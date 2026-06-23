কোন ৰাশিৰ আছে পদোন্নতিৰ যোগ, কাৰ আছে বিবাহৰ যোগ… জানক দিনটোৰ ৰাশিফল
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি আপোনাৰ কেনেদৰে পাৰ হ’ব আজিৰ দিনটো ? পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফলত...
দিনটোৰ ৰাশিফল (ETV Bharat Assam)
Published : June 23, 2026 at 4:54 AM IST
- মেষ ৰাশি : আজি আপুনি নিৰুদ্বিগ্ন প্ৰকাশ কৰিব ৷ আপোনাৰ সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল পাব ৷
- বৃষ ৰাশি : কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব, লক্ষ্য সফল হʼব ৷ কৰ্মক ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হʼব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ আপোনাক নতুন কৰ্মই লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷
- মিথুন ৰাশি : পুখুৰী, নদী আদিৰ পৰা দূৰত থাকক । আজি গোটেই দিনটো কিবা কথাত অত্যধিক চিন্তাত থাকিব । টোপনিৰ ক্ষতি হ’ব পাৰে, যি আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে । পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে বিবাদত লিপ্ত নহ’ব । ভ্ৰমণ নকৰিব ।
- কৰ্কট ৰাশি : প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ আজি ৰোমাঞ্চকৰ মন হৈ পৰিব । পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷
- সিংহ ৰাশি : আপুনি এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে, কাৰ্য-কর্ম প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল নাপাব পাৰে ৷ আবেলি সৰু এক যাত্রা হʼব পাৰে ৷
- কন্যা ৰাশি : আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ প্ৰশংসা লাভ হʼব ৷ নিজৰ ব্যৱসায় কৰ্মত মনোযোগ দিব ৷
- তুলা ৰাশি : আপোনাৰ খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ কৰ্মক ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হʼব ৷ আজি কোনো লাভ বা ক্ষতি নাই । আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : অধ্যয়নৰ আৰু কাৰ্যভাৰ হʼব, কাৰ্য্যভাৰ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নিজৰ শক্তি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷ জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱা ভাল হʼব ৷
- ধনু ৰাশি : পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল হʼব পাৰে ৷ জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ বিবাহিতৰ বাবে এইটো দিন ভাল ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷
- মকৰ ৰাশি : প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ বিয়া আৰু সংযোগত সফল হʼব ৷
- কুম্ভ ৰাশি : আজি আপুনি নিজৰ সৌন্দৰ্যৰ প্ৰতি মনোযোগ দিব ৷ ভালপোৱা, প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ হতাশা নহ’ব, পুনৰ চেষ্টা কৰিব ৷ কৰ্ম জীৱনত অশান্তি হʼব পাৰে ৷
- মীন ৰাশি : আপোনাৰ সপোনবোৰ সফল হোৱৰ দিশত ৷ সেয়েহে আপুনি যদিহে কবি, সাহিত্যিক, মূৰ্তিকাৰ বা চিত্ৰশিল্পি হয় তেন্তে নিজৰ যুঁজত নামি পৰক ৷ ব্যৱসায়ীসকলৰ নতুন কাম আৰম্ভ কৰাৰ সু সময় আৰু বিদেশৰ লগত ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰিছে যদি আগবাঢ়ক ৷