কাৰ ভাগ্য সুপ্ৰসন্ন হ’ব, কোনে গুৰুত্ব দিব লাগিব শৰীৰত...জানক দৈনিক ৰাশিফল
কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো, জানি লওক দিনটোৰ ৰাশিফল ৷
Published : June 25, 2026 at 10:05 AM IST
মেষ ৰাশি : আজি আপুনি নিজৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধনত মনোযোগ দিব ৷ খৰচ বৃদ্ধি হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সৰু ভ্ৰমণ হʼব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ সৈতে সুন্দৰ সময় কটাব ৷ আপোনাৰ দিনটো আনন্দময় হʼব ৷
বৃষ ৰাশি : আনন্দপূৰ্ণ মনোবৃত্তি বজাই ৰাখিব । নিজৰ আত্মসন্মান বঢ়াবলৈ প্ৰেমাভিনয় কৰাটো উচিত নহয় ৷ খং-ৰাগৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখি প্ৰেমৰ সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷ দিনটো আনন্দময় হʼব ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷
মিথুন ৰাশি : আপোনাৰ আজি ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱা ভাল ৷ প্ৰশংসা লাভ কৰিব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ কৰিব ৷ আপুনি যুক্তি আৰু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷
কৰ্কট ৰাশি : আজি জীৱনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন ৷ বিপদাশংকা থকা কাম সহজে সম্পন্ন কৰিব ৷ সঠিক মনোবৃত্তি আহৰণৰ যোগেদি সফল হʼব ৷ সহজতে আপুনি নিৰুৎসাহিত হৈ নপৰিব ৷ আপুনি নিজৰ অর্জনৰ ওপৰত গৌৰৱ কৰিব ৷
সিংহ ৰাশি : ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদত আজি গোটেই দিনটো আপোনাৰ আনন্দ আৰু শান্তিৰে পাৰ হ’ব । ভাই-ভনীসকলৰ সৈতে সম্পৰ্ক আৰু সুদৃঢ় হৈ উঠিব । ভাই-ভনীৰপৰা সহায় পাব । প্ৰত্যেক সম্পৰ্কৰ আৱেগিক গভীৰতা আপুনি উপলব্ধি কৰিব । ওচৰৰ কোনোবা পৰ্যটন ক্ষেত্ৰলৈ ফুৰিব যাব পাৰে । আজি আপুনি নিজকে উদ্বেগমুক্ত অনুভৱ কৰিব আৰু আজি যি কৰিব তাতেই সফলতা পাব ।
কন্যা ৰাশি : আজি আপোনাৰ সক্ৰিয় দিন হʼব ৷ আপুনি প্ৰায় সফল হʼব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক প্ৰায় ভাল হʼব ৷ নতুন কৰ্ম লক্ষ্য লাভ কৰিব পাৰে ৷ প্ৰশংসা লাভ কৰিব ৷ আপুনি নিজৰ ব্যৱসায় কর্মত ব্যস্ত থাকিলেও প্ৰেম সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷
তুলা ৰাশি : আজি আপুনি নিজৰ আৰ্থিক দিশটোৰ পৰিকল্পনা প্ৰণালীবদ্ধভাৱে ঠিক কৰিব । আপোনাৰ সৃজনশীল মন উত্তম অৱস্থাত থকা বাবে বহুতো সৃজনশীল চিন্তাধাৰা উপজিব । সুস্থ শৰীৰ আৰু সুস্থ মনৰ অধিকাৰী হৈ থাকিব । আপুনি আজি কামত মনোযোগী হ’ব আৰু সময়ত কাম শেষ কৰিব পাৰিব । আপোনাৰ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাব । আনন্দ আৰু মনোৰঞ্জনৰ নামত টকা খৰচ কৰিবলগীয়া হ’ব পাৰে ।
বৃশ্চিক ৰাশি : যুৱক-যুৱতীসকলৰ দিন ভাল হʼব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ দিনটো আনন্দময় হ’ব ৷ আপুনি লʼৰা-ছোৱালীৰ মন ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷
ধনু ৰাশি : আজি আপোনাৰ খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷ টকা-পইচা জমা কৰক ৷ আপোনাৰ নতুন অধ্যয়ন কৰিবলৈ ইচ্ছা হʼব পাৰে ৷ গ্ৰহ-নক্ষত্ৰৰ অৱস্থান ভাল ৷ ভাগ্য ভাল হ’ব ৷ কর্ম-ব্যৱসায়ত ভাল লক্ষ্য সফল হʼব ৷
মকৰ ৰাশি : প্ৰিয় দিন হʼব ৷ নাম আৰু সুনাম বাঢ়িব ! কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ আপোনাক নতুন কৰ্ম লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ কর্মত কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজত আনন্দিত হ’ব ৷ আপোনাৰ আজি ৰুচিৰ পৰিণাম দেখিবলৈ পাব ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত৷
কুম্ভ ৰাশি : এটা সুন্দৰ দিনৰ আৰম্ভণি ৷ শৰীৰৰ ওপৰত চকু দিয়ক ৷ অন্যথা আপুনি দুৰ্বল অনুভৱ কৰিব, তাৰ ফল আপুনি মানসিকভাৱে উপলব্ধি কৰিব ৷ সন্তানৰ বাবে উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি হ’ব পাৰে ৷ খৰচৰ মাত্ৰা বাঢ়িব ৷ বিদেশৰ পৰা বহুদিনৰ পৰা প্ৰতীক্ষা কৰি থকা খবৰ আহিব পাৰে ৷ এই সকলোৰ বাদ দি আপুনি অলপ সময় উলিয়াই পৰিয়ালৰ লগত দিন কটাওক আৰু আনন্দ কৰক ৷
মীন ৰাশি : আজি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ যিকোনো সৎকৰ্মত আপুনি কোনো পলম নকৰাকৈ সফলতা পাব ৷ বন্ধুৰ লগত সময় কটাব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্ৰা হʼব পাৰে ৷ আপোনাৰ দিনটো আনন্দময় হʼব ৷