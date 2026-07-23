ETV Bharat / state

কোন ৰাশিৰ হ’ব খৰচ বৃদ্ধি, কাৰ জীৱনত আছে বাধা, কোন ৰাশিৰ লোকে লাভ কৰিব সফলতা ... জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল

জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে জানি লওক আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া হ'ব ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?

DAILY HOROSCOPE
দিনটোৰ ৰাশিফল (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 23, 2026 at 7:13 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat
  1. মেষ ৰাশি : আপোনাৰ খং-ৰাগৰ বাবে সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ শান্ত হৈ থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷ নতুন ব্যৱসায় নকৰিব ৷
  2. বৃষ ৰাশি : আজি আপুনাৰ সঠিক মনোবৃত্তি আহৰণ কৰাৰ যোগেদি সফল হʼব ৷ সহজতে আপুনি নিৰুৎসাহিত হৈ নপৰিব ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফল হʼব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব ৷
  3. মিথুন ৰাশি : চিন্তা হʼব পাৰে ৷ কর্ম প্ৰভাৱ হ’ব পাৰে ৷ পেটৰ ৰোগতো ভূগিবলগীয়া হʼব পাৰে ৷ মানসিক আৰু শাৰীৰিক হতাশা হʼব পাৰে ৷ নতুন ব্যৱসায় নকৰিবা ৷ ব্যৱসায় কৰাত প্ৰায় সফল হʼব ৷
  4. কৰ্কট ৰাশি : বিপদাশঙ্কা নহয়, কিন্তু কার্য-ব্যৱসায়ত সতৰ্ক থকাটো ভাল ৷ এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে, কার্য কর্মত প্ৰভাৱ পৰিব ৷ মানসিক আৰু শাৰীৰিক হতাশা হʼব পাৰে ৷
  5. সিংহ ৰাশি : ভাল শৰীৰ আৰু ভাল পাৰিবাৰিক সময়ে আপোনাৰ দিন শুভ কৰিব ৷ ভাগ্য উদয়ৰ দিন, ভাতৃ-ভগ্নীৰ লগত আৰু প্ৰেয়সীৰ লগত সময় কটোৱাৰ উত্তম সময় ৷ ভাল পোৱা ব্যক্তিৰ লগত ভ্ৰমণ শুভ হব ৷
  6. কন্যা ৰাশি : স্বাস্থ্য ভাল, প্ৰেম সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ আনন্দময় হʼব ৷ পৰিয়ালৰ লগত আৰু প্ৰেম সম্পর্ক ভাল হʼব ৷
  7. তুলা ৰাশি : শিল্পী, লেখকৰ দিন হʼব পাৰে ৷ লক্ষ্য সফল হʼব ৷ নতুন শিক্ষা অধ্যয়ন কৰিবলৈ ইচ্ছা হʼব পাৰে ৷ আনন্দময় দিন হʼব ৷
  8. বৃশ্চিক ৰাশি : খৰচৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি হ’ব ৷ কিন্তু আপুনি মন কৰিব আপোনাৰ খৰচ ভাল কামৰ বাবে কৰা হৈছে , যেনে ভ্ৰমণ , আনন্দ আৰু খেলা ধূলাত ৷ কিন্তু আপোনাৰ শৰীৰে আপোনাৰ লগ নিদিব ৷ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিবলগা হ’লে অলপ দিন ৰৈ দিয়ক ৷ সামাজিকভাৱে অপদস্ত হ’বলগীয়া হ’ব পাৰে ৷
  9. ধনু ৰাশি : পৰিয়ালৰ লগত আৰু প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ বিবাহিতৰ বাবে এইটো দিন ভাল ৷ সৰু যাত্রা বা মন্দিৰ ভ্রমণ হʼব পাৰে, আনন্দময় হʼব ৷ কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷
  10. মকৰ ৰাশি : কঠিন দিন হʼব পাৰে ৷ কর্ম শান্ত হৈ থাকি কৰিব ৷ পেছাদাৰী কার্যত অধিক মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব, লক্ষ্য সফল হʼব ৷ বিয়লিলৈ দিন প্ৰায় ভাল হʼব ৷
  11. কুম্ভ ৰাশি : আপোনাৰ দিন প্ৰায় ভাল হʼব ৷ আপুনি এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ মানসিক আৰু শাৰীৰিক হতাশা হʼব পাৰে ৷ কার্য-ব্যৱসায়ত সতৰ্ক থকা ভাল ৷
  12. মীন ৰাশি : অনৈতিক কাৰ্যকলাপত যুক্ত হৈ আপুনি বিপদত পৰিব পাৰে। স্বাস্থ্যক লৈ সাৱধানে থাকক। অবৈধ কাৰ্যকলাপত লিপ্ত নহ’ব। আপুনি অস্থিৰ হৈ থাকিব যেন লাগিছে । নেতিবাচক মনোভাৱে আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ ওপৰত বেয়া প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে, এইবোৰ মনলৈ আহিব নিদিব ।

TAGGED:

দৈনিক ৰাশিফল
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰ
জ্য়োতিষশাস্ত্ৰ
ইটিভি ভাৰত অসম
DAILY HOROSCOPE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.