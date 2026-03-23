কাৰ ভাগ্য উদয় হ’ব, কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাৰ সফলতাৰ দুৱাৰ খোল খাব ? জানো আহক ২৩ মাৰ্চৰ ৰাশিফলত...

কাৰ ভাগ্য উদয় হ’ব, কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাৰ সফলতাৰ দুৱাৰ খোল খাব ? জানো আহক ২৩ মাৰ্চৰ ৰাশিফলত...
জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে জানি লওক আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া হ'ব ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
২৩ মাৰ্চৰ ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : March 23, 2026 at 7:03 AM IST
- মেষ ৰাশি : কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব ৷ কৰ্মক ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব ৷ আপুনি এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে, কাৰ্য-কর্ম প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ কার্য- কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব ৷
- বৃষ ৰাশি : আপোনাৰ খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ আপুনি এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ আপুনি আপোনাৰ নিজৰ প্ৰেম সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷
- মিথুন ৰাশি : আপুনি যুক্তিসূত্ৰ আৰু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ ব্যক্তিগত জীৱনত পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ পৰিয়ালৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্ক হʼব পাৰে ৷ আপুনি শান্ত হৈ থাকিব ৷
- কৰ্কট ৰাশি : আজি আপোনাৰ চিন্তাধাৰাবোৰ ভাল হʼব ৷ ঈশ্বৰে আপোনাক তেওঁৰ প্ৰেমৰ প্ৰমাণ দিব ৷ জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷ সফল হʼব ৷
- সিংহ ৰাশি : টকা-পইচা ৰাহি কৰিব পাৰিব ৷ লক্ষ্য সফল হʼব, লাভ হʼব ৷ সৰু যাত্রা বা ভ্রমণ হʼব পাৰে, আনন্দময় হʼব ৷ বন্ধু লগত আৰু প্ৰেম সম্পর্ক লগত পার্টি হʼব পাৰে ৷
- কন্যা ৰাশি : আপুনি আজি সৎকৰ্ম ভাল কৰিবলৈ পৰিশ্ৰম কৰিব ৷ কর্ম শান্ত হৈ থাকি কৰিব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ আনন্দিত ফল লাভ হʼব ৷
- তুলা ৰাশি : আজি আপুনি নিজৰ প্ৰতিভা শিল্পী গুণাগুণ ব্যৱহাৰ কৰিব ৷ আজি আপোনাৰ কলাৰ প্ৰতি প্ৰেম হʼব ৷ আপোনাৰ ভাগ্য প্ৰায় ভাল হʼব ৷ ঘৰটো নতুন পৰিকল্পনাৰে নতুন গৃহলৈ পৰিণত কৰিব পাৰে ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : হতাশ নহ’ব, পুনৰ চেষ্টা কৰক ৷ আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল পাব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব, ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ হʼব ৷
- ধনু ৰাশি : নতুন ব্যৱসায় বিচাৰ হʼব পাৰে ৷ নতুন ব্যৱসায় নকৰিব ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷ বন্ধু-বৰ্গৰ লগত আনন্দময় হʼব ৷
- মকৰ ৰাশি : আপোনাৰ বিদেশত শিক্ষা অধ্যয়ন কৰিবলৈ ইচ্ছা হʼব পাৰে ৷ আপোনাৰ আজি ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব ৷
- কুম্ভ ৰাশি : আজি আপোনাৰ উৎসৱসমূহৰ উদযাপন হʼব ! নতুন ব্যক্তি লগত সংযোগ হʼব ৷ আপোনাৰ পছন্দ কাৰ্যই সহায় কৰিব ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱনত ভাগৰি পৰিব ৷ আপুনি এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ মানসিক আৰু শাৰীৰিক চিন্তা ভাল হʼব ৷
- মীন ৰাশি : আজি আপুনি সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ বহুতো ব্যক্তি লগত সংযোগ হʼব ৷ আপোনাৰ পছন্দ কাৰ্যই সহায় কৰিব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ আজি বিপৰীত লিঙ্গৰ ব্যক্তিৰ সৈতে সম্পর্ক ভাল হʼব ৷