কাৰ হ’ব খৰচ বৃদ্ধি, প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক কেনে হ’ব, কৰ্ম-ব্যৱসায়ত কোন হ’ব সফল, জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল...

কাৰ হ’ব খৰচ বৃদ্ধি, প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক কেনে হ’ব, কৰ্ম-ব্যৱসায়ত কোন হ’ব সফল, জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল...
জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে জানি লওক আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া হ'ব ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : December 24, 2025 at 5:01 AM IST
- মেষ ৰাশি : দিনটো কঠিন ৷ বিপদ হ’ব পাৰে ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব ৷ কৰ্ম ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব ৷ এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে, ৷ ইয়াৰ প্ৰভাৱ কর্মত পৰিব ৷ কার্য কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷
- বৃষ ৰাশি : নিজৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ ভাৰসা ৰাখক ৷ কর্ম সম্পূৰ্ণ কৰা প্ৰতিজ্ঞা লওক ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজতো আনন্দিত হৈ থাকিব ৷ ব্যৱসায় বা কর্মত মনোযোগ দিব ৷ লক্ষ্যত সফল ৷
- মিথুন ৰাশি : কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল নাপাবও পাৰে ৷ আবেলি সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ কার্য কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷
- কৰ্কট ৰাশি : কাষৰীয়া সকলোৱে আপোনাক ভাল পাব ৷ টকা-পইচা নিশ্চিত হʼব পাৰে ৷ নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত । সন্ধিয়াটো নিজৰ প্ৰেমৰ লগত কটাব ৷
- সিংহ ৰাশি : বহু পৰামর্শ পাব পাৰে, সেয়া ভাল পৰামর্শ হʼব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজতো আনন্দিত হৈ থাকিব ৷ সত্যৰ ভাল ফলৰ বাবে পৰিশ্ৰম কৰাৰ প্ৰয়োজন ৷ চিন্তাধাৰাবোৰ ভাল হʼব ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ ব্যস্ত কাৰ্যসূচীৰৰ মাজতো সময় উলিয়াই প্ৰেমত মনোযোগ দিব ৷ খৰচ বৃদ্ধি ৷
- কন্যা ৰাশি : আৱেগিক চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিব ৷ পৰিয়ালৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্ক হʼব পাৰে ৷ খং-ৰাগৰ কাৰণে জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ শান্ত হৈ থাকিব ৷ জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাটো ভাল ৷
- তুলা ৰাশি : ৰোমাঞ্চকৰ পাৰ্টী কৰিবলৈ মন হ’ব পাৰে ৷ শুভবাৰ্তা লাভ ৷ বহুতো ব্যক্তি লগত সংযোগ হʼব ৷ ভাল বন্ধু লাভ ৷ প্ৰেমত শুভ ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক । ঘৰুৱা সমস্য়া হ’ব পাৰে ৷ শীঘ্ৰেই সেয়া সমাধান কৰিব ৷
- ধনু ৰাশি : দুৰ্বলতাবোৰ আওকাণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তাক লৈ বাদ-বিবাদ নকৰিব ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত । আনৰ পৰা পৰামৰ্শ নল’ব ৷ শান্ত হৈ কর্ম কৰিব ৷ খং-ৰাগৰ পৰা আঁতৰি থকাসকলে সফল হʼব ৷
- মকৰ ৰাশি : অআমন্ত্রিত বহু পৰামর্শ পাব, সেয়া ভাল পৰামর্শ হʼব ৷ জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ উপযুক্ত পথত চলিব ৷ লক্ষ্যত সফল ৷ সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷
- কুম্ভ ৰাশি : দিনটো প্ৰায় ভাল ৷ সফলতা লাভ ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফল ৷ বিচাৰধাৰা আৰু আলোচনাৰ বহুত লাভ হʼব ৷ বাধা বিঘিনিবোৰ আঁতৰ হʼব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ আনন্দিত ফল লাভ ৷ খং-ৰাগৰ বাবে সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷
- মীন ৰাশি : আৰ্থিক সমস্যাৰ বাবে নিৰাশ হৈ পৰিব পাৰে ৷ নিজৰ মনৰ শুনিব ৷ প্ৰেম সম্পর্কৰ মনোযোগ দিব ৷ চৰকাৰী প্ৰকল্পত সফল ৷ নতুন ব্যৱসায় কৰিব, সফল হʼব ৷ নতুন ব্যৱসায় কৰিব পাৰে ৷