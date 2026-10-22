কোন ৰাশিৰ লোকৰ বাবে দিনটো ভাল, কোন ৰাশিৰ আছে পদোন্নতিৰ যোগ... সকলো জানক দিনটোৰ ৰাশিফলত
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি আপোনাৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটো কিমান ভাল বা কিমান বেয়া ? ইটিভি ভাৰতৰ ৰাশিফলৰ জৰিয়তে সকলো জানক ৷
22 অক্টোবৰৰ ৰাশিফল (RKC)
Published : October 22, 2026 at 5:10 AM IST
- মেষ ৰাশি : গ্ৰহৰ স্থান ভাল ৷ শুভ দিন ৷ খৰচ বৃদ্ধি ৷ প্ৰিয়জনক উপহাৰ প্ৰদান কৰিব ৷ প্ৰিয়জনৰ লগত ৰোমাণ্টিক ভ্ৰমণত যাব পাৰে ৷
- বৃষ ৰাশি : নতুন বিষয় অধ্যয়ন কৰিবলৈ সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ কার্য-ব্যৱসায়ত বাধা আহিব পাৰে ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজত আনন্দিত হৈ থাকিব ৷ ভাল ফলৰ বাবে পৰিশ্ৰম কৰাৰ প্ৰয়োজন ৷
- মিথুন ৰাশি : পৰিয়ালৰ লগত পাৰ্টী হ’ব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ নিজৰ ব্যৱসায় আৰু কর্মত ব্যস্ত হʼব ৷ কর্মৰ খাতিৰত বাহিৰলৈ সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ এই যাত্রাই কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফলতা দিব ৷
- কৰ্কট ৰাশি : কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব ৷ লক্ষ্যত সফল ৷ নতুন ব্যৱসায়ত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷
- সিংহ ৰাশি : দিনটো বিপদৰ আশংকা নাই ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল নাপাবও পাৰে ৷ এলেহুৱা আৰু নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ যুক্তিৰে সকলো কথা চিন্তা কৰিব ৷ খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷
- কন্যা ৰাশি : অধ্যয়নৰ আৰু কাৰ্যভাৰ বৃদ্ধি হʼব ৷ কাৰ্যভাৰ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নিজৰ শক্তি ব্যৱহাৰ কৰিব ৷ জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাটো ভাল ৷ ব্যক্তিগত জীৱনত সুখী হোৱাটো নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ।
- তুলা ৰাশি : নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভণি কৰাৰ বাবে ভাল দিন ৷ কৰ্ম জীৱন ভাল ৷ নিজৰ কৰ্মত মনোযোগ দিব ৷ কৰ্ম বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ ভাগ্য ভাল ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ কিছু পৰিৱৰ্তনশীল অৱস্থাৰ সম্মুখীন হʼব পাৰে ৷ মানসিক আৰু শাৰীৰিক অশান্তি হ’ব পাৰে ৷
- ধনু ৰাশি : ব্যৱসায়ত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱ পৰিব ৷
- মকৰ ৰাশি : মিশ্রিত খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ নিৰ্দেশনাৰ ওপৰত ভাৰসা ৰাখি নিৰ্ণয় ল’ব ৷ কর্মত মনোযোগ দিব ৷ নতুন পৰিকল্পনা নকৰিব ৷
- কুম্ভ ৰাশি : মনটোক জীৱনৰ অনাৱশ্যকীয় চিন্তাধাৰাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখক ৷ এলেহুৱা আৰু নিৰুৎসাহিত নহʼব ৷
- মীন ৰাশি : বিবাহিতৰ বাবে ভাল দিন ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত ৰাতিৰ খানা ভাল হʼব ৷