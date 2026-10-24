আজিৰ দিনটোত কি কৰিব পাৰিব আৰু কি কাম কৰা অনুচিত... জানক দিনটোৰ ৰাশিফলত
ইটিভি ভাৰত অসমৰ সৈতে শনিবাৰৰ দিনটোৰ ৰাশিফল জানক...
দিনটোৰ ৰাশিফল (RKC)
Published : October 24, 2026 at 8:30 AM IST
- মেষ ৰাশি : কাহ,কফ আৰু সাধাৰণ বিষে আপোনাক অসুবিধাত পেলাব,কিন্তু এইবোৰে আপোনাৰ কাম কৰাৰ ক্ষমতাত প্ৰভাব পেলাব নোৱাৰে ৷ কিছু সময় জিৰণি লওক ৷ আনক সহায় কৰিবলৈ নাযাব, কাৰণ আনক সহায় কৰিবলৈ গৈ আপুনি বিপদত পৰাৰ সম্ভাৱনাই বেছি ৷ ধাৰ লোৱা আৰু দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সাৱধান হওক ৷
- বৃষ ৰাশি : আপুনি যুক্তিসূত্ৰ আৰু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ আপোনাৰ আজি ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ আজিৰ দিনটো আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷
- মিথুন ৰাশি : আপোনাৰ সহনশীলতাৰ আৰু ধৈৰ্যশীলতাৰ আজি পৰীক্ষা হʼব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ভাল পৰিণাম পাব ৷ প্ৰশংসিত হʼব ৷
- কৰ্কট ৰাশি : জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব, অধ্যয়ন আৰু কাৰ্যভাৰ হʼব ৷ কাৰ্যভাৰ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নিজৰ শক্তি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷ জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱা ভাল হʼব ৷
- সিংহ ৰাশি : শাৰিৰীক সমস্যা বা চিকিৎসা আগৰ সূচীমতেই কৰোৱাওক ৷ কামৰ পৰা অলপ দিন অব্যাহতি লওক ৷ ঘৰতে নিজ হাতেৰে খাদ্য বনাওক ৷ মানসিক অশান্তিয়ে আপোনাক অসুবিধাত পেলাইছে ৷ ধৰ্মত মন দিয়ক আৰু যোগ সাধনাৰে মনক এইবোৰৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখক ৷
- কন্যা ৰাশি : আপুনি আপোনাৰ নিজৰ ব্যৱসায় কর্মত মনোযোগ দিব ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ভাল ফল হʼব ৷ আপুনি আপোনাৰ পচন্দ কার্য-ব্যৱসায় যোগ দিব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ হʼব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব ৷
- তুলা ৰাশি : আজি আপোনাৰ ভাল সুযোগ ৷ আপোনাৰ আজি ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব, ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ হʼব ৷ নতুন ব্যৱসায় বিচাৰ হʼব পাৰে ৷ আপুনি প্ৰায় সফল হʼব ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : এটা মিশ্ৰিত দিন ৷ ব্যবসায়িক ভ্ৰমণ বাতিল কৰক বা সময় পিচুৱাই আবেলি কৰক ৷ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সময় ভাল ৷ শিক্ষক, লেখক আদিৰ লাভজনক সময় ৷ ধনাগমনৰ যোগ আছে ৷ আপোনাৰ কষ্টৰ ফল পাব ৷ ষ্টক বজাৰত টকা নলগাব ৷ যিহেতু এইয়া সহজে ঘটা টকা আৰু গ্ৰহে সহজে ঘটাৰ পক্ষত নাই ৷
- ধনু ৰাশি : আজি আপুনি ব্যৱসায় কর্ম, বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ আপুনি কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷ বন্ধুবৰ্গৰ লগত আনন্দময় হʼব ৷
- মকৰ ৰাশি : আপুনি যুক্তিসূত্ৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ ভাল লক্ষ্য সফল হʼব, মহিলাৰ ভাগ্য ভাল হʼব ৷ সতৰ্ক থকাটো ভাল ৷ আবেলি প্ৰায় ভাল হʼব ৷
- কুম্ভ ৰাশি : বিচাৰ কৰাত আৰু নিৰ্ণয় লোৱাত কঠিন হʼব পাৰে ৷ কর্ম শান্ত হৈ থাকি কৰিব, সফল হʼব ৷ আপোনাৰ খেলিমেলি হʼব পাৰে, লোৱা নিৰ্ণয় পালন কৰা উচিত ৷ সমস্যাৰ সম্মুখীন হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব ৷
- মীন ৰাশি : বিয়া আৰু সংযোগত সফল হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ আপুনি যুক্তিসূত্ৰ আৰু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ আপোনাৰ খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ কৰ্মক ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হʼব ৷ আপুনি প্ৰায় সফল হʼব ৷ এক ৰোমাঞ্চকৰ আৰু আনন্দপূৰ্ণ জীৱন লাভ কৰিব ৷