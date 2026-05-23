জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? এই দিনটোত কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ? পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফলত...
Published : May 23, 2026 at 5:01 AM IST
মেষ ৰাশি: ল’ৰা-ছোৱালীৰ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ ল’ৰা-ছোৱালীক সন্মান কৰিবলৈ শিকোৱাটো পিতৃ-মাতৃসকলৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্য ৷ বন্ধুৰ সৈতে পার্টি হ’ব পাৰে ৷ প্রতিযোগিতা বা অধ্যয়নত ভাগ ল’ব পাৰে ৷ অধিক পেছাদাৰী কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হ’ব, লক্ষ্যত সফলতা লাভ ৷
বৃষ ৰাশি: কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হ’ব, লক্ষ্যত সফলতা ৷ কৰ্মত উন্নত ফল লাভ কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হ’ব ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ নতুন ব্যৱসায় বিচাৰ হ’ব পাৰে ৷ ব্যৱসায়, লক্ষ্যত সফলতা ৷ ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ ৷ টকা-পইচা নিশ্চিত হ’ব ৷ আজি আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হ’ব ৷ তথাপিও জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাটো ভাল হ’ব ৷
মিথুন ৰাশি: আপোনাৰ শান্ত বা মধুৰ ভাষ্যই আনক উৎসাহিত কৰিব ৷ আজি ধ্যান বা যোগ কৰাৰ প্রয়োজন ৷ তেতিয়া প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হ’ব ৷ হানিকাৰক আলোচনা পৰচৰ্চ্চালৈ পৰিণত হ’ব পাৰে ৷ নিন্দা আৰু নিৰুৎসাহিত, পৰচৰ্চ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷ পৰক বিচাৰ নকৰিব, তেহে আপোনাৰো বিচাৰ কৰা নহ’ব ।
কৰ্কট ৰাশি: ব্যৱসায় বিধিত অধিক ব্যস্ত হ’ব পাৰে ৷ আপুনি কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হ’ব ৷ নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে, কাৰ্য-কর্ম প্ৰভাৱান্বিত হ’ব ৷ পৰিয়ালৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্ক হ’ব পাৰে ৷ কন্য়া-শিশুৰ অসফলতাৰ বাবে নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷
সিংহ ৰাশি: নিজৰ মনৰ শুনিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷ চৰকাৰী প্ৰকল্পত সফল হ’ব ৷ নতুন ব্যৱসায় কৰিব, সফল হ’ব ৷ নতুন ব্যৱসায় বিচাৰ হ’ব পাৰে, দীৰ্ঘসময় লাভ দিব ৷
কন্যা ৰাশি: হতাশ নহ’ব, পুনৰ চেষ্টা কৰিব ৷ আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল পাব ৷ যি ধৈৰ্যশীল হয়, তেওঁ লাভৱান হ’ব ৷ পৰিয়ালৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্ক হ’ব পাৰে ৷ পুত্ৰী-শিশুৰ অসফলতাৰ বাবে নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ নিন্দা আৰু নিৰুৎসাহিত, পৰচৰ্চ্চাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷ তথাপিও আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হ’ব ৷
তুলা ৰাশি: ঈশ্বৰে তেওঁৰ প্ৰেমৰ প্ৰমাণ দিব ৷ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব আৰু বাহিৰা খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থকাটো ভাল হ’ব ৷ আপোনাৰ নতুন শিক্ষা অধ্যয়ন কৰিবলৈ আগ্ৰহ জন্মিব পাৰে ৷
বৃশ্চিক ৰাশি: কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত বন্ধুবৰ্গ আৰু ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হ’ব ৷ কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হ’ব, লক্ষ্য সফল হ’ব ৷ কৰ্ম ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হ’ব ৷
ধনু ৰাশি: ব্যৱসায় বিধিত অধিক ব্যস্ত হ’ব পাৰে ৷ আপুনি কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হ’ব ৷ আপুনি নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে, কাৰ্য-কর্ম প্ৰভাৱান্বিত হ’ব ৷ কৰ্মজীৱন ভাল হ’ব ৷ কৰ্মজীৱন ভাল আৰু বন্ধুত্বপূৰ্ণ হ’ব ৷
মকৰ ৰাশি: খৰচ বৃদ্ধি হ’ব পাৰে ৷ সৰু যাত্রা বা ঔষধ কিনা খৰচ বৃদ্ধি হ’ব পাৰে ৷ বাহিৰা খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থাকক ৷ এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷
কুম্ভ ৰাশি: বিবাহিতসকলৰ বাবে এক ভাল দিন ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হ’ব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হ’ব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত ৰাতিৰ আহাৰ ভাল হ’ব ৷ আনন্দময় হ’ব ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল আৰু আনন্দময় দিন হ’ব ৷
মীন ৰাশি: আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে আশা আৰু আনন্দৰ দিন ৷ পুৰণি কৰ্মত সফলতা লাভ ৷ পুৰণি বিবাদ শেষ কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব ৷ আপুনি প্ৰায় সফল হ’ব ৷