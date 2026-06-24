জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আজিৰ দিনটো… জানক দিনটোৰ ৰাশিফল
জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে জানি লওক আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া হ'ব ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
দিনটোৰ ৰাশিফল (ETV Bharat Assam)
Published : June 24, 2026 at 5:28 AM IST
- মেষ ৰাশি : আজি আপুনি নিজৰ সৌন্দৰ্যৰ প্ৰতি মনোযোগ দিব ৷ সৌন্দৰ্যতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ খৰচ হʼব ৷ ভালপোৱা প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷
- বৃষ ৰাশি : সঠিক আনন্দপূৰ্ণ মনোবৃত্তি বজাই ৰাখিব । আপোনাৰ আজি প্ৰায় ভাল হʼব ৷ খং-ৰাগৰ ওপৰত নিয়ন্ত্রণ কৰি প্ৰেমৰ সম্পর্ক মনোযোগ দিব ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷
- মিথুন ৰাশি : আপুনি আজি মানসিক আৰু আৱেগিক চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিব ৷ নিজৰ আত্মসন্মান বঢ়াবলৈ আপুনি বন্ধুজনৰ আগত মনৰ দুশ্চিন্তা প্ৰকাশ নকৰিব ৷ কিন্তু তেনে বন্ধুৰ আগত মনৰ দুঃশ্চিন্তা প্ৰকাশ কৰি সতেজ হ’ব পাৰি । আজি প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷
- কৰ্কট ৰাশি : আপোনাৰ বাবে কঠিন দিন হʼব পাৰে ৷ খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ আপুনি এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে, কাৰ্য-কর্ম প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ কৰ্ম বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফলতা লাভ হʼব ৷
- সিংহ ৰাশি : কামত সফলতা আৰু প্ৰতিযোগীসকলৰ লগত জয়ে আপোনাক আজি পৃথিৱীৰ একেবাৰে উচ্চ শিখৰত থকা যেন অনুভব কৰাব ৷ ভাতৃ-ভগ্নীৰ লগত আৰু বন্ধুৰ লগত সম্বন্ধ উন্নত হ’ব আৰু সকলো মিলি বনভোজ বা সৰু ভ্ৰমণত যাব পাৰে ৷ শৰীৰ আৰু ধনৰ দিশ লাভজনক ৷ নতুন ব্যবসায় আৰম্ভ কৰিবলৈ এইটো এটা সুন্দৰ সময় ৷
- কন্যা ৰাশি : পাৰিবাৰিক সমস্যা দুৰ হ’ব আৰু ধনৰ দিশ উন্নত হ’ব ৷ চিনাকি লোকৰ সহযোগত আপুনি ভালদৰে সকলোকে প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰিব ৷ প্ৰিয়জনক বা বন্ধুক লগ কৰক, ভাল লাগিব ৷
- তুলা ৰাশি : আজি আপুনি নিজৰ প্ৰতিভা আৰু শিল্পৰ গুণাগুণ ব্যৱহাৰ কৰিব ৷ আপোনাৰ ভাগ্য প্ৰায় ভাল হʼব ৷ গান গোৱা, কবিতা আবৃত্তি কৰা বা নাচিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আপুনি প্ৰায় সফল হʼব ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : আপুনি প্ৰায় সফল হʼব ৷ আপোনাৰ আজি ধাৰণা ভাল হʼব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ আপোনাৰ স্থিতি সফল হʼব ৷ আপুনি প্ৰায় সফল হʼব ৷
- ধনু ৰাশি : আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ আজিৰ দিনটো আপোনাৰ আনন্দ লাগিব ৷ গ্ৰহ-নক্ষত্ৰবোৰ ঈশ্বৰৰ মহিমাত ভাল ৷ কর্ম ব্যৱসায়ত ভাল লক্ষ্য সফল হʼব ৷ দিনটো পৰিয়ালৰ লগত প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ প্রিয় দিন হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷
- মকৰ ৰাশি : প্রিয় দিন হʼব ৷ নাম আৰু সুনাম হʼব! কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ আপোনাক নতুন কৰ্মই লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷
- কুম্ভ ৰাশি : আজি আপোনাৰ চিন্তাধাৰাবোৰ ভাল হʼব ৷ জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ প্ৰশংসা লাভ হʼব ৷ ঈশ্বৰে আপোনাক তেওঁৰ প্ৰেমৰ প্ৰমাণ দিব ৷
- মীন ৰাশি : আজি আপোনাৰ জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ উপযুক্ত পথত চলিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে, লক্ষ্যত সফল হʼব ৷ আপোনাৰ সক্ৰিয় অনুভৱ কৰিব।