২৪ নৱেম্বৰৰ ৰাশিফল : জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ?
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি ২৪ নৱেম্বৰ, মঙলবাৰৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা কিমান বেয়া? ইটিভি ভাৰতৰ দৈনিক ৰাশিফলৰ জৰিয়তে জানো আহক দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ’ব...
২৪ নৱেম্বৰৰ ৰাশিফল (RKC)
Published : November 24, 2026 at 7:12 AM IST
- মেষ ৰাশি : আপুনি আজি আনক মানসিক আঘাত দিব পাৰে ৷ কিন্তু প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ বিবাহ সংযোগত আজি সফল হʼব ৷ আপোনাৰ আজি প্ৰায় ভাল হʼব ৷
- বৃষ ৰাশি : আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল নাপাব পাৰে ৷ আবেলি সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷
- মিথুন ৰাশি : আপুনি কর্মত ব্যস্ত হৈ থাকিব ৷ কর্মত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ এই যাত্রাৰ পৰা কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফলতা লাভ হʼব ৷
- কৰ্কট ৰাশি : আপোনাৰ কৰ্ম জীৱনত অশান্তি হʼব পাৰে ৷ কৰ্মত প্রতিযোগিতা কৰিব পাৰে, কিন্তু প্রতিযোগিতাত বিফল হʼব ৷ আপুনি প্ৰায় সফল হʼব ৷
- সিংহ ৰাশি : আপোনাৰ মনৰ শুনক ৷ জীৱনৰ বহুতো ক্ষেত্ৰত সফল হʼব । সঠিক আনন্দপূৰ্ণ মনোবৃত্তি বজাই ৰাখিব । আপোনাৰ আজি প্ৰায় ভাল হʼব ৷
- কন্যা ৰাশি : আপুনি আজি আনক মানসিক আঘাত দিব পাৰে ৷ টকা-পইচা নিশ্চিত হʼব পাৰে ৷ আনন্দপূৰ্ণ ভাল দিন ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷
- তুলা ৰাশি : ৰং-বিৰঙৰ সাজ-পোছাক পৰিধান কৰা আৰু আনন্দ-স্ফূৰ্তিত থকা হʼব ৷ কাষৰীয়া লোকসকলে আপোনাক ভাল পাব ৷ পৰিয়াল বা প্ৰেমৰ সম্পর্ক লগত পাটী হʼব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ সংযোগত সফলতা লাভ হʼব ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : চিন্তা-ভাৱনা নকৰাকৈ কর্ম কৰা হৃদয়ক আঘাত দিব পাৰে ৷ নিজৰ চিন্তাধাৰাত সাল-সলনি নকৰে তেন্তে ধ্বংস অনিবাৰ্য হʼব ৷ আজিৰ দিনটো বিচাৰত উচিত নহয় । ব্যৱসায় কর্মত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ প্ৰেম সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷
- ধনু ৰাশি : পৰিয়াল উপাসনাত কেতিয়াও বাধা আহিবলৈ নিদিব ৷ পৰিয়ালক ভালদৰে যত্ন লোৱাৰ বাবে প্ৰশংসা কৰক। আবেলি কৰ্ম জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷
- মকৰ ৰাশি : আপোনাৰ আজি প্ৰায় ভাল হʼব ৷ কর্মত কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজত আনন্দিত হʼব ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ শিক্ষার্থীৰ অধ্যয়ন ভাল হʼব ৷
- কুম্ভ ৰাশি : আপোনাৰ আজি ৰোমাঞ্চকৰ পাৰ্টী কৰিবলৈ মন হৈ পৰিব । শুভবাৰ্তা লাভ কৰিব । আপুনি আজি প্ৰায় সফল হʼব ৷ বহুতো ব্যক্তিৰ লগত সংযোগ হʼব। প্ৰেম সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷
- মীন ৰাশি : আজি বিবাহ আৰু সংযোগত সফলতা লাভ হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ বিবাহিৰ বাবে ভাল দিন ৷ নতুন ব্যৱসায়ৰ বিচাৰ হʼব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷