কেনেদৰে পাৰ হ’ব বুধবাৰৰ দিনটো ? জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি আজিৰ দিনটোত আপুনি কি কি কৰিব পাৰিব আৰু কি কৰা অনুচিত ?
Published : September 23, 2026 at 4:44 AM IST
মেষ ৰাশি: আজিৰ দিনটোত বিপদৰ আশংকা আছে ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হ’ব ৷ কৰ্মত সুফল পাবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব ৷ আপুনি এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কাৰ্য-কর্ম প্ৰভাৱান্বিত হ’ব ৷ কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব ৷
বৃষ ৰাশি: নিজৰ ওপৰত দৃঢ় নিশ্চয়তা, সম্পূৰ্ণ ভৰসা ৰখা উচিত । কঠিন পৰিস্থিতিৰ পিছতো একমাত্ৰ আপোনাৰ ভাল গুণৰ বাবে সঠিক ফল লাভ কৰিব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজতো আপুনি আনন্দিত হ’ব ৷ নিজৰ ব্যৱসায়, কর্মত মনোযোগ দিব ৷ লক্ষ্যত সফলতা ৷
মিথুন ৰাশি: আজি নিজৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল নাপাবও পাৰে ৷ আবেলিলৈ সৰু যাত্রা হ’ব পাৰে ৷ আবেলি নিজৰ কাম-কাজ এৰি বিশ্ৰাম ল’ব পাৰে ৷ জীৱনটো ভাল, বন্ধুত্বপূৰ্ণ হ’ব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্কত শুভ ৷ পৰিয়ালৰ বাবে সহায়ক হ’ব ৷ দিনটো প্ৰায় ভালেই ৷
কৰ্কট ৰাশি: ওচৰ-চুবুৰীয়া লোকসকলৰ দ্বাৰা প্ৰশংসা লাভ ৷ টকা-পইচাৰ নিশ্চিতি ৷ নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ নিজে পদক্ষেপ লোৱা উচিত । সন্ধিয়া আপুনি নিজৰ প্ৰেমাস্পদৰ সৈতে সময় পাৰ কৰিব ৷
সিংহ ৰাশি: আজি আপুনি নিবিচৰাকৈয়ে পৰামর্শ লাভ কৰিব ৷ কিন্তু সেয়া ভাল পৰামর্শ হ’ব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজতো আনন্দিত হ’ব ৷ সত্যত থাকি সুফল লাভ কৰিবলৈ হ’লে পৰিশ্ৰম কৰাৰ প্ৰয়োজন ৷ আজি আপোনাৰ চিন্তাধাৰাবোৰ ভাল হ’ব ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হ’ব ৷ ব্যস্ত কাৰ্যসূচীৰ মাজেৰে সময় উলিয়াই প্ৰেমত গুৰুত্ব দিয়ক ৷ টকা-পইচাৰ ব্যয় বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা ৷ সাৱধানে টকা-পইচা খৰচ কৰক ৷ ধন জমা কৰক ৷
কন্যা ৰাশি: আজি আপুনি আবেগিক চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিব ৷ পৰিয়ালৰ লোকসকলৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্ক হ’ব পাৰে ৷ খং-ৰাগৰ কাৰণে আপোনাৰ জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ শান্ত হৈ থাকক ৷ জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাটো ভাল হ’ব ৷
তুলা ৰাশি: আজি ৰোমাঞ্চকৰ পাৰ্টি কৰিবলৈ মন যাব ৷ শুভবাৰ্তা লাভ কৰিব । আপুনি আজি প্ৰায় সফল হ’ব ৷ একাধিক ব্যক্তিৰ সৈতে সংযোগ ঘটাৰ সম্ভাৱনা ৷ দিনটোৰ শেষলৈ প্ৰেমাস্পদৰ সৈতে সময় পাৰ কৰিব ৷
বৃশ্চিক ৰাশি: কোনো নিৰ্দিষ্ট কাম সময়মতে সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছতো কামটো বেয়া হ’ব নেকি বুলি ভাবি ভাবিয়েই দিনটো পাৰ কৰিব ৷ যিকোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক । ঘৰত আপোনাৰ বাবে কোনো সম্পৰ্কৰ অৱনতি ঘটিলেও সেয়া চম্ভালি ল’ব পাৰিব ৷ ভাতৃ-ভগ্নীৰ সৈতে সময় পাৰ কৰিব ৷
ধনু ৰাশি: দুৰ্বলতাবোৰক আওকাণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তাক লৈ বাদ-বিবাদত লিপ্ত নহ’ব ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত । আনৰ পৰা পৰামৰ্শ নল’ব ৷ শান্ত হৈ থাকি কর্ম কৰক, খং-ৰাগৰ পৰা আঁতৰি থকাসকলে সফলতা লাভ কৰিব ৷
মকৰ ৰাশি: আজি আপুনি নিবিচৰাকৈয়ে পৰামর্শ লাভ কৰিব ৷ কিন্তু সেয়া ভাল পৰামর্শ হ’ব ৷ জীৱনটো ভাল, অনুকূল হ’ব ৷ উপযুক্ত পথত চলিলেহে লক্ষ্যত সফল হ’ব ৷ সক্ৰিয় অনুভৱে দিনটো প্ৰায় সফল কৰি তুলিব ৷ সক্ৰিয়তাৰ মাজতো সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷
কুম্ভ ৰাশি: আজিৰ দিনটো আপোনাৰ প্ৰায় ভালদৰেই পাৰ হ’ব ৷ এইটো দিনতেই সফলতা লাভ কৰিব ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰখনত লক্ষ্যত সফলতা ৷ আপোনাৰ বিচাৰধাৰা আৰু আলোচনাৰ পৰা বহুত লাভ হ’ব, বিঘিনিবোৰ আঁতৰিব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজতো মনে বিচৰা ফল লাভ কৰি আনন্দিত হ’ব ৷ নিজৰ খং-ৰাগৰ বাবে যিকোনো সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ নিজৰ প্ৰেমৰ সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷ প্ৰেমত শুভ ৷
মীন ৰাশি: আৰ্থিক সমস্যাৰ বাবে নিৰাশ হৈ পৰিব পাৰে ৷ নিজৰ মনৰ কথাহে শুনিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্কত গুৰুত্ব দিব ৷ চৰকাৰী প্ৰকল্পত সফলতা ৷ নতুন ব্যৱসায়ত হাত দিব পাৰিব ৷ সফল হ’ব ৷ নতুন ব্যৱসায় বিচাৰ হ’ব পাৰে, দীৰ্ঘসময় লাভ দিব ৷