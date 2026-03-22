কাৰ ভাগ্য উদয় হ’ব, কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাৰ সফলতাৰ দুৱাৰ খোল খাব ? জানিবলৈ পঢ়ক ৮ মাৰ্চৰ ৰাশিফল...

কাৰ ভাগ্য উদয় হ’ব, কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাৰ সফলতাৰ দুৱাৰ খোল খাব ? জানিবলৈ পঢ়ক ৮ মাৰ্চৰ ৰাশিফল...
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি আজি আপুনি কি ক্ষেত্ৰত সাৱধান হ’ব লাগিব । গ্ৰহ-নক্ষত্ৰৰ পৰিৱৰ্তন অনুযায়ী দিনটো কেনে যাব, জানি লওক ইটিভি ভাৰত,অসমৰ ৰাশিফলত...
দৈনিক ৰাশিফল (ETV Bharat Assam)
Published : March 22, 2026 at 3:57 AM IST
- মেষ ৰাশি : বিচাৰ কৰাত আৰু নিৰ্ণয় লোৱাত কঠিন হʼব পাৰে ৷ কর্ম শান্ত হৈ থাকি কৰিব, সফল হʼব ৷ আপোনাৰ খেলিমেলি হʼব পাৰে, লোৱা নিৰ্ণয় পালন কৰা উচিত ৷
- বৃষ ৰাশি : উদ্বিগ্নতাই আপোনাক চাৰিওফালৰ পৰা আগুৰি থাকিব আৰু আপুনি মনৰ স্থিৰতা হেৰুৱাব ৷ পৰিয়ালৰ লগৰ তৰ্ক বিতৰ্কই ঘৰুৱা পৰিবেশ বিনষ্ট কৰিব ৷ একে সময়তে আপোনাৰ কষ্টকৰ কামৰ ফল লাভত ব্যৰ্থ হ’ব ৷ যাৰ ফলত ধনৰ অভাবে দেখা দিব ৷
- মিথুন ৰাশি : আপুনি সফলতা অনুসন্ধানৰ চিন্তা কৰে ৷ সেইবাবে পৰাস্ত হ’বলৈ কেতিয়াও অনুমতি নিদিব । সেইবাবে কঠিন পৰিস্থিতিত সঠিক, আশাপূৰ্ণ আৰু আনন্দপূৰ্ণ মনোবৃত্তি বজাই ৰাখিছে । নিজৰ কর্মত মনোযোগ দিব ৷ জীৱনত সুখী হ’ব ৷
- কৰ্কট ৰাশি : নতুন বন্ধু-বৰ্গৰ বিচাৰ হʼব পাৰে, ভাল বন্ধুত্ব হʼব ৷ বন্ধু-বৰ্গৰ লগত দিন ভাল হʼব ৷ মানসিক চিন্তা হʼব পাৰে ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷ বন্ধু-বৰ্গৰ লগত আনন্দময় হʼব ৷
- সিংহ ৰাশি : আপুনি আজি মানসিক আৰু আৱেগিক চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিব ৷ নিজৰ আত্মসন্মান বঢ়াবলৈ আপুনি বন্ধুজনৰ আগত মনৰ দুশ্চিন্তা প্ৰকাশ নকৰিব ৷ কিন্তু তেনে বন্ধুজনৰ আগত মনৰ দুশ্চিন্তা প্ৰকাশ কৰি সতেজ হ’ব পাৰি । প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷
- কন্যা ৰাশি : টকা-পইচা অনিশ্চিত হʼব পাৰে ৷ খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷ নথিপত্র সুস্থিৰে পঢ়ি চহী কৰিব ৷ নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভ নকৰিব আজি ৷ নতুন ব্যৱসায়ৰ বিষয়ে সাৱধানে থাকক ।
- তুলা ৰাশি : যদি আপুনি টকাখিনি ভৱিষ্যতৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বেংকত জমা ৰাখে, তেন্তে দীৰ্ঘ সময়ৰ কাৰণে সেই টকাখিনিৰ পৰা লাভৱান হ’ব । লʼৰা-ছোৱালীৰ সাফল্যই আনন্দ দিব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ টকা-পইচা ক্ষেত্ৰত নিশ্চিত হʼব ৷ দৰমহা ভাল হʼব ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : আপুনি যুক্তিসূত্ৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ ভাল লক্ষ্যত সফল হʼব। মহিলাৰ ভাগ্য ভাল হʼব ৷ যদিও আজি বিপদাশঙ্কা নহয়, কিন্তু সতৰ্ক থকাটো ভাল ৷ আবেলি প্ৰায় ভাল হʼব ৷
- ধনু ৰাশি : আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব, ৰোমাঞ্চকৰ কাৰ্যত ভাগ ল’ব । কর্মত দূৰ যাত্রা হʼব পাৰে ৷ এই যাত্রা কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফল হʼব ৷
- মকৰ ৰাশি : আমাৰ নিজৰ ওপৰত আশ্বাস ভাৰসা ৰখিলে নিশ্চিতভাৱে লক্ষ্য সফল হয় ৷ আজি আপুনি সঠিক মনোবৃত্তি আহৰণ কৰাৰ যোগেদি সফল হʼব ৷ সহজতে নিৰুৎসাহিত হৈ নপৰিব ৷ আপুনি নিজৰ অর্জনৰ ওপৰত গৌৰৱ কৰিব ৷
- কুম্ভ ৰাশি : আজি আপুনি কঠোৰ কাৰ্য সহজতে সফল কৰিব ৷ আপোনাৰ বহুতো ব্যক্তি লগত সংযোগ হʼব ৷ আপোনাৰ পছন্দৰ কাৰ্যই সহায় কৰিব ৷ দুৰ্বলতাবোৰ আওকাণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তাক লৈ বাদ-বিবাদ নকৰিব ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷
- মীন ৰাশি : খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷ টকা-পইচা অনিশ্চিত হʼব পাৰে ৷ খৰচ সুস্থিৰে কৰিব ৷ আজি আপোনাৰ খৰচ বৃদ্ধি হʼব ৷ সতৰ্ক হোৱা উচিত ৷