বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে আপুনি বাৰু জানেনে কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ?
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : November 25, 2025 at 7:12 AM IST
- মেষ ৰাশি : আপোনাৰ চাৰিওফালৰ পৰিৱেশক নান্দনিকভাৱে অধিক উন্নত কৰি তোলক ৷ আচবাব ক্ৰয় কৰিব পাৰে ৷ নাৰীৰ পৰা বিশেষকৈ নিজৰ মাতৃৰ পৰা প্ৰশংসা পাব ৷
- বৃষ ৰাশি : বিদেশত কামৰ বাবে থকা বন্ধু আৰু আত্মীয়-স্বজনৰ পৰা ইতিবাচক খবৰ পাব । যাৰ ফলত আপুনি উৎসাহ অনুভৱ কৰিব ৷ ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনাও কৰিব পাৰে । যিসকলে বিদেশত গৈ পঢ়াশুনা কৰিব বিচাৰে বা ইনটাৰ্ণ হ’ব বিচাৰে, তেওঁলোকৰ কাৰণে সময়টো অনুকূল । তীৰ্থযাত্ৰা বা ছুটী কটোৱাৰ বাবে ভ্ৰমণৰ যোগ আছে ।
- মিথুন ৰাশি : হতাশা নহ’ব, পুনৰ চেষ্টা কৰিব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল হʼব লাভ ৷ যিজনে ধৈৰ্যশীল হয় তেওঁ লাভৱান হ’ব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ বিবাহিতৰ বাবে শুভ দিন ৷
- কৰ্কট ৰাশি : বিলাসিতা, বৈভৱ আৰু জীৱনৰ আটাইবোৰ ভাল ভাল বস্তুৱে আজি আপোনাক আনন্দ দিব । বৃত্তিমূলক আৰু আৰ্থিক সকলো বস্তুৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো বৰ সৌভাগ্যশালী । ধনবৃদ্ধি আৰু ব্যৱসায়ৰ উন্নতি ৷ শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে স্থিৰতা আৰু সক্ৰিয়তা অনুভৱ কৰিব ৷ সামাজিক মৰ্যাদাও ইতিবাচক হ’ব ৷ ভ্ৰমণৰ যোগ ৷
- সিংহ ৰাশি : খঙক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব ৷ দিনটোক মধ্যমীয়া ৷ শান্তভাৱে দিনটো পাৰ কৰিব ৷ দৈনন্দিন কাম-কাজত সংঘাত আৰু বিবাদ এৰাই চলক ৷
- কন্যা ৰাশি : আইন সংক্ৰান্তিয় কাগজত চহি কৰাৰ আগতে চাই লওক ৷ দিনটো বৰ সফল দেখা নাযায় ৷ ফলত মানসিকভাৱে অসুস্থ অনুভব কৰিব ৷ পৰিয়ালৰ লগত বিশেষ কথাত ভুলবুজাবুজি হ’ব পাৰে ৷
- তুলা ৰাশি : আৱেগেৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ থাকিব । প্ৰিয়জনৰ সৈতে ভুল বুজাবুজি বা মাতৃৰ অসুস্থতাৰ বাবে মনটো বেয়া থাকিব ৷ সামগ্ৰিকভাৱে ক’বলৈ গ’লে বৰ্তমান আপোনাৰ গ্ৰহ প্ৰতিকূল নহয় । গতিকে আৰামত থাকক । বেয়া সময় পাৰ হৈ যাব ।
- বৃশ্চিক ৰাশি : ভাগ্যই আপোনালৈ চায় হাহিঁ মাৰিব ৷ ধনাগমনৰ দিশ শুভ ৷ নতুন কাম আৰম্ভ কৰিবৰ বাবে এটা সুন্দৰ দিন ৷ বন্ধু আৰু পৰিয়ালৰ লগত ফুৰিবলৈ যাব পাৰে ৷ গোটেই দিনটো প্ৰসন্ন হৈ থাকিব ৷
- ধনু ৰাশি : দুৰ্বলতাবোৰ আওকাণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তাক লৈ বাদ-বিবাদ নকৰিব ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত । আনৰ পৰা পৰামৰ্শ নল’ব ৷ শান্ত হৈ কর্ম কৰিব ৷ খং-ৰাগৰ পৰা আঁতৰি থকাসকলে সফল হʼব ৷
- মকৰ ৰাশি : সৰু সুৰা দুৰ্ঘটনা হ’ব পাৰে ৷ মানসিক অশান্তি হ’ব পাৰে ৷ সন্তান, পৰিয়াল আৰু সহকৰ্মীৰ ওপৰত উঠা খঙে আপোনাৰ শৰীৰত প্ৰভাৱ পেলাব ৷ খৰচৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি ৷ ভ্ৰমণৰ যোগ ৷
- কুম্ভ ৰাশি : দিনটো প্ৰায় ভাল ৷ সফলতা লাভ ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফল ৷ বিচাৰধাৰা আৰু আলোচনাৰ বহুত লাভ হʼব ৷ বাধা বিঘিনিবোৰ আঁতৰ হʼব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ আনন্দিত ফল লাভ ৷ খং-ৰাগৰ বাবে সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷
- মীন ৰাশি : কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱ পৰিব ৷ আজি বিপদাৰ আশংকা নাই ৷ সৰু যাত্রা বা ভ্রমণ হʼব পাৰে ৷ সৌন্দৰ্যতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ সাজ-পোছাক কিনিব ৷