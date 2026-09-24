আজি বৃহস্পতিবাৰ, মা লক্ষ্মীৰ দিন... কেনেদৰে পাৰ হ’ব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো
ইটিভি ভাৰত অসমৰ সৈতে দিনটোৰ ৰাশিফল ৷
Published : September 24, 2026 at 5:42 AM IST
মেষ ৰাশি: আজি আপুনি নিবিচৰাকৈয়ে পৰামর্শ লাভ কৰিব ৷ কিন্তু সেয়া ভাল পৰামর্শ হ’ব ৷ বিচাৰ কৰাত আৰু নিৰ্ণয় লোৱাত কঠিন হ’ব পাৰে ৷ শান্ত হৈ থাকি কর্ম কৰক ৷ সফল হ’ব ৷ আপোনাৰ খেলিমেলি হ’ব পাৰে ৷ যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে, সেয়া পালন কৰা উচিত ৷ সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব ৷
বৃষ ৰাশি: আজি আপুনি আবেগিক চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিব ৷ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্ক হ’ব পাৰে ৷ নিজৰ খং-ৰাগৰ বাবে জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ শান্ত হৈ থাকক ৷ জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰাটো উচিত হ’ব ৷
মিথুন ৰাশি: আজি আপুনি এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কাৰ্য-কর্ম প্ৰভাৱান্বিত হ’ব ৷ দুৰ্ভাগ্যৰ সম্ভাৱনা ৷ গ্ৰহৰ স্থিতি অশুভ ৷ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মিশ্রিত খেলিমেলিৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ সদায় সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷
কৰ্কট ৰাশি: নিজৰ ব্যৱসায়ত মনোযোগ দিব ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফলতা লাভ ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হ’ব ৷ ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ ৷ কৰ্মবিধিত অধিক ব্যস্ত হৈ পৰাৰ সম্ভাৱনা ৷ টকা-পইচাৰ অনিশ্চিতি ৷ খৰচ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হ’ব ৷ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে কটোৱা সময় আনন্দৰে পাৰ হ’ব ৷
সিংহ ৰাশি: স্বামী-স্ত্ৰীৰ মাজত কাজিয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৷ দাম্পত্য সুখ নাই বুলিয়ে ক’ব পাৰি । লক্ষ্য ৰাখিব যে এই বিৰোধে আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ যেন ক্ষতি নকৰে ৷ আজিৰ দিনটোত সকলো কাম ইমানেই জটিল হৈ পৰিব যে তাক চম্ভালিব পৰাটো টান হ’ব । সাধাৰণ কথায়ো আপোনাৰ নেতিবাচকতা বঢ়াই দিব । ৰাজহুৱা ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা কোনো কাম নকৰিব, যাৰ বাবে আপোনাৰ বদনাম হ’ব পাৰে ৷ ব্যৱসায়ৰ অংশীদাৰসকলৰ সৈতে অত্যন্ত সতৰ্ক হৈ থাকক । মামলা-মোকৰ্দমাৰ পৰা পৰাপক্ষত আঁতৰত থাকিব ।
কন্যা ৰাশি: আজি নিজৰ প্ৰতিভা, শিল্পীসুলভ গুণাগুণ ব্যৱহাৰ কৰিব ৷ নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস, ভৰসা ৰাখক ৷ সফলতা লাভ কৰিব ৷ সঠিক মনোবৃত্তি আহৰণৰ যোগেদি সফল হ’ব ৷ আপুনি সহজতে নিৰুৎসাহিত হৈ নপৰিব ৷ নিজৰ অর্জনৰ ওপৰত গৌৰৱ কৰিব পাৰিব ৷
তুলা ৰাশি: আজি কোনো লাভ বা ক্ষতি নাই । কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ সুফল পাব ৷ বন্ধু আৰু প্ৰেমাস্পদৰ সৈতে পার্টি হ’ব পাৰে ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হ’ব ৷
বৃশ্চিক ৰাশি: কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হ’ব ৷ সন্ধিয়া আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হ’ব ৷ কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হ’ব ৷
ধনু ৰাশি: দিনটো ভালদৰে পাৰ হ’ব ৷ আপোনাৰ আজি ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ যদি আপুনি টকাখিনি ভৱিষ্যতৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বেংকত জমা ৰাখে, তেন্তে দীৰ্ঘসময়ৰ কাৰণে সেই টকাখিনিৰ পৰা লাভৱান হ’ব । আজি নিজৰ সৌন্দৰ্যৰ কথাত মনোযোগ দিব ৷ সৌন্দৰ্যতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ খৰচ হ’ব ৷ বজাৰ কৰিবলৈ গ’লে সীমিত পৰিমাণৰ ধন লগত নিব ৷
মকৰ ৰাশি: আপুনি শ্বেয়াৰ বজাৰত বিনিয়োগ কৰা ধনে আজি প্ৰচুৰ লাভ দিব ৷ ধনৰ দিশত শুভ দিন ৷ অৱশ্যে ঘৰুৱা দিশত এনে নহয় ৷ কাৰণ প্ৰিয়জনৰ পৰা আঘাত পাব পাৰে ৷ গৃহলক্ষ্মীসকলে ঘৰৰ বাহিৰত তেওঁলোকৰ কাম কৰাৰ ক্ষমতা দেখুৱাব পাৰিব ৷ পঢ়া-শুনা কৰাসকলৰ বাবে সময় বৰ অনুকূল নহয় ৷ আনহাতে, শৰীৰো বৰ ভালেৰে নাযাব ৷ বিপৰীতমুখী চিন্তাৰ পৰা মনক আঁতৰাই ৰাখক ৷
কুম্ভ ৰাশি: আপোনাৰ প্ৰায় ভাল ৷ আনন্দময় দিন ৷ কিন্তু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ অন্যথা দিনটোত বিপদৰ আশংকা আহিব পাৰে ৷ যুক্তিসূত্ৰ আৰু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ খেলিমেলিৰ সম্ভাৱনা ৷ কৰ্মত সুফল পাবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰক, সফল হ’ব ৷ মনটোক জীৱনৰ অনাৱশ্যকীয় চিন্তাধাৰাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখক ৷ দিনটো ভালেৰে যাব ৷
মীন ৰাশি: নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কিন্তু কৰ্ম-ব্যৱসায়ত প্ৰভাৱ নপৰে ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ সাৱধানে কাম কৰক ৷ সক্ৰিয় অনুভৱ হ’ব ৷ দিনটো প্ৰায় ভাল, সফলতাৰ যোগ ৷ টকা-পইচাৰ নিশ্চিতি ৷