সিংহ ৰাশিৰ লোকসকলৰ প্ৰশংসা লাভ, মীন ৰাশিৰ লোকসকলে শুভ বাৰ্তা লাভ কৰিব...সকলো জানক দিনটোৰ ৰাশিফলৰ জৰিয়তে

সিংহ ৰাশিৰ লোকসকলৰ প্ৰশংসা লাভ, মীন ৰাশিৰ লোকসকলে শুভ বাৰ্তা লাভ কৰিব...সকলো জানক দিনটোৰ ৰাশিফলৰ জৰিয়তে
ইটিভি ভাৰত অসমৰ সৈতে দিনটোৰ ৰাশিফল ৷ আপোনাৰ মঙলবাৰৰ দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ’ব, সেয়া ৰাশিফলৰ জৰিয়তে জানি লওক ৷
Published : September 22, 2026 at 5:02 AM IST
মেষ ৰাশি: আপুনি নতুন দায়িত্ব বহন কৰিব ৷ নতুন অধ্যয়ন, কর্মত ব্যস্ত হৈ পৰিব ৷ কাম কৰি ভাগৰি পৰিব পাৰে ৷ যাৰ ফলত নিৰুৎসাহিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৷
বৃষ ৰাশি: আজি আপোনাৰ নতুন অধ্যয়নৰ প্ৰতি আগ্ৰহ জন্মিব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজতো আনন্দিত হ’ব ৷ সত্যত থাকি সুফল লাভৰ বাবে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰাৰ প্ৰয়োজন ৷ নিজৰ প্ৰতিভা, শিল্পীসুলভ গুণাগুণ আজি ব্যৱহাৰ কৰিব ৷ গান গাবলৈ, কবিতা আবৃত্তি কৰিবলৈ, নাচিবলৈ আৰম্ভ কৰক ৷ প্ৰায় সফলভাৱেই দিনটো পাৰ কৰিব ৷
মিথুন ৰাশি: নিজৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল নাপাবও পাৰে ৷ আবেলি সৰু যাত্রা হ’ব পাৰে ৷ আবেলিলৈ নিজৰ কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ জীৱনটো ভাল, বন্ধুত্বপূৰ্ণ হ’ব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্কত শুভ ফল লাভ ৷ পৰিয়ালৰ বাবে সহায়ক হ’ব ৷
কৰ্কট ৰাশি: আপোনাৰ কৰ্মজীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ হানিকাৰক আলোচনা পৰচৰ্চ্চালৈ পৰিণত হ’ব পাৰে ৷ নিন্দা আৰু নিৰুৎসাহিত, পৰচৰ্চ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷ পৰৰ বিচাৰ নকৰিব, তেহে আপোনাৰো বিচাৰ কৰা নহ’ব ।
সিংহ ৰাশি: ইফালে-সিফালে আজি আপুনি নিবিচৰাকৈয়ে পৰামর্শ লাভ কৰিব ৷ কিন্তু সেয়া ভাল পৰামর্শ হ’ব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজতো আনন্দিত হ’ব ৷ সত্যত থাকি সুফল লাভৰ বাবে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰাৰ প্ৰয়োজন ৷ আজি আপোনাৰ চিন্তাধাৰাবোৰ উন্নত হ’ব ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হ’ব ৷ ব্যস্ত কৰ্মসূচীৰ মাজেৰে সময় উলিয়াই প্ৰেমত মনোযোগ দিয়ক ৷ টকা-পইচাৰ খৰচ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা ৷ সাৱধানে ধন ব্যয় কৰক ৷ পইচা জমা কৰক ৷
কন্যা ৰাশি: গোটেই দিনটো এলাহ ভাবে আপোনাৰ লগ নেৰিব ৷ আপোনাৰ বাবে এটা সাধাৰণ দিন ৷ মূৰৰ বিষ, উদ্বিগ্নতা আদিত ভোগাৰ সম্ভাৱনা ৷ মাতৃৰ শৰীৰক লৈ চিন্তাত থাকিব ৷ প্ৰিয়জনৰ লগত সৰু সৰু কথাতে হোৱা তৰ্ক-বিতৰ্কই আপোনাৰ মনত অসন্তুষ্টি প্ৰদান কৰিব ৷ পানীত থকা জীৱ আৰু আৰু অচিনাকী মহিলাৰ পৰা আঁতৰি থাকক ৷ আইনী কাগজপত্ৰ বা মাটি সম্পত্তিৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানে কাম হাতত লওক ৷
তুলা ৰাশি: নতুন আৰম্ভণি, নতুন সম্বন্ধ আৰু সুন্দৰ ভ্ৰমণে আপোনাৰ ভাতৃ-ভগ্নীৰ সৈতে থকা সম্পৰ্ক অধিক উন্নত আৰু সন্তুোষপূৰ্ণ কৰাত সহায়ক হ’ব ৷ নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভণিৰ বাবে উত্তম সময় ৷ বিদেশৰ পৰা ভাল খবৰ পাব পাৰে ৷ আপোনাৰ জমা টকাৰ বাবদ এক সুন্দৰ সুত লাভ কৰিব ৷ শত্ৰুৰ লগত হোৱা বিজয়ে আপোনাৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাব ৷
বৃশ্চিক ৰাশি: শিক্ষার্থীসকলে অধ্যয়নৰ সুফল লাভ কৰিব ৷ বিদেশলৈ শিক্ষা অধ্যয়ন কৰিবলৈ যাব পাৰে ৷ সকলো কাম সময়মতে সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নিজৰ শক্তি ব্যৱহাৰ কৰক ৷ আপোনাৰ আজি ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷
ধনু ৰাশি: আপোনাৰ হাতলৈ ধনৰ আগমন ঘটিব ৷ আপোনাক দিয়া কাম সঠিক সময়ত শেষ কৰিব পাৰিব ৷ ভ্ৰমণ বিশেষকৈ ভক্তিমূলক ভ্ৰমণ শুভ হ’ব ৷ ভাতৃৰ ঘৰ বা প্ৰিয়জনৰ ঘৰত ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত ভাগ ল’ব পাৰিব ৷ তেওঁলোকৰ সৈতে সাক্ষাৎ হোৱাত আনন্দ অনুভব কৰিব আৰু বৈবাহিক জীৱন সুখৰ হ’ব ৷ সুষম খাদ্য আৰু সুন্দৰ মনে আপোনাৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাব ৷ ভাল কাম কৰিবলৈ কোনো কথাতে পিছ হুঁহকি নাহিব ৷
মকৰ ৰাশি: পুনৰ চেষ্টা কৰিব ৷ আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল লাভ কৰিব ৷ যিজন ধৈৰ্যশীল, তেওঁ লাভৱান হ’ব ৷ আপোনাৰ খং-ৰাগৰ কাৰণে কৰ্মজীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ শান্ত হৈ থাকি কর্ম কৰিব ৷
কুম্ভ ৰাশি: আপোনাৰ নতুন বৈদেশিক শিক্ষা অধ্যয়ন কৰিবলৈ আগ্ৰহ জন্মিব পাৰে ৷ কিন্তু ইমানদিনে সৌভাগ্যৰ দুৱাৰ মুকলি হোৱা নাছিল ৷ বৈদেশিক শিক্ষা অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত সফলতা ৷ ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ ব্যৱসায়ত সফলতা ৷
মীন ৰাশি: দিনটোৰ আৰম্ভণিতে কৰ্মজীৱনৰ কাৰণে মানসিক চিন্তা হ’ব পাৰে ৷ সন্ধিয়ালৈ সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হ’ব ৷ শুভ বাৰ্তা লাভ কৰিব । আজি প্ৰায় সফল হ’ব ৷ কৰ্মত অধিক মনোযোগ দিবলগীয়া হ’ব, লক্ষ্যত সফলতা ৷