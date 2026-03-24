জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো… জানক দিনটোৰ ৰাশিফল
আজি আপুনি কি কি প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ? কেনেধৰণৰ সুযোগে আপোনালৈ অপেক্ষা কৰি আছে ? জানি লওক আপোনাৰ দিনটোৰ ৰাশিফল…
দৈনিক ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : March 24, 2026 at 7:03 AM IST
- মেষ ৰাশি : আজি আপোনাৰ মিশ্রিত খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ আপোনাৰ খং-ৰাগৰ কাৰণে কার্য জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব ৷ আপুনি সফল হʼব ৷
- বৃষ ৰাশি : আপোনাৰ খং-ৰাগৰ কাৰণে কার্য জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ পৰচৰ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷ পৰৰ বিচাৰ নকৰিব, তেহে আপোনাৰো বিচাৰ কৰা নহ’ব ।
- মিথুন ৰাশি : আপুনি যুক্তিসূত্ৰ আৰু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ প্ৰেম সম্পর্কক মনোযোগ দিব ৷ আপোনাৰ খং-ৰাগৰ বাবে সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ কর্মত শান্ত হৈ থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷
- কৰ্কট ৰাশি : ঈশ্বৰে তেওঁৰ প্ৰেমৰ প্ৰমাণ দিব ৷ আজি আপোনাৰ চিন্তাধাৰাবোৰ ভাল হʼব ৷ প্ৰশংসা লাভ হʼব ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷
- সিংহ ৰাশি : আপুনি প্ৰায় সফল হʼব ৷ আপোনাৰ সহনশীলতাৰ আৰু ধৈৰ্য্যশীলতাৰ আজি পৰীক্ষা হʼব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ভাল পৰিণাম পাব ৷ প্ৰত্যেক মানুহে তেওঁৰ সকলো পৰিশ্ৰমত সুখভোগ কৰে ৷ প্রমুখৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ হʼব ৷
- কন্যা ৰাশি : কর্মত আপুনি প্ৰায় সফল হʼব ৷ আপোনাৰ বিদেশী ব্যৱসায়ৰ ইচ্ছা হʼব পাৰে ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব, ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ হʼব ৷ নিজৰ সৌন্দৰ্যৰ প্ৰতি মনোযোগ দিব ৷
- তুলা ৰাশি : অধিক খেল-ধেমালিৰ সম্পর্কত প্ৰভাৱ হ’ব পাৰে ৷ খং-ৰাগ কাৰণ সতৰ্ক কৰা ভাল ৷ তৰ্ক-বিতৰ্ক সাৱধান সুস্থিৰে কৰিব ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : হতাশা নহ’ব, পুনৰ চেষ্টা কৰিব ৷ আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল হʼব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব, ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ হʼব ৷
- ধনু ৰাশি : কৰ্ম-ব্যৱসায়ত মিশ্রিত খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ বিচাৰ কৰাত আৰু নিৰ্ণয় লোৱাত কঠিন হʼব পাৰে ৷ কর্ম শান্ত হৈ থাকি কৰিব, সফল হʼব ৷ আপুনি প্ৰায় সফল হʼব ৷
- মকৰ ৰাশি : আজি আপোনাৰ আৰম্ভণি সফল হʼব, আপোনাৰ কাষৰীয়া লোকসকলে আচৰিত হʼব ৷ আপুনি আপোনাৰ নিজৰ কর্মত মনোযোগ দিব, সফল হʼব ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷ আপুনি বিশ্বাসী হৈ পৰিব ৷
- কুম্ভ ৰাশি : কৰ্ম জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ আপোনাক নতুন কৰ্মই লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ সন্ধিয়া আপুনি আপোনাৰ নিজৰ প্ৰেমৰ লগত কটাব ৷ মানসিক আৰু শাৰীৰিক চিন্তা ভাল হʼব ৷
- মীন ৰাশি : আপুনি আপোনাৰ নিজৰ ব্যৱসায়ত মনোযোগ দিব, লক্ষ্যত সফল হʼবলৈ কি কি বাধা পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছিল ? আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল নাপাব পাৰে ৷ হতাশ নহ’ব, পুনৰ চেষ্টা কৰিব ৷ লক্ষ্যত সফল হʼব ৷