২৩ অক্টোৰৰ ৰাশিফল : কোন ৰাশিৰ বাবে পদোন্নতিৰ যোগ, কোন ৰাশিৰ লোকৰ ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি শুকুৰবাৰৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা কিমান বেয়া ? ইটিভি ভাৰতৰ ৰাশিফলৰ জৰিয়তে দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ’ব জানি লওক ৷
২৩ অক্টোৰৰ ৰাশিফল (RKC)
Published : October 23, 2026 at 5:43 AM IST
- মেষ ৰাশি : দিনটো ভাল ৷ সফলতা লাভ ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফল ৷ বাধা-বিঘিনিবোৰ আঁতৰ হʼব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ আনন্দিত ফল লাভ ৷
- বৃষ ৰাশি : ৰং-বিৰঙৰ সাজ-পোছাক পৰিধান কৰিব, আনন্দ-স্ফূৰ্তিত থাকিব ৷ পার্টী হʼব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷
- মিথুন ৰাশি : কৰ্মস্থলীত অধীনস্থ বা জ্যেষ্ঠসকলৰ লগত সম্পৰ্ক বেয়া নকৰিব । আৰাম আৰু বিলাসীতাত ব্যয় কৰাৰ সম্ভাৱনা ৷ অপ্ৰত্যাশিত আৰ্থিক লাভৰ সম্ভাৱনা ৷
- কৰ্কট ৰাশি : সহনশীলতা আৰু ধৈৰ্যশীলতাৰ পৰীক্ষা হʼব ৷ গ্ৰহৰ স্থান ভাল নহয় ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ভাল পৰিণাম পাব ৷ সকলো পৰিশ্ৰমৰ সুখ ভোগ কৰিব ৷
- সিংহ ৰাশি : খং-ৰাগৰ কাৰণে কার্য জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ হানিকাৰক আলোচনাই পৰচৰ্চালৈ পৰিণত হ’ব পাৰে ৷ পৰচৰ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷
- কন্যা ৰাশি : কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ প্ৰেমত শুভ ৷ মানসিক আৰু শাৰীৰিক চিন্তা ভাল ৷
- তুলা ৰাশি : মনটোক জীৱনৰ অনাৱশ্যকীয় চিন্তাধাৰাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখক ৷ এলেহুৱা আৰু নিৰুৎসাহিত ভাব মনলৈ নানিব ৷ এক ৰোমাঞ্চকৰ আৰু আনন্দপূৰ্ণ জীৱন লাভ কৰিব ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : পৰিয়ালটো ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ পুৰণি ঘৰটো নতুন পৰিকল্পনাৰে নতুন গৃহলৈ পৰিণত কৰিব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷ জীৱন ভাল বন্ধু লাভ ৷
- ধনু ৰাশি : দিনটো প্ৰায় ভাল ৷ নিজৰ ব্যৱসায় বা কর্মত মনোযোগ দিব ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱ পৰিব ৷ বেয়া পথত নচলিব ৷ শিক্ষার্থীৰ অধ্যয়ন ভাল ৷
- মকৰ ৰাশি : মানসিক শান্তি লাভ ৷ ধৰ্মীয় কাৰ্য, ৰীতি নীতি আদিত ব্যয় হ’ব পাৰে । দিনটোৰ পিছৰ ভাগত অধিক আনন্দিত অনুভৱ কৰিব ৷ সময় ভাল ৷ পৰিয়াল আৰু বন্ধুবৰ্গৰ লগত সময় কটাৱক ৷
- কুম্ভ ৰাশি : দিনটো খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ এলেহুৱা আৰু নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কৰ্ম জীৱনত অশান্তি হʼব পাৰে ৷
- মীন ৰাশি : সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ সুখেৰে জীৱন-যাপন কৰাত মনোযোগ দিব ৷ সৌভাগ্য উদয় ৷ কৰ্ম জীৱন ভাল ৷ ড্ৰাইভ সাৱধানে আৰু সুস্থিৰে কৰিব ৷