শনিবাৰৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?

শনিবাৰৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
শনিবাৰে কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাৰ ভাগ্যৰ দুৱাৰ খোল খাব, জানো আহক...
Published : July 25, 2026 at 4:45 AM IST
মেষ ৰাশি : আপুনি নিজৰ ব্যৱসায়ত মনোযোগ দিব ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফলতা পাব ৷ খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে, সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷ বন্ধু-বৰ্গৰ লগত আনন্দময় হʼব ৷
বৃষ ৰাশি: যিকোনো সৎ কৰ্মত আপুনি কোনো পলম নকৰাকৈ সফলতা পাব ৷ বন্ধুৰ লগত আৰু প্ৰেমৰ সম্পর্ক লগত পার্টি হʼব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে, আনন্দময় হʼব ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল আনন্দময় দিন হʼব ৷
মিথুন ৰাশি: স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ কর্মত শান্ত হৈ থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷ সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে স্বাস্থ্য ভাল, সপ্তাহৰ অন্তত ৷ আজি দিনটো নাৰীৰ সৌভাগ্য হʼব ৷ প্ৰশংসা লাভ হʼব, বন্ধু-বৰ্গৰ লগত দিন ভাল হʼব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল হʼব ৷
কৰ্কট ৰাশি : আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব, আনন্দময় দিন ৷ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ ভোজন-পানত মনোযোগ কৰা উচিত ।
সিংহ ৰাশি : আজি অলপ সাৱধান হৈ থাকক । ভাবি চিন্তি যি কোনো কাম কৰিব আৰু আপোনাৰ আঁৰত কি হৈ আছে সেই সম্বন্ধেও সজাগ থাকিব। মাতৃৰ সৈতে আপোনাৰ সম্পৰ্ক বেয়া হৈ যাব পাৰে । আপোনাৰ নেতিবাচক ভাৱ থকাৰ বাবে তৰ্ক-বিতৰ্কত বহুত ডাঙৰ ভূমিকা পালন কৰিব। সেয়ে যিমান সোনকালে সম্ভৱ এই সমস্যাটোৰ সমাধান কৰি লওঁক । কাগজপত্ৰৰ কাম আৰু পানীৰ ক্ষেত্ৰত সতৰ্ক থাকক ।
কন্যা ৰাশি: সুস্থ শৰীৰত সুস্থ মনৰ বাস । আপোনাৰ শৰীৰ আৰু মন দুয়ো যিমান সম্ভৱ সুস্থ হৈ থাকিব । এয়া আপোনাক গোটেই দিন উৎসাহপূৰ্ণ কৰি ৰাখিব । আপুনি আজি কামকাজ ভালকৈ কৰিব পাৰিব আৰু নিজৰ প্ৰিয়জনৰ সৈতে ভাল সময় কটাব পাৰিব । ইয়াৰ বিনিময়ত তেওঁলোকেও আপোনাৰ প্ৰতি নিঃচৰ্ত সাহাৰ্য আগবঢ়াই দিব । আধ্যাত্মিকতাত আপোনাৰ জ্ঞানৰ স্বীকৃতি পাব ।
তুলা ৰাশি: কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত বন্ধু-বৰৰ্গ লগত আৰু ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ কার্য কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব, লক্ষ্য সফল হʼব ৷ আবেলি প্ৰায় ভাল হʼব ৷
বৃশ্চিক ৰাশি: আজি আপুনি শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে অদম্য হৈ থাকিব । আপুনি কেইজনমান পুৰণি বন্ধুক লগ পাব পাৰে, যাৰ ফলত আপোনাৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙিব । আজি সৰহ ভাগ দিনটো আপুনি কোনো সুন্দৰ ঠাইত ছুটী কটাই পাৰ কৰি দিব বা এনেকুৱা কোনো ছুটীৰ পৰিকল্পনা কৰিব।
ধনু ৰাশি: আপোনাৰ আজি ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱা ভাল হʼব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ হʼব ৷ আজিৰ দিনটো আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব আৰু লাভৱান হʼব ৷
মকৰ ৰাশি : কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব তেতিয়া লক্ষ্য সফল হʼব ৷ আপোনাৰ আজি ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷
কুম্ভ ৰাশি: কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ হʼব ৷ আপুনি প্ৰায় সফল হʼব ৷ টকা-পইচা জমা কৰিব ৷ আপুনি যুক্তিসূত্ৰ আৰু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ টকা-পইচাৰ নিশ্চিতি হʼব ৷ মানসিক চিন্তা হʼব পাৰে ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷
মীন ৰাশি: আপুনি যুক্তিসূত্ৰ আৰু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ আজি আপুনি নিজৰ জীৱন যাপন কৰা প্ৰণালীক সৰল কৰিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হ’ব ৷ বিয়া আৰু সংযোগত সফল লাভ হʼব ৷