কাৰ হ’ব খৰচ বৃদ্ধি, প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক কেনে হ’ব, কৰ্ম-ব্যৱসায়ত কোন হ’ব সফল, জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল...

কাৰ হ’ব খৰচ বৃদ্ধি, প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক কেনে হ’ব, কৰ্ম-ব্যৱসায়ত কোন হ’ব সফল, জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল...
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : November 24, 2025 at 5:30 AM IST
- মেষ ৰাশি : মানসিকভাৱে অস্থিৰ অনুভৱ কৰিব ৷ কৰ্মক্ষেত্ৰ আৰু ঘৰৰ পৰিৱেশে আপোনাক উদ্দেগত পেলাব ৷ সকলোতে অলপ ভুল বুজাবুজি হ’ব পাৰে ৷ খঙক নিয়ন্ত্ৰণ কৰক ৷ নহ’লে হাতত থকা কামত ব্যাঘাত জন্মিব পাৰে ৷
- বৃষ ৰাশি : ঈশ্বৰে সকলো কৰ্মৰ প্ৰমাণ দিব ৷ চিন্তাধাৰাবোৰ ভাল হʼব ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ দিনটো প্ৰায় ভাল হʼব ৷
- মিথুন ৰাশি : বিপৰীত লিংগৰ ব্যক্তিৰ সৈতে সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ বিপৰীত লিংগৰ ব্যক্তিৰ সৈতে ভাল বন্ধুত্ব গঢ়ি উঠিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ ভাগ্য প্ৰায় ভাল ৷
- কৰ্কট ৰাশি : আনক মানসিক আঘাট দিব পাৰে ৷ কিন্তু প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ বিয়াৰ সংযোগত সফলতা লাভ ৷ পিতৃ-মাতৃৰ সৈতে লʼৰা-ছোৱালীৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্ক হʼব পাৰে ৷ খৰচ বৃদ্ধি ৷
- সিংহ ৰাশি : নিজৰ শিল্পী প্ৰতিভাক ব্যৱহাৰ কৰিব ৷ ধাৰ্মীয় উৎসৱ উৎযাপন কৰিব পাৰে ৷ ভ্রমণৰ যোগ ৷
- কন্যা ৰাশি : দিনটো ভাল ৷ বিপদৰ আশংকা নাই ৷ তথাপিও কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সতৰ্ক থকাটো ভাল ৷ পৰচৰ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷ লক্ষ্য সফল নহ’বও পাৰে ৷ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্ণয় ল’বলৈ সক্ষম নহ’বও পাৰে, কিন্তু চিন্তা নকৰিবা ৷ দিনটো প্ৰায় ভালে যাব ৷
- তুলা ৰাশি : সঠিক আনন্দপূৰ্ণ মনোবৃত্তি বজাই ৰাখিব । আজি প্ৰায় ভাল হʼব ৷ নিজৰ আত্মসন্মান বঢ়াবলৈ প্ৰেমাভিনয় কৰাটো উচিত নহয় ৷ খং-ৰাগৰ ওপৰত নিয়ন্ত্রণ ৰাখক ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷ ভ্রমণৰ যোগ ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : ইফালে-সিফালে আজি আপুনি অ-আমন্ত্রিত পৰামর্শ পাব, কিন্তু সেয়া ভাল পৰামর্শবোৰ হʼব ৷ বিয়াৰ সংযোগত সফলতা লাভ ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ বিবাহিতসকলৰ বাবে ভাল দিন ৷ নতুন ব্যৱসায়ৰ বিচাৰ হʼব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷
- ধনু ৰাশি : স্বাস্থ্যৰ যতন লওঁক । পৰিকল্পিত কাম হাতত ল’লে সফল হ’ব । আৰ্থিক লাভৰ যোগ আছে । তীৰ্থযাত্ৰা হ’ব পাৰে । আত্মীয়ৰ ঘৰত কোনো শুভ অনুষ্ঠান হ’ব পাৰে, সেই অনুষ্ঠানত আপুনি যোগ দিব পাৰে । দাম্পত্য জীৱন ভাল ৷ সুখাদ্য ভোগ কৰিব ৷ সামাজিকভাৱে নাম যশ বৃদ্ধি পাব ।
- মকৰ ৰাশি : দিনটো ভাল ৷ খৰচ বৃদ্ধি ৷ চৰকাৰী নথিপত্র সুস্থিৰে পঢ়ি চহী কৰিব ৷ মানসিক আৰু শাৰীৰিক হতাশা হʼব পাৰে ৷
- কুম্ভ ৰাশি : আজি বহুতো আৱেগিক হৈ পৰিব পাৰে ৷ জীৱনত সফল হʼব ৷ ন পৰিকল্পনাৰে পুৰণি ঘৰটো নতুন গৃহলৈ পৰিণত কৰিব পাৰে ৷
- মীন ৰাশি : দিনটো আপোনাৰ বাবে সুখদায়ক আৰু প্ৰতিশ্ৰুতিপূৰ্ণ হ’ব । ঊৰ্ধ্বতনসকলৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ কৰিব । আপুনি ব্যৱসায়ীয়ে হওঁক বা চাকৰিয়ালেই হওঁক, ইতিবাচক ফল পাব । পিতৃ আৰু বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ দ্বাৰা উপকৃত আৰু লাভবান হ’ব । ঘৰত এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ থাকিব ।