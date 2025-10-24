বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে আপুনি বাৰু জানেনে কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ?
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
Published : October 24, 2025 at 3:59 AM IST
মেষ ৰাশি : আপুনি প্ৰায় সফল হʼব ৷ আপোনাৰ আজি ধাৰণা ভাল হʼব ৷ আপোনাৰ স্থিতি সফল হʼব ৷ মানসিক চিন্তা হʼব পাৰে ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷ বন্ধুবৰ্গৰ লগত আনন্দময় হʼব ৷
বৃষ ৰাশি : পৰিয়ালৰ সৈতে কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানত বা ক’ৰবাত ফুৰিবলৈ বা কোনো বনভোজনত ফুৰিবলৈ যাব পাৰে । আপুনি কোনো আলোচনাত অংশ ল’ব পাৰে, যি আপোনাৰ ব্যৱসায়ৰ অধিক উন্নতি কৰিব । সামাজিকভাৱে আপুনি বহুত সন্মান পাব । ব্যক্তিগতভাৱে আপুনি বহুত ধন পাব ।
মিথুন ৰাশি : স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ কর্মত শান্ত হৈ থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷ বাহিৰা খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থকাত সফল হʼব ৷ এই দিনটো নাৰীৰ সৌভাগ্য হʼব ৷ আপোনাৰ সম্পত্তিৰ, ঘৰৰ পৰা লাভ হʼব ৷ বন্ধুবৰ্গৰ লগত দিন ভাল হʼব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল হʼব ৷ এইটো দিন ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব, লাভ হʼব ৷
কৰ্কট ৰাশি : আপুনি আজি বৰ ভাগৰুৱা অনুভব কৰিব ৷ শাৰিৰীক আৰু মানসিকভাবে অস্থিৰ অনুভৱ কৰিব ৷ আপোনাৰ সংযম হেৰাই যাব আৰু প্ৰিয় সংগীৰ লগতে দ্বন্দ্বত লিপ্ত হোৱাৰ সম্ভাবনা আছে ৷ আপুনি সৰু সুৰা অসুখ যেনে মূৰৰ বিষ বা পেট জ্বলা-পোৰা আদি সমস্যাত ভুগিব পাৰে ৷ শৰীৰৰ যতন লওক, বাহিৰত খোৱা বন্ধ কৰক ৷ খৰচৰ মাত্ৰা বাঢ়িব আৰু ভ্ৰমণ বৰ শুভ নহ’ব ৷
সিংহ ৰাশি : আজি আপোনাৰ নতুন ব্যৱসায় বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ আপুনি কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ আপুনি নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে, কাৰ্য-কর্ম প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷
কন্যা ৰাশি : আপুনি লʼৰা-ছোৱালীৰ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ ল’ৰা-ছোৱালীক সন্মান কৰিবলৈ শিকোৱাটো পিতৃ-মাতৃসকলৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্য ৷ পার্টি হʼব পাৰে বন্ধুৰ লগত ৷ আপুনি আজি সৎকৰ্মক ভাল কৰিবলৈ পৰিশ্ৰম কৰিব ৷ কর্ম শান্ত হৈ থাকি কৰিব ৷
তুলা ৰাশি : কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ টকা-পইচাৰ নিশ্চিতি হʼব ৷ আপোনাক নতুন কৰ্মই লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা আমদানি ভাল হʼব ৷ অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব ৷
বৃশ্চিক ৰাশি : গণেশৰ কৃপাত এটা সৌভাগ্যশালী দিন ৷ সুখী থাকক আৰু ভাল সময় প্ৰিয়জন আৰু বন্ধুৰ লগত উপভোগ কৰক ৷ মানসিক শান্তি লাভ কৰিব আৰু শৰীৰ ভালে থাকিব ৷ ঘৰুৱা পৰিবেশ শান্ত থাকিব ৷ ফুৰিবলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰক বা ছবি অঁকা, চালচা বা জেঝ নৃত্য শিকিব পাৰে ৷ প্ৰিয়জনৰ লগত ৰোমান্তিক ভ্ৰমণত যাব পাৰে ৷
ধনু ৰাশি : দিনটো বৰ সুন্দৰ নহয় ৷ আপুনি কামৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ অসুবিধা পাব ৷ আপোনাৰ খৰচৰ মাত্ৰা বৃদ্ধিয়ে আপোনাক চিন্তাত পেলাব ৷ শান্ত থাকক আৰু ধৈয ধৰি বিপদৰ পৰা ৰক্ষা পোৱাৰ চেষ্টা কৰক ৷ ঘৰুৱা পৰিবেশটো অশান্তিৰ সৃষ্টি হ’ব, আপুনি প্ৰিয় ব্যক্তিসকলৰ পৰা আঘাত পাব পাৰে ৷ এই অৱস্থা কিছুদিন চলি থাকিব ৷
মকৰ ৰাশি : আপোনাৰ খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ আপুনি এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কৰ্ম জীৱনত অশান্তি হʼব পাৰে ৷ আপোনাৰ কৰ্মত প্রতিযোগিতা হ'ব পাৰে, কিন্তু প্রতিযোগিতাত বিফল হʼব ৷ আপুনি প্ৰায় সফল হʼব ৷
কুম্ভ ৰাশি : আপুনি নিজৰ প্ৰতিভা শিল্পী গুণাগুণ ব্যৱহাৰ কৰিব আজি ৷ আপোনাৰ ভাগ্য প্ৰায় ভাল হʼব ৷
মীন ৰাশি : ভ্রমণ হʼব পাৰে, আনন্দময় হʼব ৷ আপোনাৰ ধাৰ্মিক উৎসৱসমূহৰ উদযাপন হʼব পাৰে ৷ নতুন বস্তু বা ব্যৱসায় আপুনি উদ্ঘাটন কৰিব ৷