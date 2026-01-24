শনি দেৱৰ প্ৰভাৱ, আজি সলনি হ’ব নেকি আপোনাৰ ভাগ্য; সফলতাৰ তালিকাত আছে এই ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকল
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি শনিবাৰে আপুনি কি ক্ষেত্ৰত সাৱধান হ’ব লাগিব, সেই বিষয়ে প্ৰতিকাৰ দিব। গ্ৰহ-নক্ষত্ৰৰ পৰিৱৰ্তন অনুযায়ী দিনটো কেনে যাব, জানি লওক ইটিভি ভাৰত,অসমৰ ৰাশিফলত...
ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : January 24, 2026 at 5:17 AM IST
- মেষ ৰাশি : দিনটো ভাল । লক্ষ্যত সফল । কম সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব । কার্য কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে । কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব ।
- বৃষ ৰাশি : বিয়াৰ সংযোগত সফল । প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল । বিবাহিতৰ বাবে ভাল দিন । নতুন ব্যৱসায় কৰিব পাৰে । প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ।
- মিথুন ৰাশি : আবেগিক হৈ পৰিব পাৰে । পুৰণি ঘৰটো নতুন পৰিকল্পনাৰে ন গৃহলৈ পৰিণত কৰিব পাৰে ।
- কৰ্কট ৰাশি : পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল । ব্যস্ত কাৰ্যসূচীৰ মাজেৰে সময় উলিয়াই প্ৰেমত মনোযোগ দিব । সন্ধিয়াটো আপুনি নিজৰ প্ৰেমৰ লগত কটাব । মানসিক আৰু শাৰীৰিক চিন্তা ভাল ।
- সিংহ ৰাশি : নিজৰ সৌন্দৰ্যৰ কথাত মনোযোগ দিব । সৌন্দৰ্যতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ খৰচ হʼব । সৌন্দৰ্যতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ সাজ-পোছাক কিনিব । খৰচ বৃদ্ধি । ভাগ্য ভাল ।
- কন্যা ৰাশি : শান্ত বা মধুৰ বাক্যই শুনোতাসকলক উৎসাহিত কৰিব পাৰে । পৰিয়াল উপাসনাত কেতিয়াও বাধা আহিবলৈ নিদিব ।পৰিয়ালক ভালদৰে যত্ন লওক । প্ৰশংসা লাভ । আবেলি কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ । তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ খৰচ বৃদ্ধি ।
- তুলা ৰাশি : এটা ভাল দিন ৷ সকলোতে স্থিৰতা লাভ কৰিব ৷ কৰ্মক্ষেত্ৰৰ পৰিৱেশ সুন্দৰ । অফিচৰ পাৰ্টীত আপোনাৰ সুন্দৰ সাজপাৰে সকলোকে মোহিত কৰিব ৷ ভাল খবৰ পাব পাৰে ।
- বৃশ্চিক ৰাশি : স্বাস্থ্য ভাল । পৰিয়ালৰ লগত সুন্দৰ সময় কটাব । বেছি কষ্ট নকৰাকৈ ফল লাভ কৰিব ৷ আক্ৰমনাত্মক ভাব আঁতৰ কৰক ।
- ধনু ৰাশি : আজি বহুত লাভ হʼব । ভাল ফল লাভ । নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত ।আনৰ পৰা পৰামৰ্শ নল’ব । কর্মত শান্ত হৈ থাকিব । খং-ৰাগৰ পৰা আঁতৰি থকাসকলে সফল হʼব ।
- মকৰ ৰাশি : বন্ধু আৰু পৰিয়ালৰ লগত সুন্দৰ সময় কটাব পাৰিব ৷ কোনো পৰ্যটকন ক্ষেত্ৰলৈ সুন্দৰ সময় কটাবলৈ যাব পাৰে । মাটি কিনিবলৈ পৰিকল্পনা কৰক । নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰাৰ কথাও চিন্তা কৰিব পাৰে ৷
- কুম্ভ ৰাশি : সৰু-সুৰা দুৰ্বলতাবোৰ আওকাণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তাক লৈ বাদ-বিবাদ আৰম্ভ নকৰিব । খং-ৰাগৰ ওপৰত নিয়ন্ত্রণ কৰিব ।পৰচৰ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ।
- মীন ৰাশি : নিজৰ কাৰ্যভাৰ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নিজৰ শক্তি ব্যৱহাৰ কৰিব । আপোনাৰ প্ৰায় ভাল । জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাটো ভাল হʼব । ব্যক্তিগত জীৱনত সুখী হোৱাটো নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ।