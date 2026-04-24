জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আজিৰ দিনটো… জানক দিনটোৰ ৰাশিফল
আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া ? দিনটোত কি কৰিব, কি নকৰিব ? সকলো জানিব পাৰিব আমাৰ এই ৰাশিফলৰ জৰিয়তে ৷
দিনটোৰ ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : April 24, 2026 at 3:54 AM IST
- মেষ ৰাশি : স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ বাহিৰা খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থকাটো ভাল হʼব ৷ নতুন ব্যৱসায় বিচাৰ হʼব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ পৰিয়ালৰ লগত নৈশ আহাৰ ভাল হʼব ৷
- বৃষ ৰাশি : প্রিয় দিন হʼব ৷ নাম আৰু সুনাম হʼব ৷ আপোনাৰ ব্যৱসায় আৰু বন্ধু-বৰ্গ,কার্য্য-ব্যৱসায়ত সফলতা লাভ হʼব ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷ বন্ধু-বৰ্গৰ লগত আনন্দময় হʼব ৷
- মিথুন ৰাশি : আপুনি আপোনাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্ণয় ল’বলৈ সক্ষম হ’ব পাৰে ৷ দিনটো প্ৰায় সফল হʼব ৷ আজি আপুনি নিজৰ কর্মত মুক্ত অনুভৱ কৰিব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল হʼব ৷
- কৰ্কট ৰাশি : টকা-পইচা নিশ্চিত হʼব ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব ৷
- সিংহ ৰাশি : আজি প্ৰশংসা লাভ হʼব ৷ আনন্দময় দিন হʼব ৷ কিন্তু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ অন্যথা দিন বিপদাশঙ্কা হৈ পৰিব ৷
- কন্যা ৰাশি : কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ মনটোক জীৱনৰ অনাৱশ্যকীয় চিন্তাধাৰাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখক, দিন ভাল হʼব ৷ এক ৰোমাঞ্চকৰ আৰু আনন্দপূৰ্ণ জীৱন লাভ কৰিব ৷ বন্ধু-বৰ্গৰ লগত দিন ভাল হʼব ৷
- তুলা ৰাশি : আপুনি পৰিয়াল ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ ঘৰটো নতুন পৰিকল্পনাৰে নতুন গৃহলৈ পৰিণত কৰিব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল হʼব পাৰে ৷ জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ ৰোগ-পীড়া হ’ব পাৰে ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : শান্ত বা মধুৰ বাক্যই শুনোতাসকলক উৎসাহিত কৰিব পাৰে । পৰিয়ালক ভালদৰে যত্ন লোৱাৰ বাবে প্ৰশংসা কৰক । আবেলি কৰ্ম জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব ৷
- ধনু ৰাশি : প্রিয় দিন হʼব ৷ নাম আৰু সুনাম হʼব ! কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ আপোনাক নতুন কৰ্মই লক্ষ্য প্ৰদান হ'ব পাৰে ৷ প্ৰশংসা লাভ হʼব ৷
- মকৰ ৰাশি : নিজৰ কর্মত মনোযোগ দিব ৷ জীৱনত সুখী হ’ব ৷ আপোনাৰ ব্যৱসায় আৰু বন্ধু-বৰ্গ,কার্য্য-ব্যৱসায়ত সফল হʼব ৷
- কুম্ভ ৰাশি : আপুনি প্রতিযোগিতা কৰিব পাৰে, কর্ম প্রতিযোগিতাত কিন্তু বিফল হʼব ৷ নিজৰ কর্মত মনোযোগ দিব ৷ কৰ্ম্মক ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হʼব ৷
- মীন ৰাশি : আজি আপোনাৰ এক সক্ৰিয় দিন হʼব ৷ মানসিক চিন্তা থাকিব আৰু নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে; তথাপিও আপুনি প্ৰায় সফল হʼব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক প্ৰায় ভাল হʼব ৷ আপোনাক নতুন কৰ্মই লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷