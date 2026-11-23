কোন ৰাশিৰ হ’ব খৰচ বৃদ্ধি, কাৰ জীৱনত আছে বাধা, কোন ৰাশিৰ লোকে লাভ কৰিব সফলতা... জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল
জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে জানি লওক আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া হ'ব ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
দিনটোৰ ৰাশিফল (ETV Bharat Assam)
Published : November 23, 2026 at 6:46 AM IST
- মেষ ৰাশি : আপুনি মন পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ যথেষ্ট চেষ্টা কৰিব ৷ আজি আপোনাৰ বিচাৰধাৰা আৰু আলোচনাৰ বহুত লাভ হʼব ৷ সময়ত কার্য্য কৰাত সফল হʼব ৷
- বৃষ ৰাশি : আজিৰ দিনটো আপোনাৰ কাৰণে ভাল নহ’ব পাৰে ৷ সকলো ধৰণৰ দুশ্চিন্তাই আপোনাক আগুৰি ধৰিব ৷ শাৰীৰিক সমস্যাত ভুগিব পাৰে ৷ প্ৰিয়জনৰ সৈতে আপোনাৰ মতানৈক্য হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ অধিক ব্যয়ৰ যোগ আছে ৷
- মিথুন ৰাশি : আপোনাৰ খং-ৰাগৰ কাৰণে আপোনাৰ কার্য জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ কোনো হানিকাৰক আলোচনা পৰচৰ্চালৈ পৰিণত হ’ব পাৰে ৷ নিন্দা আৰু নিৰুৎসাহ কৰা,পৰচৰ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷ আনক বিচাৰ নকৰিব, তেহে আপোনাৰো বিচাৰ কৰা নহ’ব ৷
- কৰ্কট ৰাশি : আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷ আনন্দময় দিন হʼব ৷ কিন্তু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷
- সিংহ ৰাশি : আজি আপুনি আপোনাৰ নিজৰ বহু দিনৰ প্ৰেমক পাব পাৰে ৷ আপুনি পত্নীক সুন্দৰ উপহাৰ দিব ৷ আপোনাৰ আৰ্ট আৰু নতুন অধ্যয়ন কৰিবলৈ ইচ্ছা হʼব পাৰে ৷
- কন্যা ৰাশি : আজি বহুত লাভ আৰু সফলতাৰ দিন ৷ নিজৰ ভালৰ বাবে অলপো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত ৷ আনৰ পৰা পৰামৰ্শ নল’ব ৷ কর্ম শান্ত মনেৰে কৰিব, খং-ৰাগৰ পৰা আঁতৰি থকাসকল সফল হʼব ৷
- তুলা ৰাশি : আপোনাৰ প্ৰায় ভাল দিন হʼব ৷ আপুনি আজি নিজৰ প্ৰতিভা দেখুৱাব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : মনটোক জীৱনৰ অনাৱশ্যকীয় চিন্তাধাৰাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখক, দিনটো তেতিয়া ভাল হʼব ৷ তথাপিও এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত নহʼব ৷ এক ৰোমাঞ্চকৰ আৰু আনন্দপূৰ্ণ জীৱন লাভ কৰিব ৷
- ধনু ৰাশি : আজি কোনো লাভ বা ক্ষতি নাই ৷ আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমে ভাল পৰিণাম হʼব ৷ বন্ধুৰ লগত আৰু প্ৰেমিকৰ লগত পার্টী হʼব পাৰে ৷ আপোনাৰ দিনটো প্ৰায় ভাল হʼব ৷
- মকৰ ৰাশি : কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত বন্ধুবৰ্গৰ লগত আৰু ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ কৰ্ম জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷
- কুম্ভ ৰাশি : বিপদাশংকা কৰ্মক সহজে সম্পন্ন কৰিব ! কার্য্য জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ নিন্দা আৰু নিৰুৎসাহিত,পৰচৰ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷
- মীন ৰাশি : আপোনাৰ মিশ্রিত খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ দৃঢ় নিশ্চয়তা বিশৃঙ্খলতা হোৱা দেখা দিব পাৰে ৷ আপুনি কর্মত মনোযোগ দিব ৷ নতুন পৰিকল্পনা নকৰিব ৷