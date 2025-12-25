বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো...
জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে জানি লওক আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া হ'ব ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : December 25, 2025 at 5:00 AM IST
- মেষ ৰাশি : প্ৰতিভাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব ৷ আঁচৰিত নহ’ব, কলাৰ প্ৰতি প্ৰেম হʼব ৷ ভাগ্য প্ৰায় ভাল ৷ পুৰণি ঘৰটো নতুন পৰিকল্পনাৰে নকৈ সজাব ৷
- বৃষ ৰাশি : দিনটো অত্যন্ত ভাল । ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ অনুকূল, কাৰণ আজি ব্যৱসায়ৰ সম্প্ৰসাৰণ হ’ব পাৰে আৰু ইয়াৰপৰা উচ্চস্তৰীয় সফলতা পাব পাৰে । চাকৰিয়াল হ’লে ঊৰ্ধ্বতনসকলৰ পৰা সহযোগিতা লাভ কৰিব। সংসাৰত সুখ আৰু শান্তিৰ পৰিৱেশ বৰ্তি থাকিব । ঘনিষ্ঠ বন্ধুক লগ পাই আনন্দিত হ’ব ।
- মিথুন ৰাশি : ভ্রমণৰ যোগ ৷ নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত । আনৰ পৰা পৰামৰ্শ নল’ব ৷ কর্মত শান্ত হৈ থাকিব ৷
- কৰ্কট ৰাশি : ভাগ্য ভাল ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজতো আনন্দিত হৈ থাকিব ৷
- সিংহ ৰাশি : ব্যৱসায়ত ভাল ৷ লক্ষ্যত সফল ৷ উত্তমৰূপে কথোপকথন কৰা আৱশ্যক, সফল হʼব ৷ উচিত সময়ত কার্য কৰক ৷ সফল হʼব ৷
- কন্যা ৰাশি : ঘৰত আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰত উৎসাহপূৰ্ণ আৰু উত্তম মানসিকতাৰে থাকিব । বন্ধু আৰু সহকৰ্মীসকলে আপোনাৰ প্ৰতি আন্তৰিকতা প্ৰকাশ কৰিব ৷ যদি কোনো বেমাৰত ভুগি আছে, তেতিয়া হ’লে সুস্থ হৈ উঠিব পাৰে । ঘৰৰ পৰা বা পৰিয়ালৰ সুখবৰ পাব পাৰে । কৰ্মকুশলতাৰ স্বীকৃতি পাব । প্ৰয়োজনৰ তুলনাত অধিক ব্যয় হ’ব ৷
- তুলা ৰাশি : দিনটো আন দিনৰ দৰেই পাৰ হ’ব । বিশেষ একো ঘটনা নঘটে । সন্তানৰ বিষয়ে উদ্বেগ বাঢ়িব পাৰে । পঢ়ুৱৈয়ে পঢ়াশুনাত মন বহাব নোৱাৰিব । অৰ্থহীন আৰু বিতৰ্কিত আলোচনাত লিপ্ত নহ’ব । নতুন কোনো হাতত লোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক । ভ্ৰমণ এৰাই চলক । ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ সৈতে সংঘাত হ’ব পাৰে ।
- বৃশ্চিক ৰাশি : ব্যৱসায়ত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱ পৰিব ৷ নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ যোগ-অনুশীলন কৰা ইচ্ছা হʼব পাৰে ৷
- ধনু ৰাশি : সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ প্ৰত্যাহ্বানৰ সম্মুখীন হʼব পাৰে ৷ ঈশ্বৰৰ মহিমা ভাল ৷ ভাগ্য ভাল ৷ কর্ম ব্যৱসায়ত ভাল ৷ লক্ষ্য সফল ৷
- মকৰ ৰাশি : পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে কোনো কাজিয়া আৰু বিবাদত লিপ্ত নহ’ব । নম্ৰ আৰু বিনয়ী হৈ থাকিব ৷ শ্বেয়াৰ বজাৰত বিনিয়োগ কৰিব পাৰে । স্বাস্থ্য বৰ ভাল নাযাব । চকুৰ সমস্যা হ’ব পাৰে । পঢ়ুৱৈসকলে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব ।
- কুম্ভ ৰাশি : দিনটো আপোনাৰ বাবে সুখদায়ক আৰু লাভদায়ক । শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে আপুনি অত্যন্ত তজবজীয়া অনুভৱ কৰিব । জাগতিক আৰু আধ্যাত্মিক এই দুয়ো দিশতেই আপুনি পৰিতৃপ্ত অনুভৱ কৰিব । পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে বাহিৰত ফুৰিবলৈ যাব ৷ ভাল খাদ্য উপভোগ কৰিব, উপহাৰ পাব ।
- মীন ৰাশি : ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাটো ভাল ৷ প্ৰশংসা লাভ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷