশি : নিজৰ শিল্পী প্ৰতিভাৰ গুণাগুণ ব্যৱহাৰ কৰিব ৷ বিয়াৰ সংযোগত সফলতা লাভ ৷ জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ কলাৰ প্ৰতি প্ৰেম হʼব ৷
- বৃষ ৰাশি : আৱেগিক চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিব ৷ পৰিয়ালৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্ক হʼব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ বিয়াৰ সংযোগত সফলতা লাভ ৷ ভাগ্য ভাল ৷
- মিথুন ৰাশি : গ্ৰহৰ দশা ভাল ৷ চিন্তামুক্ত হ’ব ৷ বন্ধুৰ পৰা উপহাৰ আৰু সহকৰ্মীৰ পৰা সহযোগিতা লাভ ৷ শৰীৰ ভালে থাকিব ৷
- কৰ্কট ৰাশি : দিনটো প্ৰায় ভাল ৷ সফল হʼব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷ নাম আৰু সুনাম হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷
- সিংহ ৰাশি : দিনটো আনন্দৰে থাকিব ৷ প্ৰত্যাহ্বানৰ সম্মুখীন হʼব ৷ ঈশ্বৰৰ মহিমা ভাল ৷ ভাগ্য ভাল ৷ কর্ম ব্যৱসায়ত ভাল ৷ লক্ষ্য সফল ৷
- কন্যা ৰাশি : শিল্পী প্ৰতিভাৰ গুণাগুণ ব্যৱহাৰ কৰিব ৷ কলাৰ প্ৰতি প্ৰেম হʼব ৷ ভাগ্য প্ৰায় ভাল ৷
- তুলা ৰাশি : দিনটো প্ৰায় ভাল ৷ কর্মত কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজতো আনন্দিত হ’ব ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ শিক্ষার্থীৰ অধ্যয়ন ভাল ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : দিনটো কঠিন হʼব ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব ৷ লক্ষ্যত সফল ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷
- ধনু ৰাশি : দিনটোত কোনো বিশেষ নতুনত্ব নাই ৷ মানসিক শান্তি লাভ ৷ সামাজিক সন্মান বৃদ্ধি ৷ সম্পতিৰ বিষয়ত বা আইনী কামত অলপ সময় লাগিব ৷
- মকৰ ৰাশি : পুৰণি ইচ্ছা প্ৰতি আসক্ত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ পৰৰ বিচাৰ নকৰিব, তেহে আপোনাৰো বিচাৰ কৰা নহ’ব ।
- কুম্ভ ৰাশি : যুক্তিৰে সকলো কথা চিন্তা কৰিব ৷ বিচাৰ কৰাত আৰু নিৰ্ণয় লোৱাত কঠিন হʼব পাৰে ৷ কর্মত শান্ত হৈ থাকিব ৷ খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷
- মীন ৰাশি : ব্যৱসায় বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱ পৰিব ৷