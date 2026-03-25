জ্যোতিষশাস্ত্ৰ মতে আপোনাৰ 25 মাৰ্চৰ দিনটো কেনে হ'ব, জানি লওক...

বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি আজি আপুনি কি ক্ষেত্ৰত সাৱধান হ’ব লাগিব, সেই বিষয়ে প্ৰতিকাৰ দিব ।গ্ৰহ-নক্ষত্ৰৰ পৰিৱৰ্তন অনুযায়ী দিনটো কেনে যাব, জানি লওক ইটিভি ভাৰত,অসমৰ ৰাশিফলত...

Daily Horoscope for 25th March 2026
ৰাশিফল (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 25, 2026 at 3:59 AM IST

  1. মেষ ৰাশি : ভাল সুযোগ । ভাগ্য ভাল । ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব । ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব । ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ ।
  2. বৃষ ৰাশি : পুত্ৰী-শিশুৰ সফলতাৰ বাবে আনন্দময় দিন । কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে । নতুন কৰ্মই লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে । ধন-সম্পত্তিৰ পৰা আমদানি ভাল হʼব । অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব । দৰমহা ভাল হʼব । সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷
  3. মিথুন ৰাশি : খং-ৰাগৰ কাৰণে জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে । হানিকাৰক আলোচনা পৰচৰ্চালৈ পৰিণত হ’ব পাৰে । বিপৰীত লিংগৰ ব্যক্তিৰ সৈতে সম্পর্ক ভাল হʼব । নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত । আনৰ পৰা পৰামৰ্শ নল’ব ।
  4. কৰ্কট ৰাশি : কাষৰীয়া লোকসকলে আপোনাক ভাল পাব । টকা-পইচা নিশ্চিত হʼব পাৰে । নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত ।
  5. সিংহ ৰাশি : দিনটো ভাল । সফলতা লাভ । ভাগ্য ভাল । ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব । যদি কিছু টকা ভৱিষ্যতৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বেংকত জমা ৰাখে, তেন্তে দীৰ্ঘ সময়ৰ কাৰণে সেই টকাখিনিৰ পৰা লাভৱান হ’ব । সৌন্দৰ্যৰ কথাত মনোযোগ দিব । সৌন্দৰ্যতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ খৰচ হʼব ।
  6. কন্যা ৰাশি : খৰচ বৃদ্ধি ।নতুন শিক্ষা অধ্যয়ন কৰিবলৈ ইচ্ছা হʼব পাৰে । গ্ৰহ-নক্ষত্ৰবোৰ, ঈশ্বৰৰ মহিমা ভাল । ভাগ্য ভাল । কর্ম ব্যৱসায়ত ভাল ।
  7. তুলা ৰাশি : দিনটো নাৰীৰ সৌভাগ্য হʼব । চৰকাৰী নথিপত্র সুস্থিৰে পঢ়ি চহী কৰিব । এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে । কার্য কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব । চিন্তাধাৰাবোৰ ভাল । প্ৰশংসা লাভ ।
  8. বৃশ্চিক ৰাশি : বহুতো ব্যক্তি লগত সংযোগ হʼব । পছন্দ কাৰ্যই সহায় কৰিব । নতুন ব্যৱসায়ত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে । কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱ পৰিব । কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ । প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ।
  9. ধনু ৰাশি : আৱেগিক চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিব । পৰিয়ালৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্ক হʼব পাৰে । প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল । বিয়া আৰু সংযোগত সফল লাভ হʼব । ভাগ্য ভাল ।
  10. মকৰ ৰাশি : কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজতো আনন্দিত হৈ থাকিব । চিন্তাধাৰাবোৰ ভাল । প্ৰশংসা লাভ । ব্যস্ত কাৰ্যসূচীৰ মাজতো সময় উলিয়াই প্ৰেমত মনোযোগ দিব । খৰচ বৃদ্ধি ।
  11. কুম্ভ ৰাশি : কার্য জীৱনৰ কাৰণে মানসিক চিন্তা হʼব পাৰে । সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব । শুভবাৰ্তা লাভ কৰিব । আপুনি আজি প্ৰায় সফল হʼব । কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব । লক্ষ্যত সফল ।
  12. মীন ৰাশি : দিনটো সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব । গ্ৰহ-নক্ষত্ৰবোৰ ঈশ্বৰৰ মহিমা ভাল । ভাগ্য ভাল । কর্ম ব্যৱসায়ত ভাল । প্ৰেমত ভাল ।

