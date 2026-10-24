ETV Bharat / state

আজিৰ দিনটোত কি কৰিব পাৰিব আৰু কি কাম কৰা অনুচিত... জানক দিনটোৰ ৰাশিফলত

ইটিভি ভাৰত অসমৰ সৈতে শনিবাৰৰ দিনটোৰ ৰাশিফল জানক...

DAILY HOROSCOPE
দিনটোৰ ৰাশিফল (RKC)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 24, 2026 at 8:30 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat
  1. মেষ ৰাশি : কাহ,কফ আৰু সাধাৰণ বিষে আপোনাক অসুবিধাত পেলাব,কিন্তু এইবোৰে আপোনাৰ কাম কৰাৰ ক্ষমতাত প্ৰভাব পেলাব নোৱাৰে ৷ কিছু সময় জিৰণি লওক ৷ আনক সহায় কৰিবলৈ নাযাব, কাৰণ আনক সহায় কৰিবলৈ গৈ আপুনি বিপদত পৰাৰ সম্ভাৱনাই বেছি ৷ ধাৰ লোৱা আৰু দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সাৱধান হওক ৷
  2. বৃষ ৰাশি : আপুনি যুক্তিসূত্ৰ আৰু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ আপোনাৰ আজি ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ আজিৰ দিনটো আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷
  3. মিথুন ৰাশি : আপোনাৰ সহনশীলতাৰ আৰু ধৈৰ্যশীলতাৰ আজি পৰীক্ষা হʼব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ভাল পৰিণাম পাব ৷ প্ৰশংসিত হʼব ৷
  4. কৰ্কট ৰাশি : জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব, অধ্যয়ন আৰু কাৰ্যভাৰ হʼব ৷ কাৰ্যভাৰ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নিজৰ শক্তি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷ জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱা ভাল হʼব ৷
  5. সিংহ ৰাশি : শাৰিৰীক সমস্যা বা চিকিৎসা আগৰ সূচীমতেই কৰোৱাওক ৷ কামৰ পৰা অলপ দিন অব্যাহতি লওক ৷ ঘৰতে নিজ হাতেৰে খাদ্য বনাওক ৷ মানসিক অশান্তিয়ে আপোনাক অসুবিধাত পেলাইছে ৷ ধৰ্মত মন দিয়ক আৰু যোগ সাধনাৰে মনক এইবোৰৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখক ৷
  6. কন্যা ৰাশি : আপুনি আপোনাৰ নিজৰ ব্যৱসায় কর্মত মনোযোগ দিব ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ভাল ফল হʼব ৷ আপুনি আপোনাৰ পচন্দ কার্য-ব্যৱসায় যোগ দিব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ হʼব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব ৷
  7. তুলা ৰাশি : আজি আপোনাৰ ভাল সুযোগ ৷ আপোনাৰ আজি ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব, ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ হʼব ৷ নতুন ব্যৱসায় বিচাৰ হʼব পাৰে ৷ আপুনি প্ৰায় সফল হʼব ৷
  8. বৃশ্চিক ৰাশি : এটা মিশ্ৰিত দিন ৷ ব্যবসায়িক ভ্ৰমণ বাতিল কৰক বা সময় পিচুৱাই আবেলি কৰক ৷ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সময় ভাল ৷ শিক্ষক, লেখক আদিৰ লাভজনক সময় ৷ ধনাগমনৰ যোগ আছে ৷ আপোনাৰ কষ্টৰ ফল পাব ৷ ষ্টক বজাৰত টকা নলগাব ৷ যিহেতু এইয়া সহজে ঘটা টকা আৰু গ্ৰহে সহজে ঘটাৰ পক্ষত নাই ৷
  9. ধনু ৰাশি : আজি আপুনি ব্যৱসায় কর্ম, বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ আপুনি কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷ বন্ধুবৰ্গৰ লগত আনন্দময় হʼব ৷
  10. মকৰ ৰাশি : আপুনি যুক্তিসূত্ৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ ভাল লক্ষ্য সফল হʼব, মহিলাৰ ভাগ্য ভাল হʼব ৷ সতৰ্ক থকাটো ভাল ৷ আবেলি প্ৰায় ভাল হʼব ৷
  11. কুম্ভ ৰাশি : বিচাৰ কৰাত আৰু নিৰ্ণয় লোৱাত কঠিন হʼব পাৰে ৷ কর্ম শান্ত হৈ থাকি কৰিব, সফল হʼব ৷ আপোনাৰ খেলিমেলি হʼব পাৰে, লোৱা নিৰ্ণয় পালন কৰা উচিত ৷ সমস্যাৰ সম্মুখীন হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব ৷
  12. মীন ৰাশি : বিয়া আৰু সংযোগত সফল হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ আপুনি যুক্তিসূত্ৰ আৰু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ আপোনাৰ খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ কৰ্মক ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হʼব ৷ আপুনি প্ৰায় সফল হʼব ৷ এক ৰোমাঞ্চকৰ আৰু আনন্দপূৰ্ণ জীৱন লাভ কৰিব ৷

TAGGED:

DAILY HOROSCOPE
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰ
দৈনিক ৰাশিফল
দিনটোৰ ৰাশিফল

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.